Potupný konec s kanárem! Strmý pád španělské hvězdy neskončil ani v Madridu

DNES, 17:20
Aktuality
WTA MADRID - Věřila, že se chytne alespoň na domácím podniku v Madridu. Nestalo se. Paula Badosaová (28) dohrála coby držitelka divoké karty hned v prvním kole, když nestačila na Rakušanku Julii Grabherovou (29), a podlehla po třísetovém zápase 6:7, 6:4 a 0:6.
Paula Badosaová marně hledá cestu z krize (@ ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina)

Badosaová – Grabherová 6:7, 6:4, 0:6

Pryč jsou doby, kdy Badosaová byla hrozbou pro absolutní tenisovou elitu. Zdravotní i psychické problémy poslaly bývalou světovou dvojku do tenisového podpalubí, když jí v současnosti patří 103. příčka žebříčku. A cesta zpět bude podle všeho hodně náročná. Grabherová přitom pro Španělku neznamenala vůbec špatný los. Rakušance patří 107. příčka, navíc z posledních deseti zápasů vyhrála pouhé dva. Badosaová naopak do utkání vstupovala se sérií tří nezdarů v řadě.

V úvodním setu se v Madridu pod zataženou oblohou odehrával nervózní duel. Obě tenistky se trápily na podání, každá o něj přišla hned čtyřikrát, a o výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla navrch rodačka z Dornbirnu, získala ji 7:3 a šla do vedení 1:0 na sety. I ve druhém dějství měly spíše výhodu returnující hráčky. Klíčový moment tak přišel za stavu 4:4, kdy Badosaová potřetí v setu vzala soupeřce servis. V následující hře odvrátila další dva brejkboly, podání ale uhájila, a po výsledku 6:4 srovnala stav zápasu na 1:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V rozhodujícím dějství ale měla od prvních míčů jednoznačně navrch vítězka dvou turnajů na okruhu. Grabherová domácí tenistku zásobovala vysokými přeliftovanými údery do bekhendu a na Badosaovou tato taktika platila. Španělka si neuhlídala ani jeden z úvodních dvou gamů na podání, na returnu také nebyla úspěšná a nabrala manko už 0:4. Když Badosaová neproměnila v páté hře na returnu brejkbol a přišla i o tento game, bylo o výsledku utkání rozhodnuto.

Badosaová nezabránila ani potupnému kanáru, třetí set ztratila drtivě 0:6 a s turnajem se rozloučila. "Jsem velmi šťastná, že se mi povedlo vyhrát a porazit takovou hráčku, jakou Paula je. Moc si toho vážím. Jsem hrdá na to, že tady v Madridu můžu hrát," říkala vítězka, kterou ve druhém kole čeká Kanaďanka Leylah Fernandezová.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji Masters 1000 v Madridu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
pantera1
21.04.2026 20:14
Jako by byli pořád vzájemně propojení, teď oba padají střemhlav žebříčkem. Možná to chce druhou šanci. Byli krásný pár .
Jako dvě slunce. Jen znovu zazářit .

https://youtu.be/cB2ea8C7ZFk?is=drBGTOGHCvajaps6
misa
21.04.2026 19:23
Venus si připsala 10. prohru v řadě. Závěr kariéry má rozjetý na zajímavý rekord
PTP
21.04.2026 17:21
Badosa, Tsitsipas - stejné chyby, stejné známky
Kapitan_Teplak
21.04.2026 17:26
Podle mě je musel proklet nějaký zhrzený milenec/milenka.
sudek
21.04.2026 17:46
jacksomm
21.04.2026 22:30
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

