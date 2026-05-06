Siniaková spláchla nejistou Francouzku, v Římě slaví pohodový postup
Siniaková – Boissonová 6:2, 6:3
Jen jediný zápas odehrála v letošní sezoně Boissonová. Kvůli zdravotním problémům se poprvé představila až v Madridu, kde skončila hned v prvním kole. A nerozehranost byla na francouzské tenistce v úvodu utkání proti Siniakové znát.
Hladce prohrála hned své úvodní podání, Češka následně brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Staronová světová deblová jednička se do problémů na svém podání dostala ve čtvrté i šesté hře, kdy musela odvracet dohromady tři brejkbolové možnosti soupeřky, pokaždé si ale dokázala s nepříjemnou situací poradit.
Rozhodující moment úvodního dějství přišel za stavu 4:2 pro rodačku z Hradce Králové, která podruhé v zápase uspěla na příjmu a vedla už o tři gamy. Siniaková, která utkání odehrála se zavázanou levou nohou, už své soupeřce žádnou šanci na případné zdramatizování nedala, sadu získala za 36 minut hladce 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.
Senzační semifinalistka loňského French Open se často snažila využívat proti Češce stopbaly, Siniaková ale se změnou rytmu neměla problémy a případná omezení v pohybu na ní nebyla znát. V prvním gamu druhého setu si Siniaková vypracovala brejkbol, Francouzka ale nebezpečí zažehnala a game získala.
Rodačka z Dijonu postupem času zpřesnila hru a se soupeřkou držela kontakt. To platilo do stavu 3:3, kdy si Francouzka poprvé ve druhém setu neuhlídala podání, Siniaková následně brejk potvrdila a vedla 5:3.
Boissonová se i nadále snažila o častou změnu rytmu, na s přehledem se pohybující soupeřku ale zbraň najít nedokázala. Siniaková dokázala utkání zakončit už při podání Francouzky a po hodině a 19 minutách mohla slavit výhru 6:2, 6:3 a postup do druhého kola.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Ale Katka si samozřejmě zaslouží gratulaci k porážce SF RG!
Ze začátku zápasu se mi zdálo že Katku ta noha trochu omezuje ale ke konci už zase běhala jako srnka a vybrala i několik dobře zahraných DS ...
V dalším kole je proti Kalinský asi bez šance ale i ta jedna výhra je víc než jsem od Katky v singlu čekal ...
A ted pojd Saro, splachni tu otravnou duchodkyni nebo jak ji tady rikaji!