Zdravotní problémy madridské šampionky. Kosťuková v Římě hrát nebude
Kosťuková ve finále v Madridu porazila 6:3, 7:5 Rusku Mirru Andrejevovou a získala nejcennější titul v kariéře. Navíc ovládla druhý turnaj za sebou, když navázala na triumf z Rouenu. I díky tomu se v žebříčku posunula na životní 15. místo.
"Po nejlepším období dosavadní kariéry jsem se do Říma těšila. Ale tělo má někdy jiné plány. V posledních dnech jsem měla problémy s kyčlí a ani můj kotník ještě není úplně v pořádku," napsala Kosťuková.
"Proto by nebylo moudré jít zase hrát, takže letos v Římě nebudu. Musím se dát do pořádku, abych byla připravená na Paříž," připomněla Kosťuková blížící se start druhého grandslamu sezony Roland Garros.
