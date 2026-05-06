Siniaková spláchla nejistou Francouzku, v Římě slaví pohodový postup

DNES, 14:30
WTA MADRID - Bezproblémovou výhru si v prvním kole Masters v Římě připsala Kateřina Siniaková (29), když přehrála francouzskou tenistku Lois Boissonovou (22) hladce ve dvou setech 6:2, 6:3. Další její soupeřkou bude Ruska Anna Kalinská.
Kateřina Siniaková neměla s postupem do druhého kola problémy (@ Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia)

Siniaková – Boissonová 6:2, 6:3

Jen jediný zápas odehrála v letošní sezoně Boissonová. Kvůli zdravotním problémům se poprvé představila až v Madridu, kde skončila hned v prvním kole. A nerozehranost byla na francouzské tenistce v úvodu utkání proti Siniakové znát.

Hladce prohrála hned své úvodní podání, Češka následně brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Staronová světová deblová jednička se do problémů na svém podání dostala ve čtvrté i šesté hře, kdy musela odvracet dohromady tři brejkbolové možnosti soupeřky, pokaždé si ale dokázala s nepříjemnou situací poradit.

Rozhodující moment úvodního dějství přišel za stavu 4:2 pro rodačku z Hradce Králové, která podruhé v zápase uspěla na příjmu a vedla už o tři gamy. Siniaková, která utkání odehrála se zavázanou levou nohou, už své soupeřce žádnou šanci na případné zdramatizování nedala, sadu získala za 36 minut hladce 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Senzační semifinalistka loňského French Open se často snažila využívat proti Češce stopbaly, Siniaková ale se změnou rytmu neměla problémy a případná omezení v pohybu na ní nebyla znát. V prvním gamu druhého setu si Siniaková vypracovala brejkbol, Francouzka ale nebezpečí zažehnala a game získala.

Rodačka z Dijonu postupem času zpřesnila hru a se soupeřkou držela kontakt. To platilo do stavu 3:3, kdy si Francouzka poprvé ve druhém setu neuhlídala podání, Siniaková následně brejk potvrdila a vedla 5:3.

Boissonová se i nadále snažila o častou změnu rytmu, na s přehledem se pohybující soupeřku ale zbraň najít nedokázala. Siniaková dokázala utkání zakončit už při podání Francouzky a po hodině a 19 minutách mohla slavit výhru 6:2, 6:3 a postup do druhého kola.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

jir6
06.05.2026 16:19
Je to škoda, ale zatím se Sára svému levelu z Abú Zabí vůbec nepřiblížila, moc bych jí přál, aby zas našla úderovou jistotu a to, co ji tam zdobilo.
Diabolique
06.05.2026 16:17
Rikal jsem, ze Sara - Laura bude zapas stoleti.
zfloyd
06.05.2026 16:14
Sára si dnes vzala na své poměry moc dlouhou sukni , tak jí to třeba překáží
pantera1
06.05.2026 15:38
Gratulka Kači, Lojsička nekladla odpor , ale teď tu Sáru otravuje otravná veteránka . Snad to zvládne otočit
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 15:42
bohužel
The_Punisher
06.05.2026 15:45
Snad ji da ve trech :)
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 15:47
snad, bábu votravnou...
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 15:50
prasetem rebreak ale za 0:40 si Sára mohla sama.
pantera1
06.05.2026 16:05
Teď to teda bylo hodně na nervy, prostě baba na zabití, Sára ju bude muset natvrdo zaříznout. Ale bude to teda fuška.
tommr
06.05.2026 16:09
pokud nedokáže brejk potvrdit tak Sára vyhrát nemůže. Už Siegemundku brejkla třikrát a nic z toho ...
pantera1
06.05.2026 16:16
Jj, to je teda průda, sleduju to jen po očku, nemám na to nějak trpělivost. Sára, už mohla dopodávat set a mohlo se jít do třetího, škoda velká
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 15:08
tak nevím, jestli se z toho vítězství mám radovat...
Ale Katka si samozřejmě zaslouží gratulaci k porážce SF RG!
Petruco
06.05.2026 15:02
Kačko, príma. A šetři síly. Opatruj se ( v rámci možností).
tommr
06.05.2026 14:45
Fantastická Kateřina! Soupeřku která loni hrála SF na FO jasně přehrála ve dvou setech i když se potýká se zraněním ... smile
Ze začátku zápasu se mi zdálo že Katku ta noha trochu omezuje ale ke konci už zase běhala jako srnka a vybrala i několik dobře zahraných DS ...
V dalším kole je proti Kalinský asi bez šance ale i ta jedna výhra je víc než jsem od Katky v singlu čekal ...
Kuba4Win
06.05.2026 14:47
To se Boisson po FO hodně propadne žebříčkem
tommr
06.05.2026 14:50
jj to semifinále nemůže v žádným případě obhájit ...
Mony
06.05.2026 14:38
Obležená pusa
Mony
06.05.2026 14:38
To mělo jír pod Diabolku
Diabolique
06.05.2026 14:37
Jinak ty podminky jsou skoro neregulerni hrat vedle kurtu kde hraje UGO.
HankMoody
06.05.2026 14:37
Moc gratuluju Katce. Je obdivuhodne, ze vyhrala, kdyz ji hrozil konec.
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 15:23
Hlavní znaky obsese:

Vtíravost: Myšlenky přicházejí samy, nelze je snadno zastavit.
Nechtěnost: Člověk o tyto myšlenky nestojí, jsou mu nepříjemné.
Opakování: Objevují se znovu a znovu.
Spouštěče: Mohou být vyvolány běžnými situacemi (např. čtením titulků na tenisportálu)
Diabolique
06.05.2026 14:36
Katka v pohode i na jedne noze.
A ted pojd Saro, splachni tu otravnou duchodkyni nebo jak ji tady rikaji!
