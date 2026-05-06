Hvězda na dně. Mám strach, hrozně se bojím, přiznává zničená Badosaová
Porážka za porážkou. Ztráta sebedůvěry v sebe sama a strach z budoucnosti. To je podle jejích vlastních slov současná realita Badosaové. A nejde jen o výkony na kurtu. Rodačku z New Yorku trápí i opakující se zdravotní problémy, především pak chronické bolesti zad a potíže s kyčlí.
Poslední vítězství Badosaové se datuje k prvnímu dubnu letošního roku, kdy se na turnaji v Charlestonu poradila s Marií Sakkariovou. Od té doby posbírala čtyři porážky v řadě, které završila na domácím podniku s Rakušankou Julií Grabherovou, která jí v rozhodující sadě uštědřila potupného kanára.
To vše vyústilo v opuštění elitní světové stovky, ale především v absolutní ztrátu víry v sebe sama. "Nevěřím si. Vůbec v ničem. Zrazuje mě i tělo, které reaguje tak, jak reaguje. Já se vážně snažím. Makám na 100 procent. Ale jen prohrávám. V Madridu dokonce přišel ve třetím setu moment, kdy jsem se úplně sesypala," psala na sociálních sítích před časem Španělka.
Její zpověď však nabrala ještě pochmurnější charakter. "Mám strach. Bojím se. V noci nespím více než dvě tři hodiny. Nejpozději v šest jsem vzhůru a prostě jen jdu někam ven. Jsem prostě úplně vyhořelá, nevím, co dál," dodala v podcastu Maria Suáreze El Camino De Mario vítězka čtyř turnajů na okruhu.
Badosaová v pořadu zpochybnila i svou účast na French Open, kde by kvůli svému postavení na žebříčku, kde jí patří 102. pozice, musela do kvalifikace. V pondělí poté svou účast na druhém grandslamovém podniku roku odpískala úplně.
Největším letošním úspěchem Badosaové je semifinálová účast na turnaji v Austinu, kde skončila na Biance Andreescuové. Na grandslamech se Španělka nejdále dostala do semifinále, což se jí povedlo relativně nedávno v minulé sezoně na Australian Open.
