Naprostý zmar. Siniaková zahodila proti Rusce DEVĚT mečbolů a v Římě končí

DNES, 18:52
WTA ŘÍM - Kateřina Siniaková (29) nezvládla svůj druhý zápas na Masters v Římě. Ruské soupeřce Anně Kalinské (27) podlehla po třísetové bitvě, ve které neproměnila devět mečbolů, po setech 6:4, 6:7 a 5:7. Vítězka si zahraje s úspěšnější z duelu mezi Švýcarkou Belindou Bencicovou a Kanaďankou Biancou Andreescuovou.
Kateřina Siniaková se s turnajem v Římě rozloučila ve druhém kole (@ Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Siniaková - Kalinská 6:4, 6:7, 5:7

Velmi sebevědomý výkon předvedla Siniaková v úvodním kole proti Francouzce Lois Boissonové. A ve velmi dobrém rozpoložení začala i duel s Kalinskou. Své soupeřce vzala podání hned při druhé příležitosti, brejk hladce potvrdila a vedla už 3:1. Velmi dramatickou podívanou nabídla hned následující velmi dlouhá hra, ve které úřadující světová deblová jednička postupně odvrátila čtyři brejkboly, páté hrozbě ale už neodolala a i ona poprvé v utkání ztratila podání.

Česká tenistka, která si nikdy třetí kolo římského Masters nezahrála, byla i nadále lepší hráčkou na kurtu. Svou rivalku nutila agresivní hrou k chybám, na ztrátu vlastního podání reagovala okamžitým úspěchem na returnu. Tentokrát Siniaková brejk potvrdila čistou hrou a získala pohodlný náskok 5:2. Ruska, která vedla ve vzájemných zápasech nad Češkou 2:1, ale set nezabalila. Dvěma gamy v řadě se vrátila do hry, navíc šla na podání. Srovnat jí ale jedenáctinásobná grandslamová šampionka ze čtyřhry nedovolila, potřetí v setu vzala soupeřce servis a sadu získala za 51 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se na první brejk čekalo do šesté hry, kdy o něj přišla Kalinská a prohrávala už 2:4. Siniaková ale další úder soupeřce nezasadila, brejk potvrdit nedokázala a znovu vedla o jediný game. Trápení na podání ale u obou hráček pokračovalo i nadále. I další dvě hry patřily tenistkám na returnu a Kalinská mohla skóre dorovnat. Siniaková si na příjmu vypracovala pět mečbolů, ani jeden však nedokázala využít, a bylo vyrovnáno – 5:5. O osudu druhé sady tak nakonec musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byla jistější ruská tenistka, získala ji poměrem 7:4 a srovnala stav na 1:1.

V závěrečném dějství si obě tenistky držely podání až do stavu 3:3. V sedmé hře o něj jako první přišla Kalinská, Siniaková brejk následně potvrdila a šla do vedení 5:3. Ani to jí ale nestačilo. V desáté hře, tentokrát na vlastním podání, neproměnila další čtyři mečboly a bylo vyrovnáno – 5:5. Rozhozená Češka už zbytek zápasu nezvládla, ztratila závěrečné dvě hry a po setech 6:4, 6:7 a 5:7 se s turnajem rozloučila.

asgard33
07.05.2026 19:31
Pudlových 9 MB se zapíše zlatým písmem do historie Říma,Anče nakonec stačil jeden.Skoro bych nevěřil,že někdo dokáže tak brzy překonat Arynu z Madridu.
Nola
07.05.2026 19:22
9 MP to je nejaky rekord? celkom by ma to zaujimalo, to musi fakt na.rat
tenisman1233
07.05.2026 19:24
Rekord to není,loni mertens dokázala odvrátit 15 MB Alexandrovy v Hertogenboschi.
Random33
07.05.2026 19:20
I tak je to Katky celkem slusna singlova sezona, na jeji pomery. Startovala snad krom jednoho turnaje jen na Masters a pokazde postoupila minimalne do 2. kola. Nevim, jak je to s povinnou ucasti i na nizsich turnajich, ale zatim ji to strategicky celkem vychazi. Ackoli to teda mohlo bejt i jeste lepsi
HankMoody
07.05.2026 19:17
Za to může Jirásek. Pořád píše, že někomu hrozí vypadnutí. Ty hráčky to pak mají v hlavě.
Mantra
07.05.2026 19:18
jsi trapnej, opakuješ se jak Jirásek
Mantra
07.05.2026 19:18
...sorry Ondřeji, to se nabízelo
Mantra
07.05.2026 19:19
ps. - s láskou Tvoje Mantra
tenisman1233
07.05.2026 19:02
Katka dnes napsala příběh,jak prohrát několikrát vyhranej zápas.
jir6
07.05.2026 19:02
Chudák Katka, myslím, že nejvíc to bude mrzet ji samotnou. Je to velká škoda, protože bylo ve hře nasazení na RG, ale co se dá dělat, život jde dál. Teď si přeju, aby ji v tom Taylor nenechala (v dobrém, přeji Marušce). Katka jiná nebude a i tak ji tady máme (a doufám, že mohu mluvit za všechny) rádi.
lana
07.05.2026 19:18
Toho nasazení je velká škoda. Zasloužila by si to, hraje poslední dobou ty singly opravdu dobře, ale prostě ji ten osud pořád zkouší...
jir6
07.05.2026 19:33
Přesně tak.
Diabolique
07.05.2026 19:00
Byl to krasnej zapas. Moc jsem Katce fandil. Ale musim se priznat, pri devatym matchballu jsem neodolal kurzu 9.40 na Kalinskou.
hanz
07.05.2026 19:07
To byla jistá výhra
Diabolique
07.05.2026 19:12
No to nebyla, to bylo jen abych nebyl moc zklamanej kdyby takovejhle zapas Katka jeste prohrala.
PTP
07.05.2026 19:00
Bratr Siniakové by jí měl dát pár facek
