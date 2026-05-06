Bojovnice Plíšková! Češka otočila drama s Bouzasovou a v Římě zvítězila po pěti letech
Plíšková – Bouzasová 4:6, 6:3, 7:5
Naprosto suverénně vstoupila do zápasu Plíšková. Na zisk úvodní hry potřebovala proti Bouzasové zhruba minutu hry a bez problémů získala čistou hrou úvodní game. Španělka se naopak na svém servisu velmi trápila, často musela jít přes druhé podání, čehož Češka okamžitě využila a rychle se ujala vedení 2:0.
Povedený start do zápasu ale Plíškovou neuklidnil. Ve třetí hře se dopustila hned několika nevynucených chyb, game zakončila dvojchybou a vrátila soupeřku do hry. Ta toho maximálně využila. V delších výměnách začala mít proti chybující rivalce navrch, podruhé v řadě uspěla na returnu a když brejk vzápětí bez problémů potvrdila, šla do vedení už 4:2.
Sérii čtyř vyhraných gamů Bouzasové za sebou ukončila Plíšková v sedmé hře a snížila na rozdíl jediného gamu. Dvojnásobná grandslamová finalistka se snažila o svůj typický agresivní tenis, na výborně se pohybující soupeřku ale těžko hledala recept a často Španělce pomáhala nevynucenými chybami.
Za stavu 5:4 pro Bouzasovou bylo však utkání kvůli dešťové přeháňce přerušeno a tenistky zamířily do šaten. Na kurt se hráčky vrátily po zhruba hodinu a půl trvající přestávce. Španělka se dlouhou přestávkou vykolejit nenechala, game i s troškou štěstí získala a první set brala poměrem 6:4.
Bouzasová, které patří 51. příčka světa, výborně vstoupila i do druhé sady. Dlouhými returny k základní čáře nepouštěla Češku do tlaku a prolomila jí hned její úvodní podání. Lounskou rodačku ale nepovedený start nezlomil, ztracený servis si vzala okamžitě zpět a srovnala na 1:1. V zápase, který se hrál před prakticky prázdnými tribunami, mohla jít Plíšková do brejku ve čtvrté hře, šanci na příjmu ale nevyužila a bylo vyrovnáno na 2:2.
Neuvěřitelnou podívanou přinesl následující game, ve kterém si Bouzasová vypracovala osm brejkbolů, ani jeden ale nedokázala proměnit a Češka znovu vedla. V šesté hře si Plíšková pomohla i skvělým vítězným bekhendem křížem a vypracovala si dva brejkboly. Ten druhý využila a získala náskok 4:2. Brejk následně potvrdila a zvýšila už na rozdíl tří her. V devátém gamu si pomohla i čtvrtým esem a druhou sadu dopodávala. První setbol ještě Bouzasová smazala vítězným returnem. Češka však i díky skvělému podání vyrovnala na 1:1 na sety.
Plíšková začala rozhodující dějství brejkem, vzápětí však předvedla nepovedený game na servisu a nechala soupeřku srovnat. I třetí hra přinesla ztracené podání a Češka si vytvořila znovu náskok brejku. Ten už dokázala využít a přiblížila se postupu. Za stavu 3:1 se česká tenistka kvůli skvělým returnům dostala na shodu, k brejkbolu se ale nepropracovala a Bouzasová snížila. V šesté hře si Plíšková pomohla esem a následně i vítězným forhendem a stále si držela náskok.
Šampionka z roku 2019 a finalistka následujících dvou ročníků tak v Římě výhrála zápas po dlouhých pěti letech. Potvrdila tak velmi dobrou letošní formu na antuce. Čtvrtfinále vybojovala na pětistovce v Linci i předchozí tisícovce v Madridu. O osmifinále si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Hratelné je i příští kolo. Cristian je hráčka na přibližně stejné úrovni jako Bouzas Maneiro ...
Konec hrozil jeji souperce a nakonec prohrala.
V dalsim kole hrozi Pliskove konec, ale i postup.
Radost to číst
Ještě, že to nestopli Káje na podání... uff
také vždy potešia
Ideme dalej