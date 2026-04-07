Pád nekončí. Badosaová dohrála v Linci v prvním kole, nestačila na mladou Rakušanku
Badosaová – Taggerová 4:6, 6:7
Taggerová je v aktuálním žebříčku na 117. místě, tedy jen 15 pozic za Badosovou, která figuruje na 102. příčce. Přesto si připsala první vítězství v kariéře nad soupeřkou, které patřila pozice v elitní desítce. Dosáhla na něj teprve ve svém třetím startu v hlavní soutěži WTA, když při debutu v Jiujiangu loni v říjnu došla až do finále. V Miami minulý měsíc jako držitelka divoké karty odvrátila mečbol proti Elle Seidelové a zaznamenala své první vítězství na turnaji WTA 1000.
Ještě před rokem se Taggerová pohybovala na 566. místě žebříčku a největší juniorské úspěchy měla teprve před sebou. V létě ovládla juniorský Roland Garros a stala se juniorskou světovou jedničkou. V utkání s Badosovou zaujala mimo jiné svým jednoručním bekhendem, který byl v klíčových momentech velmi efektivní.
Průběh zápasu měl dva odlišné úseky. Po set a půl dominovala Taggerová svým technicky vytříbeným stylem. Kromě výrazného jednoručního bekhendu se prosazovala i forhendem, z něhož zaznamenala celkem 27 vítězných úderů. Dařilo se jí také na servisu a na síti, kde získala 10 z 15 bodů.
Závěr zápasu však vyžadoval i značnou dávku odhodlání. Za stavu 6:4 a 4:0 začala Badosaová zvyšovat úroveň své hry. Pomocí forhendových winnerů snížila ztrátu a následně vyrovnala na 5:5. Taggerová si sice znovu vypracovala náskok a vedla 6:5, zápas však nedokázala při vlastním podání ukončit.
Přesto zůstala věrná své hře. "Upřímně řečeno, na konci to bylo trochu těsné," uvedla Taggerová v pozápasovém rozhovoru. "Nikdy to není snadné, ale v důležitých momentech se snažím držet svého stylu a hrát svou hru. Není to vždy jednoduché, ale funguje to."
Rozhodnutí padlo v tie-breaku druhé sady. Taggerová si držela servis a první body získávaly obě hráčky při vlastním podání. Za stavu 4:5 a při hrozbě třetího setu však nezaváhala, nejprve si pomohla kvalitním servisem a následně využila chyb soupeřky, která dvakrát chybovala z forhendu.
Taggerová tak zápas uzavřela ve dvou setech a postoupila do dalšího kola, kde ji čeká třetí nasazená Ljudmila Samsonová. Půjde o její druhý duel proti hráčce z Top 30 poté, co ve druhém kole v Miami podlehla Jekatěrině Alexandrovové 3:6, 3:6.
