Ukrajinka Kosťuková překvapila: Ruské soupeřce tleskala a pak ji chválila
Mezi ukrajinskými tenistkami a ruskými a běloruskými hráčkami nepanují dobré vztahy. Důvodem je samozřejmě ruská invaze na Ukrajinu. Kosťuková letos hrála už dvě finále proti zástupkyním těchto dvou zemí.
Zatímco v Brisbane absolutně ignorovala šampionku a světovou jedničku Sabalenkovou, po triumfu v Madridu přece jen k nějaké reakci na soupeřku Andrejevovou došlo. Už při proslovu během slavnostního ceremoniálu jí Kosťuková překvapivě zatleskala.
A následně o ní promluvila pozitivně v rozhovoru po skončení turnaje. Kosťuková totiž měla srovnat svou vlastní kariéru s tou Andrejevové. Obě zářily už mezi juniorkami a do světa profesionálního tenisu vstupovaly v celkem podobné pozici. "Zaprvé bych chtěla říct, že si vedu mnohem hůř než Mirra. Ve svém věku je podstatně lepší, než jsem byla já," uvedla Kosťuková.
Andrejevová si bezpochyby chválu za své výkony a výsledky zaslouží. Před pár dny oslavila teprve 19. narozeniny, na kontě má už pět triumfů včetně dvou na Masters a již nějakou dobu se pohybuje v elitní desítce žebříčku.
"Je stabilní hráčkou TOP 10 a má dva tituly z Masters. Já jsem ještě na takovou úroveň ani nedosáhla," vysvětlovala 23letá Kosťuková, která získala v Madridu největší titul své kariéry a celkově třetí.
Kosťuková touto pochvalou rozhodně překvapila. Patří totiž k nejhlasitějším ukrajinským tenistkám, které kritizují ruské a běloruské hráčky a nejraději by jim zakázaly start na turnajích. S těmito soupeřkami se nefotí ani si nepodává ruku. Jedinou výjimkou je Darja Kasatkinová, která změnila občanství a veřejně odsoudila ruskou invazi na území Ukrajiny.
