Řím: Plíšková, zraněná Siniaková a Bejlek jsou favoritky. Valentové hrozí konec
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 6. 5.
Češi v akci
Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.) | Court 13 (11:00 SELČ)
Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.) | Court 1 (12:30 SELČ)
Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.) | Court 1 (14:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.) | Court 2 (14:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.) | SuperTennis Arena (17:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Šance pro Plíškovou, Siniakovou a Bejlek
Karolína Plíšková antukové kurty moc nemusí, hlavně ty pomalejší. V Římě se jí ale z nějakého důvodu v minulosti dařilo náramně. Třetinu z devíti startů dotáhla až do finále a v roce 2019 přebírala trofej pro šampionku. Navíc letos dorazila do italského hlavního města ve výborné formě. V posledních týdnech potvrzovala, že se jí návrat po velmi dlouhé zdravotní pauze vyplatil a na antuce zaznamenala čtvrtfinále v Linci i na tisícovce v Madridu. Její soupeřkou bude Jessica Bouzasová. Španělka prožívá naopak velmi mizernou sezonu, což potvrzuje i zápasová bilance 5:11. Nedaří se jí ani na antuce a na žádném letošním turnaji nevyhrála více než jeden zápas. Plíšková tak bude v premiérovém vzájemném souboji favoritkou na postup. Bouzasová ale nemusí být pro bývalou světovou jedničku soupeřkou, která jí bude sedět.
Kateřina Siniaková na sebe v posledních týdnech upozorňovala hlavně ve své královské disciplíně. Ve čtyřhře se totiž vrátila na post světové jedničky a hlavně po boku Taylor Townsendové vyhrála už 15 zápasů v řadě, což zahrnuje tři triumfy na úrovni Masters. V singlu tak úspěšná není, nicméně od začátku března zapsala velmi solidní osmifinále v Indian Wells a třetí kolo v Madridu. V Římě se jí nikdy nedařilo a jejím maximem je druhé kolo. Letos má jedinečnou příležitost ho vyrovnat, protože v prvním kole nastoupí proti Lois Boissonové. Francouzka zakončila loňskou životní sezonu už na konci září a letos kvůli zranění odehrála jen jeden duel. A to v Madridu, kde schytala výprask od Peyton Stearnsové. Siniaková bude jasnou favoritkou, ale senzační semifinalistku loňského French Open by rozhodně neměla podcenit. Obzvláště na antuce. Češka navíc není stoprocentně fit a má potíže s levou nohou.
Sára Bejlek se poprvé v kariéře představí v hlavní soutěži římského Masters. Češka bude favoritkou na postup, ale rozhodně ji nečeká snadná výzva. Narazí totiž na extrémně zkušenou veteránku Lauru Siegemundovou, která dokáže svou hrou i vystupováním otrávit nejednu soupeřku na okruhu. Letos má Němka sice negativní bilanci, ale na poslední akci v Madridu trápila Jasmine Paoliniovou a právě na antuce je obvykle nejvíce nebezpečná. Antuka je ovšem nejoblíbenějším povrchem i pro Češku. Senzační šampionka únorové pětistovky v Abú Zabí však neprožívá ideální antukové jaro. V posledních týdnech hodně laborovala se zdravotními problémy a na nejpomalejším povrchu zatím hrála pouze na netypické zelené drti v Charlestonu, kde zapsala bilanci 1:1. Hodně bude záležet na zdravotním stavu Bejlek, nicméně i v případě stoprocentní kondice ji s největší pravděpodobností čeká náročný duel.
Valentové a Kopřivovi hrozí konec
Tereza Valentová absolvuje po průlomovém loňském roce svou první kompletní sezonu na hlavním okruhu a zatím se jí příliš nedaří. Navíc měla v Římě docela smůlu na los a svůj debut na této akci, kterou měla původně kvůli maturitní zkoušce vynechat, začne proti Julii Putincevové. Proti ruské rodačce reprezentující Kazachstán bude stejně jako před dvěma týdny v Madridu, kde padla po třísetové bitvě, mírnou favoritkou. Před cestou do italské metropole působila na menším podniku WTA 125 ve Francii, kde rozhodně nepředvedla ideální výkonnost a prohrála finále. Rovněž Putincevová na tom není letos nejlépe, ale má obrovské zkušenosti a v Římě byla dvakrát minimálně v osmifinále. Vzhledem ke zmíněnému by nebylo žádným velkým překvapením, pokud by česká teenagerka se zkušenou soupeřkou opět prohrála.
