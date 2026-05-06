Souboj generací Bejlek nevyšel. Češka na německou veteránku nestačila a v Římě končí

DNES, 16:50
WTA MADRID - Nevyšlo to. Sára Bejlek v prvním kole Masters v Římě nestačila na zkušenou německou veteránku Lauru Siegemundovou a prohrála ve dvou setech dvakrát 4:6. Další soupeřkou vítězky bude ruská tenistka Jekatěrina Alexandrovová.
Sára Bejlek si druhé kolo Masters v Římě nezahraje (@ Fadel SENNA / AFP / AFP / Profimedia)

Siegemundová – Bejlek 6:4, 6:4

Souboj generací mezi dvacetiletou Bejlek a o osmnáct let starší Siegemundovou začala lépe německá tenistka, která prolomila hned úvodní podání soupeřky, brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0. Česká hráčka, která svůj poslední zápas odehrála před více než měsícem, se postupem času dostávala do tempa. Její údery získávaly na razanci a délce, což zkušené soupeřce dělalo čím dál tím větší problémy.

Čtvrtfinalistka z loňského Wimbledonu se snažila se střídavými úspěchy využívat své deblové schopnosti k častým přechodům na síť. Ve čtvrté hře čelila Siegemundová prvnímu brejkbolu, poradila si a nadále tak držela těsný náskok. Němka, která v letošní sezoně ještě nevyhrála dva zápasy za sebou, si i nadále dokázala díky hře s minimem chyb držet svůj servis a vedla 4:2.

Do složité situace se znojemská rodačka dostala hned v následující hře, kdy na svém podání prohrávala už 0:30, hrou na hraně rizika si ale servis udržela a udržela naději na obrat. To se potvrdilo hned vzápětí, kdy vítězka 16 deblových podniků poprvé v zápase neudržela své podání a bylo vyrovnáno – 4:4.

Psychickou výhodu ale Bejlek nevyužila, čistou hrou podruhé přišla o servis a dala své soupeřce možnost set dopodávat. Siegemundová, která při svých pěti účastech v Římě vyhrála v hlavní soutěži jen tři zápasy, si nabídnutou příležitost ujít nenechala a úvodní sadu získala 6:4.

S přibývajícím časem získávala Bejlek na jistotě. Svou soupeřku začala trápit kvalitními returny i pestrou hrou, kterou se nebála proložit přechody na síť. Ve čtvrté hře prolomila podání Němky a vypracovala si náskok 3:1. Levou rukou hrající Češka ale s nabídnutou šancí naložila stejně jako v prvním setu, když o podání přišla čistou hrou a vedla již jen o game.

I v následujících dvou gamech byly úspěšnější hráčky na returnu, své podání si získala až za stavu 3:4 ze svého pohledu Siegemundová a druhá sada tak směřovala do napínavého závěru. Osmatřicetiletá Němka si klíčový moment schovala do deváté hry. Několika povedenými stopbaly potřetí v setu vzala mladé Češce podání, sadu následně doservírovala a mohla se radovat z postupu po setech dvakrát 6:4.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
tommr
06.05.2026 17:39
Tereze se povedla odveta za Madrid i s úrokama ... smile
Mony
06.05.2026 17:35
Alespoň ta Terka to spravila
jorgge98
06.05.2026 17:34
Já té Sáře strašně fandím, ale mam strach, že ta 500 byl jen úlet a ted uz nic takového nepřijde . Rozmluvte mi to někdo!
tenisman1233
06.05.2026 17:37
Jak už jsem psal,Sára by se potřebovala pořádně rozehrát a potom si myslím,že bude nebezpečná a hrát líbí.
Mony
06.05.2026 17:38
Ona ty 1.kola mívá rozházená. Laura není někdo na rozehrání. Hlavně si myslím , že není na tom stoprocentně se zdravím(tipuji chronické břišáky) a proto ty tréninky má nedostatečné . Rozhodně věřím ,že nějaký parády se ještě dočkáme
Diabolique
06.05.2026 17:49
Jako ... samozrejme ze ta 500 byla ulet ... ale nebyl to ulet jako mela Nikola na AO proti Bencic, tam ji proste spadlo uplne vsechno a Bencic nemela sanci. Nikola bude muset hodne zapracovat na tom, aby jeji balony hrany na riziko padaly do hriste. Sara ne, ta ty udery ma. Mozna uz zadnou dalsi 500 nevyhraje, ale verim ze ma Sara na to drzet se na konci TOP50 a tim padem se vyhybat kvalifikacim. A to verim ze bude pro ni super. I kdyz treba nedavno vypadla s Gibson 1:6 1:6 nebo tak nejak, tak ze zacatku hrala vyborne, az kdyz si spocitala ze nema sanci tak to pustila. Na svou vysku a vek je neskutecne dobra.
SydneyOpen
06.05.2026 17:22
Škoda, tohle měla být hlavní část sezóny pro Sáru...
Mony
06.05.2026 17:34
A tady něco pamatuje
aligo
06.05.2026 17:20
Laura na antuce je hold Laura na antuce, to ke těžké
Mac
06.05.2026 17:53
holt, vzDavam holD!
neuveritelne, kolik lidi si to plete...
HankMoody
06.05.2026 17:13
Sara doplatila na to, ze jo hrozilo vyrazeni.
Mac
06.05.2026 17:13
mala a jeste k tomu mentalne spis slabsi. ale zda se, ze i tak se da ve wta uzivit...
baba
06.05.2026 17:06
Klasika ,po brejku neschopnost potvrdit ho.To podání je prostě slabina Sary i Terezy to i Lindy, Kačenka s tím taky bojuje...
tenisman1233
06.05.2026 17:09
To je ale typické pro všechny hráčky na okruhu WTA,Linda má podání top 10.
tommr
06.05.2026 17:14
Linda N má podání relativně slušný ale na top-10 to určitě není. A Linda F má podání špatný ...
tenisman1233
06.05.2026 17:28
Linda N.patří mezi top 10 nejlépe podávajících hráček dle statistik WTA.155 es (2),body po 1.podání 73%(1)-hráčky,které letos odehrály aspoň 10 zápasů.Vyhrané gemy 78%(4)-hráčky které letos odehrály aspoň 10 zápasů.
baba
06.05.2026 17:38
Omluva, měla jsem se lépe vyjádřit,myslela jsem samozřejmě Lindu Fru...
tommr
06.05.2026 17:39
kdyby se od toho ale odečetly dvojchyby tak by to už taková sláva nebyla ...
Kapitan_Teplak
06.05.2026 16:55
Po takové pauze jsem snad i rád, že nešla do třetího setu.
Jsem zvědavej, jestli se příští týden představí na nějakém turnaji nižší kategorie, chtělo by to.
Sinuhet1
06.05.2026 16:55
Sara nehrala dobre, spousta chyb, na FO to nevypada moc optimisticky
tommr
06.05.2026 16:55
Vyhrály zkušenosti. Sára nezvládla koncovky setů: v prvním setu ze 4:4 na 4:6, ve druhém dokonce ze 4:2 na 4:6 ...
