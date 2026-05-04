Ukrajinka Kosťuková překvapila: Ruské soupeřce tleskala a pak ji chválila

DNES, 09:00
Téma 8
Marta Kosťuková evidentně byla po nečekaném triumfu na madridské tisícovce ve velmi dobrém rozpoložení. Svou ruskou soupeřku Mirru Andrejevovou totiž během slavnostního ceremoniálu úplně neignorovala jako třeba světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Ukrajinská tenistka dokonce pak v jednom z rozhovorů talentovanou teenagerku pochválila.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Andreeva Mirra
Marta Kosťuková tleskala projevu Mirry Andrejevové (© Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia)

Mezi ukrajinskými tenistkami a ruskými a běloruskými hráčkami nepanují dobré vztahy. Důvodem je samozřejmě ruská invaze na Ukrajinu. Kosťuková letos hrála už dvě finále proti zástupkyním těchto dvou zemí.

Zatímco v Brisbane absolutně ignorovala šampionku a světovou jedničku Sabalenkovou, po triumfu v Madridu přece jen k nějaké reakci na soupeřku Andrejevovou došlo. Už při proslovu během slavnostního ceremoniálu jí Kosťuková překvapivě zatleskala.

A následně o ní promluvila pozitivně v rozhovoru po skončení turnaje. Kosťuková totiž měla srovnat svou vlastní kariéru s tou Andrejevové. Obě zářily už mezi juniorkami a do světa profesionálního tenisu vstupovaly v celkem podobné pozici. "Zaprvé bych chtěla říct, že si vedu mnohem hůř než Mirra. Ve svém věku je podstatně lepší, než jsem byla já," uvedla Kosťuková.

Andrejevová si bezpochyby chválu za své výkony a výsledky zaslouží. Před pár dny oslavila teprve 19. narozeniny, na kontě má už pět triumfů včetně dvou na Masters a již nějakou dobu se pohybuje v elitní desítce žebříčku.

"Je stabilní hráčkou TOP 10 a má dva tituly z Masters. Já jsem ještě na takovou úroveň ani nedosáhla," vysvětlovala 23letá Kosťuková, která získala v Madridu největší titul své kariéry a celkově třetí.

Kosťuková touto pochvalou rozhodně překvapila. Patří totiž k nejhlasitějším ukrajinským tenistkám, které kritizují ruské a běloruské hráčky a nejraději by jim zakázaly start na turnajích. S těmito soupeřkami se nefotí ani si nepodává ruku. Jedinou výjimkou je Darja Kasatkinová, která změnila občanství a veřejně odsoudila ruskou invazi na území Ukrajiny.

Ruské slzy a ukrajinská radost. Andrejevová nesla porážku těžce

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

8
Přidat komentář
bardunek666
04.05.2026 10:06
Zajímavé. Takže po prohře o Arynu slovem nezavadí (mimochodem Aryna řekla, že s válkou nesouhlasí), ale Mirru po výhře pochválí a zatleská ji. Takže z toho vyplývá, že prohru zkrátka neunesla a je pokrytecká.
Reagovat
HankMoody
04.05.2026 10:16
To mozna rekla, ale to jeji kamaradeni s Lukasenkem to celkem popira/
Reagovat
aligo
04.05.2026 10:18
Reagovat
misa
04.05.2026 10:01
Linda Nosková by se mohla začít víc snažit, aby taky vyhrála nějakou tisícovku jako tyhle dvě. V současnosti je jediná mladá Češka, která může vyhrát nějaký větší turnaj.
Reagovat
Saulnier
04.05.2026 10:27
podľa mňa sa snaží dosť, treba rešpektovať aj silu súperiek a vlastné limity, každá hráčka nejaké má
Reagovat
TheRoyalBlue
04.05.2026 09:23
Je trochu zvláštne, že tak nemohla urobiť počas ceremoniálnej reči, ale počas pozápasového rozhovoru to už je zrazu pre ňu košer. Aj keď je pravda, že v tomto prípade dostala priamu otázku (alebo vlastne len oznamovaciu vetu :)). Anyway, thumbs up
Reagovat
alcaraz.dva
04.05.2026 09:14
Mirra na ceremoniálu byla oblečená v "barvách Ukrajiny"? Náhoda?
Reagovat
HankMoody
04.05.2026 09:12
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist