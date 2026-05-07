Naprostý zmar. Siniaková zahodila proti Rusce DEVĚT mečbolů a v Římě končí
Siniaková - Kalinská 6:4, 6:7, 5:7
Velmi sebevědomý výkon předvedla Siniaková v úvodním kole proti Francouzce Lois Boissonové. A ve velmi dobrém rozpoložení začala i duel s Kalinskou. Své soupeřce vzala podání hned při druhé příležitosti, brejk hladce potvrdila a vedla už 3:1. Velmi dramatickou podívanou nabídla hned následující velmi dlouhá hra, ve které úřadující světová deblová jednička postupně odvrátila čtyři brejkboly, páté hrozbě ale už neodolala a i ona poprvé v utkání ztratila podání.
Česká tenistka, která si nikdy třetí kolo římského Masters nezahrála, byla i nadále lepší hráčkou na kurtu. Svou rivalku nutila agresivní hrou k chybám, na ztrátu vlastního podání reagovala okamžitým úspěchem na returnu. Tentokrát Siniaková brejk potvrdila čistou hrou a získala pohodlný náskok 5:2. Ruska, která vedla ve vzájemných zápasech nad Češkou 2:1, ale set nezabalila. Dvěma gamy v řadě se vrátila do hry, navíc šla na podání. Srovnat jí ale jedenáctinásobná grandslamová šampionka ze čtyřhry nedovolila, potřetí v setu vzala soupeřce servis a sadu získala za 51 minut 6:4.
Ve druhém setu se na první brejk čekalo do šesté hry, kdy o něj přišla Kalinská a prohrávala už 2:4. Siniaková ale další úder soupeřce nezasadila, brejk potvrdit nedokázala a znovu vedla o jediný game. Trápení na podání ale u obou hráček pokračovalo i nadále. I další dvě hry patřily tenistkám na returnu a Kalinská mohla skóre dorovnat. Siniaková si na příjmu vypracovala pět mečbolů, ani jeden však nedokázala využít, a bylo vyrovnáno – 5:5. O osudu druhé sady tak nakonec musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byla jistější ruská tenistka, získala ji poměrem 7:4 a srovnala stav na 1:1.
V závěrečném dějství si obě tenistky držely podání až do stavu 3:3. V sedmé hře o něj jako první přišla Kalinská, Siniaková brejk následně potvrdila a šla do vedení 5:3. Ani to jí ale nestačilo. V desáté hře, tentokrát na vlastním podání, neproměnila další čtyři mečboly a bylo vyrovnáno – 5:5. Rozhozená Češka už zbytek zápasu nezvládla, ztratila závěrečné dvě hry a po setech 6:4, 6:7 a 5:7 se s turnajem rozloučila.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Římě
