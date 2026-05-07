Hrozivá statistika zkušeného Francouze. Na antuce protáhl nekončící černou sérii
Mannarino rozhodně nepatří mezi hráče, kteří by se těšili na antukovou část sezony. Zkušený Francouz, který během své dlouholeté kariéry vynikal především na trávě a rychlých betonech, je pravým opakem specialisty na oranžovou drť. Jeho bilance na tomto povrchu v posledních sedmi letech je až hrozivá. Nedaří se mu zlomit prokletí především na prestižních turnajích.
Bývalý 17. hráč světa prohrál posledních sedm duelů, šest z nich na antuce a získal v nich pouhé dva sety. Přitom byl ve většině případů jasným žebříčkovým favoritem. Nedokázal však porazit ani hráče jako jsou Daniel Mérida, Jesper de Jong a v Římě ztroskotal na Damiru Džumhurovi.
Jeho neúspěšná šňůra však trvá mnohem déle. V loňském roce na nejpomalejším povrchu prohrál posledních sedm duelů. Uspět dokázal pouze na challengeru v Mexiko City a na americké dvěstěpadesátce v Houstonu.
Nejhůře je na tom však právě na prestižních tisícovkách, jako je ta v Římě, a domácím grandslamu French Open. Na na těchto velkých akcích ostřílený Francouz prohrál posledních 24 zápasů včetně kvalifikací a od roku 2019 na nich nepoznal pocit výhry. Naposledy slavil před sedmi lety v prvním kole v Paříži po pětisetové bitvě.
