Horor na kurtu. Američan předvedl obrovský výbuch, nadával a ohrozil rozhodčího i diváky
Scéna jako z tenisového hororu. Boyer ve druhém kole kvalifikace na antukovém challengeru v italském městě Francavilla ztratil proti domácímu Danielu Rapagnettovi jedenáctý game druhé sady a prohrával už 4:6 a 5:6, ocitl se tak jedinou hru od porážky. Vzteky rozmlátil raketu a šel si sednout k lavičce. Po chvíli se hlavní rozhodčí rozhodl, že si Američan za své chování zaslouží trestný game a tím celý zápas ukončil. V ten moment rodák z Altadeny absolutně vybuchl.
Boyer na toto oznámení reagoval tím, že se zvedl a vší silou praštil raketou do umpirové židle, čímž ohrozil rozhodčího. Neodpustil si ani několik nadávek. "Jsi za***ný d***l," začal. Následně si vybil vztek znovu na své raketě a tentokrát velmi nebezpečně.
Mlátil s ní všude kolem, do země, do lavičky a dokonce i do plotu, od kterého byli diváci vzdálení jen pár desítek centimetrů. Mohlo se tak snadno stát, že by zranil někoho z přihlížejících. Ještě před odchodem z kurtu se znovu obrátil na rozhodčího a opět nešetřil vulgarismy. "To je za***ně neuvěřitelné. Nic se nestalo. To je za***ná blbost."
Američan za svůj výbuch emocí rozhodně obdrží velkou pokutu a není to poprvé, co předvedl něco podobného. Na sociální síti X se objevily i jeho záběry z listopadového challengeru v Limě, kde také vzteky roztříštil raketu.
