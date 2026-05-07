Svrčina shořel na servisu. Na Masters v Římě byl proti Kecmanovičovi bez šance

DNES, 12:43
Aktuality 2
ATP ŘÍM - Dalibor Svrčina (23) v zápase prvního kola na tisícovce v Římě proti Miomiru Kecmanovičovi (26) doplatil především na nevýrazné podání, na kterém se trápil a téměř set a půl nezískal game na servisu. Český kvalifikant nakonec 70. hráči světa podlehl 2:6, 3:6. Srb ve druhém kole vyzve 12. nasazeného Andreje Rubljova.
Profily hráčů
Svrčina Dalibor
Kecmanovic Miomir
Dalibor Svrčina v Římě padl už v prvním kole (@ Roberto Bettacchi Photography / Alamy / Profimedia)

Svrčina – Kecmanovič 2:6, 3:6

Svrčina si po vítězném forhendu vypracoval dva brejkboly hned v úvodním gamu. Při tom druhém se snažil o stejný úder a jen těsně minul kurt. Šance tak nevyužil a Kecmanovič svůj servis udržel. Při svém servisu se český hráč dostal do problémů. Za stavu 0:30 ale vytáhl skvělý vítězný bekhend po lajně. Game tím však nezachránil, výborným servisem sice jednu šanci soupeře odvrátil ale premiérový brejk zápasu získal Srb.

Čech však rychle reagoval a ztracený servis si vzal rychle zpátky. Na podání však pokračoval v trápení. Přestože měl vysoké procento úspěšnosti prvního servisu, nedokázal po něm získávat body. Na returnu to byla však naprosto jiná písnička. Po skvělé smeči si připravil tři brejkboly a hned ten první využil. Dorovnat se však Svrčinovi nepovedlo a Kecmanovič šel po čisté hře na returnu do vedení 4:2. Brejk následně potvrdil i na podání a získal osm bodů v řadě.

V osmém gamu Svrčina nabídl soupeři setbol dvojchybou. Ten však po dlouhé výměně odvrátil nádherným zkrácením hry z bekhendu. Následně ale spáchal další nevynucenou chybu. I druhý setbol ale dokázal odvrátit vítězným úderem. Čech se dostal i k premiérovému brejkbolu, ale nevyužil ho. Kecmanovič následně předvedl křižný prohoz z bekhendu, ale ani třetí šanci ukončit set nevyužil. V exhibiční výměně byl lepší český hráč. Dlouhý game nakonec Srb zvládl, když využil pátý setbol a po 45 minutách získal úvodní set. Svrčina si v něm tak ani jednou neudržel vlastní podání.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhou sadu odstartoval Svrčina brejkem a následně začal i velmi dobře na servisu, když se dostal do vedení 30:0. I kvůli dvojchybě však náskok ztratil. Po vítězném forhendovém kraťasu se dostal ke gamebolu, ale ani to mu nestačilo a podání ztratil i popáté. Čech si pomáhal častým zkrácením hry a ve čtvrté hře druhé sady poprvé vyhrál game na servisu a srovnal.

Osmou hru začal český reprezentant vítěznou smečí na lajnu. Třetí servis v řadě však neudržel a Srb odskočil do vedení 5:3. Následně ukázal daleko větší jistotu na podání a zápas ukončil hned na první mečbol. Ve druhém kole vyzve 12. nasazeného Rubljova.

Svrčina v Římě prošel kvalifikací, kde bez ztráty setu vyřadil dva kvalitní soupeře. Na úvod si poradil s Francouzem Benjaminem Bonzim, který v Madridu trápil i Jannika Sinnera, a následně porazil i norskou vycházející hvězdu Nicolaie Budkova Kjaera. V hlavním městě Itálie hrál nedávno i na challengeru, po kterém se přesunul na domácí turnaj do Ostravy a následně zpět na zdejší tisícovku, kde si poprvé zahrál hlavní soutěž.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
tenisman1233
07.05.2026 12:59
Přes 30 UE je strašně moc pro takového hráče jako je Svrčina.Kecmanovič hrál svůj průměr,což bylo rozhodně hratelné.
Uvidíme co Machy s Tsisipasem.
Reagovat
HankMoody
07.05.2026 12:57
Kecmanovicovi hrozil konec, ale vyhral. Svrcinovi hrozil konec, ale prohral.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist