Svrčina shořel na servisu. Na Masters v Římě byl proti Kecmanovičovi bez šance
Svrčina – Kecmanovič 2:6, 3:6
Svrčina si po vítězném forhendu vypracoval dva brejkboly hned v úvodním gamu. Při tom druhém se snažil o stejný úder a jen těsně minul kurt. Šance tak nevyužil a Kecmanovič svůj servis udržel. Při svém servisu se český hráč dostal do problémů. Za stavu 0:30 ale vytáhl skvělý vítězný bekhend po lajně. Game tím však nezachránil, výborným servisem sice jednu šanci soupeře odvrátil ale premiérový brejk zápasu získal Srb.
Čech však rychle reagoval a ztracený servis si vzal rychle zpátky. Na podání však pokračoval v trápení. Přestože měl vysoké procento úspěšnosti prvního servisu, nedokázal po něm získávat body. Na returnu to byla však naprosto jiná písnička. Po skvělé smeči si připravil tři brejkboly a hned ten první využil. Dorovnat se však Svrčinovi nepovedlo a Kecmanovič šel po čisté hře na returnu do vedení 4:2. Brejk následně potvrdil i na podání a získal osm bodů v řadě.
V osmém gamu Svrčina nabídl soupeři setbol dvojchybou. Ten však po dlouhé výměně odvrátil nádherným zkrácením hry z bekhendu. Následně ale spáchal další nevynucenou chybu. I druhý setbol ale dokázal odvrátit vítězným úderem. Čech se dostal i k premiérovému brejkbolu, ale nevyužil ho. Kecmanovič následně předvedl křižný prohoz z bekhendu, ale ani třetí šanci ukončit set nevyužil. V exhibiční výměně byl lepší český hráč. Dlouhý game nakonec Srb zvládl, když využil pátý setbol a po 45 minutách získal úvodní set. Svrčina si v něm tak ani jednou neudržel vlastní podání.
Druhou sadu odstartoval Svrčina brejkem a následně začal i velmi dobře na servisu, když se dostal do vedení 30:0. I kvůli dvojchybě však náskok ztratil. Po vítězném forhendovém kraťasu se dostal ke gamebolu, ale ani to mu nestačilo a podání ztratil i popáté. Čech si pomáhal častým zkrácením hry a ve čtvrté hře druhé sady poprvé vyhrál game na servisu a srovnal.
Osmou hru začal český reprezentant vítěznou smečí na lajnu. Třetí servis v řadě však neudržel a Srb odskočil do vedení 5:3. Následně ukázal daleko větší jistotu na podání a zápas ukončil hned na první mečbol. Ve druhém kole vyzve 12. nasazeného Rubljova.
Svrčina v Římě prošel kvalifikací, kde bez ztráty setu vyřadil dva kvalitní soupeře. Na úvod si poradil s Francouzem Benjaminem Bonzim, který v Madridu trápil i Jannika Sinnera, a následně porazil i norskou vycházející hvězdu Nicolaie Budkova Kjaera. V hlavním městě Itálie hrál nedávno i na challengeru, po kterém se přesunul na domácí turnaj do Ostravy a následně zpět na zdejší tisícovku, kde si poprvé zahrál hlavní soutěž.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Uvidíme co Machy s Tsisipasem.