Zdravotní problémy madridské šampionky. Kosťuková v Římě hrát nebude

DNES, 16:10
Téma 1
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková čtyři dny po zisku titulu v Madridu odstoupila z turnaje v Římě. Na instagramu uvedla, že důvodem jsou potíže s kyčlí a kotníkem. V pavouku ji nahradí Alja Tomljanovicová z Austrálie.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Marta Kosťuková na Masters v Římě hrát nebude (© FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Kosťuková ve finále v Madridu porazila 6:3, 7:5 Rusku Mirru Andrejevovou a získala nejcennější titul v kariéře. Navíc ovládla druhý turnaj za sebou, když navázala na triumf z Rouenu. I díky tomu se v žebříčku posunula na životní 15. místo.

"Po nejlepším období dosavadní kariéry jsem se do Říma těšila. Ale tělo má někdy jiné plány. V posledních dnech jsem měla problémy s kyčlí a ani můj kotník ještě není úplně v pořádku," napsala Kosťuková.

"Proto by nebylo moudré jít zase hrát, takže letos v Římě nebudu. Musím se dát do pořádku, abych byla připravená na Paříž," připomněla Kosťuková blížící se start druhého grandslamu sezony Roland Garros.

Ukrajinka Kosťuková překvapila: Ruské soupeřce tleskala a pak ji chválila

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

1
Přidat komentář
subaru
06.05.2026 16:19
Tomljanovičová už nahradila někoho, nyní je na řadě Ruse tuším.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist