Hrozivá statistika zkušeného Francouze. Na antuce protáhl nekončící černou sérii

DNES, 09:00
Adrian Mannarino pokračuje v obrovském trápení na antukových dvorcích. Zkušený francouzský tenista neprolomil prokletí ani na Masters v Římě a na nejpomalejším povrchu prohrál i šestý letošní duel. Navíc protáhl svou sedmiletou hrozivou černou sérii na tisícovkách a grandslamu na oranžové drti. Na velkých akcích od roku 2019 prohrál neuvěřitelných 24 duelů v řadě.
Adrian Mannarino stále pokračuje v antukovém prokletí (@ Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy / Profimedia)

Mannarino rozhodně nepatří mezi hráče, kteří by se těšili na antukovou část sezony. Zkušený Francouz, který během své dlouholeté kariéry vynikal především na trávě a rychlých betonech, je pravým opakem specialisty na oranžovou drť. Jeho bilance na tomto povrchu v posledních sedmi letech je až hrozivá. Nedaří se mu zlomit prokletí především na prestižních turnajích.

Bývalý 17. hráč světa prohrál posledních sedm duelů, šest z nich na antuce a získal v nich pouhé dva sety. Přitom byl ve většině případů jasným žebříčkovým favoritem. Nedokázal však porazit ani hráče jako jsou Daniel Mérida, Jesper de Jong a v Římě ztroskotal na Damiru Džumhurovi.

Jeho neúspěšná šňůra však trvá mnohem déle. V loňském roce na nejpomalejším povrchu prohrál posledních sedm duelů. Uspět dokázal pouze na challengeru v Mexiko City a na americké dvěstěpadesátce v Houstonu.

Nejhůře je na tom však právě na prestižních tisícovkách, jako je ta v Římě, a domácím grandslamu French Open. Na na těchto velkých akcích ostřílený Francouz prohrál posledních 24 zápasů včetně kvalifikací a od roku 2019 na nich nepoznal pocit výhry. Naposledy slavil před sedmi lety v prvním kole v Paříži po pětisetové bitvě.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Vlk-v-trave
07.05.2026 09:14
Dlouhodobe vyjadruje svuj skvely vztah k antuce... ;-)