Vít Kopřiva loni konečně po letech úsilí prorazil do elitní stovky žebříčku a už nějakou dobu se pohybuje výhradně na nejvyšší tour. A rozhodně si vede výborně, protože dál vylepšuje své žebříčkové maximum a sbírá skvělé výsledky. Zejména na oblíbené antuce. V posledních týdnech má pravděpodobně životní formu, jež zahrnuje čtvrtfinále v Mnichově a první osmifinále na Masters, na které dosáhl v Madridu i díky skalpu Andreje Rubljova. Přesto nebude v prvním kole v Římě favoritem a hrozí mu, že neobhájí body za loňské třetí kolo. Čeká ho totiž souboj s nevyzpytatelným Fábiánem Marozsánem. Maďarský tenista je i letos velmi nevyrovnaným hráčem, takže se nedá predikovat, jak moc kvalitní výkon v daný den předvede. Kopřiva tak rozhodně nemusí být bez šance. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2, nicméně Kopřiva vyhrál úvodní dva souboje před mnoha lety na okruhu ITF.
Středeční program
CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Stefaniniová (It.) – Ostapenková (Lot.)
2. Hurkacz (Pol.) – Hanfmann (Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Arnaldi (It.) – Munar (Šp.)
4. Cocciarettová (It.) – Krausová (Rak.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Ciná (It.) – Blockx (Belg.) / nejdříve ve 20:30 SELČ
BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Brooksby (USA) – Báez (Arg.)
2. Pigatová (It.) – Grantová (It.)
3. Taggerová (Rak.) – Sakkariová (Řec.) / nejdříve ve 14:00 SELČ
4. Carreňo (Šp.) – Tabilo (Chile)
5. Basilettiová (It.) – Tomljanovicová (Austr.)
SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Zhizhen Zhang (Čína) – Altmaier (Něm.)
2. Golubicová (Švýc.) – Urgesiová (It.)
3. Townsendová (USA) – Brancacciová (It.)
4. De Jong (Niz.) – Borges (Portug.)
5. Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.)
COURT 1 (od 11:00 SELČ)
1. Džumhur (Bosna) – Mannarino (Fr.)
2. Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.)
3. Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.)
COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. P. Udvardyová (Maď.) – Kornějevová (-)
2. Ugo Carabelli (Arg.) – Ševčenko (Kaz.)
3. T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Souperka nebyla schopna neco poradne vymyslet... obcas zkusila i drop, ale se ji take casto nepovedl, ani prohozy... vesmes jeji hra byla privetiva, aby se to dalo zvladnout, ale vubec bych tim nesnizoval neskutecny vykon Kateriny... ;-))
Počet článků - v poslední době extremní - je asi na základě nějakých dohod a smluv a snaha přilákat víc lidí - v podstatě je to hlava 22 - nejde to splnit.
Tenis není neomezený, doporučil bych tedy jít po bulváru z tenisu - tam se dá asi vyhrát i s těmi titulky. Co se týče samotných zápasů, tam to nepujde. Ono psát někde z postele a dokola vymýšlet jak to napsat, když to je stejný...
Nejtezsi to ma Katerina - jak musi jit hodne do pohybu, aby zahrala v nem uder... jedina sance je, ze nebude kazit mice, kde moc do toho pohybu nemusi... aby neztracela tolik fiftynu... pochopitelne pod podminkou, ze souperka dla bude privetiva s hrou casto na stred s celkem optimalni delkou uderu... jako je to hratelne :-)
#KatkaLegenda
Měl i skvělou kulisu, hlasité fanoušky.
Moc pěkné! S Cirkusákem to bude drama, ale snad bude Vítek pokračovat ve svých skvělých výkonech.
Keď nie je unavený z množstva zápasov hraných po sebe, je veľmi spoľahlivý.
Ikdyz neni pravda, ze by se prsila, ze je otravna, ale prsi se ze ma nekonvecni styl, ktery je pro fans a souperky otravny, vcetne svych ritualu... ale hlavne prohlasuje, ze je proste stara baba...
Takze by se dalo pekne napsat... Saru ceka nekonvecni stara baba, :-) Nebo Stara baba s nekonvecnim stylem....I to by se sluselo dat do uvozovek - jako vypoved samotne hracky...
