Souboj generací Bejlek nevyšel. Češka na německou veteránku nestačila a v Římě končí
Siegemundová – Bejlek 6:4, 6:4
Souboj generací mezi dvacetiletou Bejlek a o osmnáct let starší Siegemundovou začala lépe německá tenistka, která prolomila hned úvodní podání soupeřky, brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0. Česká hráčka, která svůj poslední zápas odehrála před více než měsícem, se postupem času dostávala do tempa. Její údery získávaly na razanci a délce, což zkušené soupeřce dělalo čím dál tím větší problémy.
Čtvrtfinalistka z loňského Wimbledonu se snažila se střídavými úspěchy využívat své deblové schopnosti k častým přechodům na síť. Ve čtvrté hře čelila Siegemundová prvnímu brejkbolu, poradila si a nadále tak držela těsný náskok. Němka, která v letošní sezoně ještě nevyhrála dva zápasy za sebou, si i nadále dokázala díky hře s minimem chyb držet svůj servis a vedla 4:2.
Do složité situace se znojemská rodačka dostala hned v následující hře, kdy na svém podání prohrávala už 0:30, hrou na hraně rizika si ale servis udržela a udržela naději na obrat. To se potvrdilo hned vzápětí, kdy vítězka 16 deblových podniků poprvé v zápase neudržela své podání a bylo vyrovnáno – 4:4.
Psychickou výhodu ale Bejlek nevyužila, čistou hrou podruhé přišla o servis a dala své soupeřce možnost set dopodávat. Siegemundová, která při svých pěti účastech v Římě vyhrála v hlavní soutěži jen tři zápasy, si nabídnutou příležitost ujít nenechala a úvodní sadu získala 6:4.
S přibývajícím časem získávala Bejlek na jistotě. Svou soupeřku začala trápit kvalitními returny i pestrou hrou, kterou se nebála proložit přechody na síť. Ve čtvrté hře prolomila podání Němky a vypracovala si náskok 3:1. Levou rukou hrající Češka ale s nabídnutou šancí naložila stejně jako v prvním setu, když o podání přišla čistou hrou a vedla již jen o game.
I v následujících dvou gamech byly úspěšnější hráčky na returnu, své podání si získala až za stavu 3:4 ze svého pohledu Siegemundová a druhá sada tak směřovala do napínavého závěru. Osmatřicetiletá Němka si klíčový moment schovala do deváté hry. Několika povedenými stopbaly potřetí v setu vzala mladé Češce podání, sadu následně doservírovala a mohla se radovat z postupu po setech dvakrát 6:4.
