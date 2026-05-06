Bojovnice Plíšková! Češka otočila drama s Bouzasovou a v Římě zvítězila po pěti letech

DNES, 18:15
Aktuality 63
WTA ŘÍM - Karolína Plíšková v prvním kole tisícovky v Římě ukázala svou bojovnost a podařilo se jí otočit noční duel s Jessicou Bouzasovou. Bývalá světová jednička v deštěm přerušeném zápase zvládla i drama v koncovce, Španělku přehrála 4:6, 6:3, 7:5 a postoupila do druhého kola. Šampionka z roku 2019 a finalistka následujících dvou ročníků tak v Římě vyhrála zápas po dlouhých pěti letech. O osmifinále si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Bouzas Maneiro Jessica
Karolína Plíšková má před sebou další výzvu (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Plíšková – Bouzasová 4:6, 6:3, 7:5

Naprosto suverénně vstoupila do zápasu Plíšková. Na zisk úvodní hry potřebovala proti Bouzasové zhruba minutu hry a bez problémů získala čistou hrou úvodní game. Španělka se naopak na svém servisu velmi trápila, často musela jít přes druhé podání, čehož Češka okamžitě využila a rychle se ujala vedení 2:0.

Povedený start do zápasu ale Plíškovou neuklidnil. Ve třetí hře se dopustila hned několika nevynucených chyb, game zakončila dvojchybou a vrátila soupeřku do hry. Ta toho maximálně využila. V delších výměnách začala mít proti chybující rivalce navrch, podruhé v řadě uspěla na returnu a když brejk vzápětí bez problémů potvrdila, šla do vedení už 4:2.

Sérii čtyř vyhraných gamů Bouzasové za sebou ukončila Plíšková v sedmé hře a snížila na rozdíl jediného gamu. Dvojnásobná grandslamová finalistka se snažila o svůj typický agresivní tenis, na výborně se pohybující soupeřku ale těžko hledala recept a často Španělce pomáhala nevynucenými chybami.

Za stavu 5:4 pro Bouzasovou bylo však utkání kvůli dešťové přeháňce přerušeno a tenistky zamířily do šaten. Na kurt se hráčky vrátily po zhruba hodinu a půl trvající přestávce. Španělka se dlouhou přestávkou vykolejit nenechala, game i s troškou štěstí získala a první set brala poměrem 6:4.

Bouzasová, které patří 51. příčka světa, výborně vstoupila i do druhé sady. Dlouhými returny k základní čáře nepouštěla Češku do tlaku a prolomila jí hned její úvodní podání. Lounskou rodačku ale nepovedený start nezlomil, ztracený servis si vzala okamžitě zpět a srovnala na 1:1. V zápase, který se hrál před prakticky prázdnými tribunami, mohla jít Plíšková do brejku ve čtvrté hře, šanci na příjmu ale nevyužila a bylo vyrovnáno na 2:2.

Neuvěřitelnou podívanou přinesl následující game, ve kterém si Bouzasová vypracovala osm brejkbolů, ani jeden ale nedokázala proměnit a Češka znovu vedla. V šesté hře si Plíšková pomohla i skvělým vítězným bekhendem křížem a vypracovala si dva brejkboly. Ten druhý využila a získala náskok 4:2. Brejk následně potvrdila a zvýšila už na rozdíl tří her. V devátém gamu si pomohla i čtvrtým esem a druhou sadu dopodávala. První setbol ještě Bouzasová smazala vítězným returnem. Češka však i díky skvělému podání vyrovnala na 1:1 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Plíšková začala rozhodující dějství brejkem, vzápětí však předvedla nepovedený game na servisu a nechala soupeřku srovnat. I třetí hra přinesla ztracené podání a Češka si vytvořila znovu náskok brejku. Ten už dokázala využít a přiblížila se postupu. Za stavu 3:1 se česká tenistka kvůli skvělým returnům dostala na shodu, k brejkbolu se ale nepropracovala a Bouzasová snížila. V šesté hře si Plíšková pomohla esem a následně i vítězným forhendem a stále si držela náskok.

