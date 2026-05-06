Horor na kurtu. Američan předvedl obrovský výbuch, nadával a ohrozil rozhodčího i diváky

DNES, 09:00
Stalo se... 3
Tristan Boyer předvedl na challengeru v italském městě Francavilla nevídaný výbuch emocí. Po prohrané hře rozmlátil raketu, za což následně dostal trestný game a tím prohrál i celý zápas. Američan ale následně vzteky praštil do umpiru, čímž ohrozil hlavního rozhodčího, kterého zasypal spoustou krutých nadávek. Raketou mlátil i do plotu, od kterého byli diváci vzdálení jen pár desítek centimetrů.
Tristan Boyer rozmlátil raketu, nešetřil nadávkami a ohrozil i rozhodčího a diváky (@ ČTK / AP / Andres Kudacki)

Scéna jako z tenisového hororu. Boyer ve druhém kole kvalifikace na antukovém challengeru v italském městě Francavilla ztratil proti domácímu Danielu Rapagnettovi jedenáctý game druhé sady a prohrával už 4:6 a 5:6, ocitl se tak jedinou hru od porážky. Vzteky rozmlátil raketu a šel si sednout k lavičce. Po chvíli se hlavní rozhodčí rozhodl, že si Američan za své chování zaslouží trestný game a tím celý zápas ukončil. V ten moment rodák z Altadeny absolutně vybuchl.

Boyer na toto oznámení reagoval tím, že se zvedl a vší silou praštil raketou do umpirové židle, čímž ohrozil rozhodčího. Neodpustil si ani několik nadávek. "Jsi za***ný d***l," začal. Následně si vybil vztek znovu na své raketě a tentokrát velmi nebezpečně.

Mlátil s ní všude kolem, do země, do lavičky a dokonce i do plotu, od kterého byli diváci vzdálení jen pár desítek centimetrů. Mohlo se tak snadno stát, že by zranil někoho z přihlížejících. Ještě před odchodem z kurtu se znovu obrátil na rozhodčího a opět nešetřil vulgarismy. "To je za***ně neuvěřitelné. Nic se nestalo. To je za***ná blbost."

Američan za svůj výbuch emocí rozhodně obdrží velkou pokutu a není to poprvé, co předvedl něco podobného. Na sociální síti X se objevily i jeho záběry z listopadového challengeru v Limě, kde také vzteky roztříštil raketu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Mantra
06.05.2026 10:09
takže Plejšková taky ohrozila rozhodčí? doháje to je svět
Diabolique
06.05.2026 09:46
Vcera jsem koukal na finale posledni kvaldy mezi Sheriff a Korpatsch, vyhrala Korpatsch v tie breaku tretiho setu 7:5, ale nedala asi dva matchbally a po tom druhym za stavu 6:4 predvedla u site uzasny tantrum malyho ditete, zacala jecet, poskakovat a zurit. Neuveritelna scena! Tak to clovek docela zacal prat Sheriff, ale holt dalsi matchball Korpatsch promenila ...
Mony
06.05.2026 09:12
Ještě nebylo zmíněno, jestli za rozmlácenou raketu po prohraném gemu, to bylo první varování nebo druhé.. Pokud druhé, tak všechno ok.
Mlácení do Empire by pak bylo třetí a prohraný game a zápas.