Ta stara baba by byla vlastne pravdivejsi, ale myslim, ze tohle, tohle, tohle by tu uz nikdo z moralistu neprezil :-D
Na svuj zpusob je pravdiva i ta otravana, nebot pro nas a souperky je otravna, ona to vi, my to vime, tak na co ta schovka? A kdo to nevi, tak se dovi..;-))
Kazdopadne jsem hodne zklamany...
Jak utopit Dr. Jiraska, aneb konec nezavisleho novinare na TP
Das ist das Ende...
A jestli jde o titulky?
Priste prosim Ondro ve versich, a haiku... jinak clanek ani neotevru... :-D
Však nejde-li o život
Otevři článek
Bejlek - 50/50
Valentová - prohra
Plíšková - 50/50
Kopřiva - výhra
Můžeš mi tady vypsat ten každý druhý článek se stejně znějícím titulkem? Děkuju. Nebo myslíš ten souhrn dole, kde jsou titulky i ostatních redaktorů?
Za poslední měsíc zhruba 300+ článků, letos asi 1400+ článků... Opravdu má každý druhý stejně znějící titulek? Nebo zase používáš lživý argument?
Pokud si chtěl poukázat na to, že přece každému v tenisovém zápase hrozí konec, tak je to pro mě naprosto nesmyslný argument.
Pokud si vyhledám "hrozí" v souvislosti s koncem, je to 13 článků, tedy 0,009 %.
Opravdu je to každý druhý?
Slovo "hrozí" použito celkem 13krát (17,8 %), z toho 11krát v souvislosti s koncem (cca 15 %).
Pořád opravdu každý druhý?
Nebo se mám řídit jenom tímhle? "Takže třeba každý pátý text, i to mi přijde dost na to, jak nesmyslný to ve své podstatě je. Ale je to fuk, vy stejně svou strategii nezměníte, jedete na výtlak a ne na kvalitu."
A opakování je matka moudrosti. To tě neučili?
Tohle je přesně to, co mi stačí, abych si potvrdil, co jsem si celou dobu myslel :)
Bylo by fajn do do toho vnést trochu světla.
https://www.tenisportal.cz/zpravy/veteranka-s-otravnym-stylem-je-senzaci-wimbledonu-nezajima-me-kdo-je-na-druhe-strane-49651/
to nie je len skrátenie pôvodného, to je úplne nový význam
keď sa na to pozriem čisto len z tejto perspektívy, pôvodný titulok svoju úlohu splnil
ale v širšom kontexte už generoval aj niečo ďalšie, negatívnejšie, ako záujem dozvedieť sa, o koho ide
neviem, ako je na tom tenisportal s návštevnosťou z Google Discoveru, ale tam veľakrát skórujú titulky, o ktorých sám Google vyhlasuje, že by mali byť iné
niekedy je veľmi ťažké nájsť tú správnu mieru medzi úderným titulkom a clickbaitom, samotné Google algoritmy v tom majú guľáš veľakrát
Madrid: Noskové a Menšíkovi hrozí konec, Plíšková má naopak jedinečnou šanci
Fruhvirtové hrozí konec, na Masters hrají i Bartůňková a další naděje
Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra
Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku
Indian Wells: Konec hrozí i Siniakové. Česká bojovnice má před sebou drsnou výzvu
Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec
Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec
Lehečkovi hrozil nečekaný výbuch. V Dubaji se protrápil k výhře nad jasným outsiderem
Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50
Dubaj: Gauffové hrozí konec na filipínské hvězdičce, Svitolinová může ukončit pohádkovou jízdu
Dubaj: Krejčíkovou čeká ohromně těžká výzva, konec hrozí i Siniakové
Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede
Dauhá: Velká šance pro Plíškovou. Muchová jde na oblíbenou sokyni, Bouzkové hrozí konec
Obrovská smůla: Zranění Macháče přišlo v nejhorší chvíli a hrozí mu velký propad
Australian Open: Djokovič může rozbít sen, Šwiatekové hrozí konec na obávané rivalce
Australian Open: Fruhvirtové hrozí výprask od Valentové, Siniaková a spol. se pokusí o zázrak
Australian Open: Valentová na pozoru a krutý šlágr Macháče. Plíškové hrozí rychlý konec
Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové
Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask
Vondroušové hrozí, že přijde o další Australian Open. Opět se jí ozvala bolest
(nic ve zlém )