Šampionka z roku 2019 a finalistka následujících dvou ročníků tak v Římě výhrála zápas po dlouhých pěti letech. Potvrdila tak velmi dobrou letošní formu na antuce. Čtvrtfinále vybojovala na pětistovce v Linci i předchozí tisícovce v Madridu. O osmifinále si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

63
Přidat komentář
falcon_heavy
06.05.2026 22:52
Bojovnice? Spíš klikařka, vždyť jí to vítězství Španělka doslova vnutila.
Reagovat
Drzymalski
06.05.2026 22:13
Kdysi Ace Queen nyní Kalamity Queen. To je Karolina. Neznám hráčku která odvrátí osm brejkbolů v jedné hře s ledovým klidem jakoby hrála na tréninku. Španělka měla dobré momenty i taktiku. Rozběhat soupeřku. Jenomže jak hrát když Plechovka je schopna nekazit ani v těžké defenzivě. A ještě bych doporučoval se podívat na pavouka pro Karol. OF, QF nebo SF?
Reagovat
com
06.05.2026 22:31
Kdyz nekdo vyřadí Rybakinu, tak je to celkem hratelné
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 22:37
Rybakine hrozi konec hned v pristim kole.
Reagovat
tommr
06.05.2026 22:01
Karolína je úžasná! Vůbec jsem nečekal že to ještě dokáže otočit ... smile
Hratelné je i příští kolo. Cristian je hráčka na přibližně stejné úrovni jako Bouzas Maneiro ...
Reagovat
SpacialRecognition
06.05.2026 22:04
Zejména v jejím věku, na Antuce proti otravný hráčce co vrátila všechno.
Reagovat
com
06.05.2026 22:04
smile
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 21:58
Karolina Pliskova vyhrala, i kdyz ji hrozil konec.

Konec hrozil jeji souperce a nakonec prohrala.

V dalsim kole hrozi Pliskove konec, ale i postup.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 22:02
Kedy bude tomu ohrozovaniu koniec? Alebo je koniec ohrozenia ohrozený a bude sa neohrozene končiť už naveky?
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 22:11
Hrozi obe varianty.
Reagovat
EdinaElwes
06.05.2026 21:57
Prima Ježíš, to už člověk vůbec nečekal takovou šňůru a návrat formy. A ona má tak skvělou figuru na tenis, laní figuru.
Radost to číst
Reagovat
Drzymalski
06.05.2026 22:16
Má skvělé údery, občas účinný servis akorát to nesmí dostávat k lajnám a dolů. Je to lemra líná...
Reagovat
manager1
06.05.2026 21:57
Gratulace, parádni návrat po zraneni, nezapomela to, no.1 nebyla náhodou...
Reagovat
volejman
06.05.2026 21:55
Bouzas hrála předposlední 2 gamy ve 3. setu bezchybně. Poslední 2 gamy už jí to nešlo. Myslím, že Karolína má na to být v žebříčku kolem 50. místa.
Reagovat
EdinaElwes
06.05.2026 21:58
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 21:53
Celkom na poslednú chvíľu, lebo niektoré zápasy sú už prerušené
Reagovat
tenisman1233
06.05.2026 21:53
Naštěstí to Kája stihla dohrát včas před dalším deštěm.
Reagovat
tommr
06.05.2026 21:59
myslím že teď už se přerušuje kvůli tomu že je pozdě v noci. Každopádně je dobře že to Karolína stihla odehrát ...
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 22:10
V Madridu nahodili světla a hrálo se aj přes půlnoc. Spíš asi ten déšť.
Reagovat
tommr
06.05.2026 22:12
tak už je to oficiálně přerušený kvůli dešti. Karolína měla opravdu štěstí že to stihla odehrát ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 21:53
Káje gratulka za bojovnost! Španělka není špatná hráčka...
Ještě, že to nestopli Káje na podání... uff
Reagovat
sojka1
06.05.2026 21:52
byla to sichta, stesti, ze zaver Bouzas tak podelala, super, jdeme dal, Kajo! :-)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 21:54
tak ono hrát s těma hliněnýma koulema, to je jiný sport
Reagovat
sojka1
06.05.2026 21:55
to dobre vim..... :-)
Reagovat
tommr
06.05.2026 22:05
zase tak špatně Španělka asi nehrála když nedovolila Karolíně napoprvý zápas dopodávat ...
Reagovat
sojka1
06.05.2026 22:13
mela jsem tim zaverem na mysli posledni dva gamy a predevsim to, ze po dvou servisgamech s nulou si podani prohrala.....
Reagovat
The_Punisher
06.05.2026 21:21
Poooojd, Kajo!
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 21:40
To jsem zvědav, zda to Karo dopodává.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 21:42
ne
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 21:47
Po přestávce druhý pokus.Tak snad.Drzim palec.
Reagovat
pantera1
06.05.2026 21:42
Hrozí TB .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 21:43
možná ani to ne
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 21:51
bez TB, vždyť jsem to říkal
Reagovat
pantera1
06.05.2026 21:54
No, ale ten smajl naznačuje, že jsi jí moc nevěřil . Jste sejčkovali a vyhrála .
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 22:10
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 21:43
Ne
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 21:44
Tak možno brejk a dopodáva na 2.pokus, alebo potom ten TB
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 21:47
Dobrý odhad.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 21:50

