Potupný konec s kanárem! Strmý pád španělské hvězdy neskončil ani v Madridu
Badosaová – Grabherová 6:7, 6:4, 0:6
Pryč jsou doby, kdy Badosaová byla hrozbou pro absolutní tenisovou elitu. Zdravotní i psychické problémy poslaly bývalou světovou dvojku do tenisového podpalubí, když jí v současnosti patří 103. příčka žebříčku. A cesta zpět bude podle všeho hodně náročná. Grabherová přitom pro Španělku neznamenala vůbec špatný los. Rakušance patří 107. příčka, navíc z posledních deseti zápasů vyhrála pouhé dva. Badosaová naopak do utkání vstupovala se sérií tří nezdarů v řadě.
V úvodním setu se v Madridu pod zataženou oblohou odehrával nervózní duel. Obě tenistky se trápily na podání, každá o něj přišla hned čtyřikrát, a o výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla navrch rodačka z Dornbirnu, získala ji 7:3 a šla do vedení 1:0 na sety. I ve druhém dějství měly spíše výhodu returnující hráčky. Klíčový moment tak přišel za stavu 4:4, kdy Badosaová potřetí v setu vzala soupeřce servis. V následující hře odvrátila další dva brejkboly, podání ale uhájila, a po výsledku 6:4 srovnala stav zápasu na 1:1.
V rozhodujícím dějství ale měla od prvních míčů jednoznačně navrch vítězka dvou turnajů na okruhu. Grabherová domácí tenistku zásobovala vysokými přeliftovanými údery do bekhendu a na Badosaovou tato taktika platila. Španělka si neuhlídala ani jeden z úvodních dvou gamů na podání, na returnu také nebyla úspěšná a nabrala manko už 0:4. Když Badosaová neproměnila v páté hře na returnu brejkbol a přišla i o tento game, bylo o výsledku utkání rozhodnuto.
Badosaová nezabránila ani potupnému kanáru, třetí set ztratila drtivě 0:6 a s turnajem se rozloučila. "Jsem velmi šťastná, že se mi povedlo vyhrát a porazit takovou hráčku, jakou Paula je. Moc si toho vážím. Jsem hrdá na to, že tady v Madridu můžu hrát," říkala vítězka, kterou ve druhém kole čeká Kanaďanka Leylah Fernandezová.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji Masters 1000 v Madridu
Pád nekončí. Badosaová dohrála v Linci v prvním kole, nestačila na mladou Rakušanku
