Pád nekončí. Badosaová dohrála v Linci v prvním kole, nestačila na mladou Rakušanku

DNES, 20:31
Rakouská tenistka Lilli Taggerová (18) dosáhla v úterý dalšího milníku ve svém rychlém vzestupu na turnaji v Linci. Osmnáctiletá držitelka divoké karty před domácím publikem v prvním kole porazila bývalou druhou hráčku světa Paulu Badosovou (28) po setech 6:4, 7:6. Další soupeřkou talentované Rakušanky bude nasazená trojka Ljudmila Samsonová.
Paula Badosaová dohrála v Linci v prvním kole (@ BARBARA GINDL / APA / AFP / Profimedia)

Badosaová – Taggerová 4:6, 6:7

Taggerová je v aktuálním žebříčku na 117. místě, tedy jen 15 pozic za Badosovou, která figuruje na 102. příčce. Přesto si připsala první vítězství v kariéře nad soupeřkou, které patřila pozice v elitní desítce. Dosáhla na něj teprve ve svém třetím startu v hlavní soutěži WTA, když při debutu v Jiujiangu loni v říjnu došla až do finále. V Miami minulý měsíc jako držitelka divoké karty odvrátila mečbol proti Elle Seidelové a zaznamenala své první vítězství na turnaji WTA 1000.

Ještě před rokem se Taggerová pohybovala na 566. místě žebříčku a největší juniorské úspěchy měla teprve před sebou. V létě ovládla juniorský Roland Garros a stala se juniorskou světovou jedničkou. V utkání s Badosovou zaujala mimo jiné svým jednoručním bekhendem, který byl v klíčových momentech velmi efektivní.

Průběh zápasu měl dva odlišné úseky. Po set a půl dominovala Taggerová svým technicky vytříbeným stylem. Kromě výrazného jednoručního bekhendu se prosazovala i forhendem, z něhož zaznamenala celkem 27 vítězných úderů. Dařilo se jí také na servisu a na síti, kde získala 10 z 15 bodů.

Závěr zápasu však vyžadoval i značnou dávku odhodlání. Za stavu 6:4 a 4:0 začala Badosaová zvyšovat úroveň své hry. Pomocí forhendových winnerů snížila ztrátu a následně vyrovnala na 5:5. Taggerová si sice znovu vypracovala náskok a vedla 6:5, zápas však nedokázala při vlastním podání ukončit.

Přesto zůstala věrná své hře. "Upřímně řečeno, na konci to bylo trochu těsné," uvedla Taggerová v pozápasovém rozhovoru. "Nikdy to není snadné, ale v důležitých momentech se snažím držet svého stylu a hrát svou hru. Není to vždy jednoduché, ale funguje to."

Rozhodnutí padlo v tie-breaku druhé sady. Taggerová si držela servis a první body získávaly obě hráčky při vlastním podání. Za stavu 4:5 a při hrozbě třetího setu však nezaváhala, nejprve si pomohla kvalitním servisem a následně využila chyb soupeřky, která dvakrát chybovala z forhendu.

Taggerová tak zápas uzavřela ve dvou setech a postoupila do dalšího kola, kde ji čeká třetí nasazená Ljudmila Samsonová. Půjde o její druhý duel proti hráčce z Top 30 poté, co ve druhém kole v Miami podlehla Jekatěrině Alexandrovové 3:6, 3:6.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Vlk-v-trave
07.04.2026 22:16
Nejen Pavlínka v antukářské tělocvičně padla, ale to bohužel znamená, že vypadla z MD na RG, takže musí do kvalifikace majoru, ...no a bude hodně těžké v tomhle stavu se do MD probojovat....
aligo
07.04.2026 21:55
Pauly je mi fakt líto, měla skvěle rozjetou kariéru a ty záda ji takto brzdí škoda. Mladá Rakušanka hraje zajímavě a jsem na ní zvědav
Mantra
07.04.2026 20:57
No zrovna s Lilli je to v cajku. Bez překvapení.