také vždy potešia
Reagovat
The_Punisher
06.05.2026 21:50
Povedlo se!
Reagovat
sojka1
06.05.2026 21:17
mela jsem Kaje za zle, ze se nepokusila zabojovat a dokoncit druhy set na returnu, aby v poho zacala ve tretim setu svym servisem a byla o ten krucek napred..... varianta ziskat uvodni brejk me nenapadla..... ani pak o nej hned prijit, ja te Kaje nerozumim..... :-))
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 21:18
A potom ho zase získať
Reagovat
sojka1
06.05.2026 21:21
to uz neslo dopsat, uz jsem to odbouchla..... :-))
Reagovat
pantera1
06.05.2026 21:10
Výborně Karoli, srovnáno, teď ještě jednou .
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 21:09
Karolina vyhrala 2. set, i kdyz ji hrozilo, ze prohraje. Ted ji hrozi, ze prohraje 3. set.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 21:10
Skôr hrozí ďalšie prerušenie pre dážď
Reagovat
Fionka
06.05.2026 21:20
Už toho nech.
Reagovat
com
06.05.2026 21:04
8 odvracenych BB Karolinu nabudilo a me to odvratilo nutkani blinkat smile

Ideme dalej
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 20:52
Žeby sa to lámalo za stavu 2:2 v 2.sete?
Reagovat
tenisman1233
06.05.2026 20:55
Zcela určitě, káje teď urvala pátý gem,když na brejkboly trefila aspoň 3 lajny.Jessica je z toho teď celkem frustrovaná.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 20:58
To dúfam, inak tie posledné 2 body uhrala Karolína na podaní po dvoch chybách súperky z bekhendu, stálo by za to, tlačiť tam ešte viac
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 19:07
Kdyz zacalo hrozit, ze Karolina prohraje prvni set, tam zacalo prset. Zaroven ve stejne chvili hrozilo, ze Spanelku brekne ona nedopodava. No a ted hrozi, ze bude prset jeste dlouho.
Reagovat
com
06.05.2026 19:52
a ted sem se zhrozil
Reagovat
George_Renel
06.05.2026 20:16
Za chvíli se bude hrát, kurt již je ready.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 18:52
Začína tam pršať
Reagovat
tommr
06.05.2026 18:58
snad ta pauza Španělku rozhodí tak že nedopodává ...
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 19:05
Po prvých dvoch gemoch sa Bouzas rozbehla a Karolína aj keď zahrala pekný úder, Bouzas ho vrátila. Prestávka by ju mohla zase trochu spomaliť a Karolína snáď vytasí zbrane aj na returne ako v úvode.
Reagovat
Diabolique
06.05.2026 18:44
No proste KONEC! Co na tom nechapete?
Reagovat
Mac
06.05.2026 18:43
vidim to spatne, ten kratas pri prilezitosti na 3/2 mluvi sam o sobe...
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 18:38
Uvidíme, prvé 2 gemy Bouzas nestíhala, potom zas Karolína trochu zahaprovala na servise. Je to otvorené na obe strany zatiaľ
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 18:20
Nevidim to dobre. Karoline hrozi vyrazeni.
Reagovat
Diabolique
06.05.2026 18:22
Kdyby jenom vyrazeni! Hrozi ji konec! Utrum! Finito!
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 18:30
Je to velka komplikace.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist