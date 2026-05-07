Příliš těžký kalibr. Valentová po bojovném výkonu s hvězdnou Gauffovou padla

DNES, 15:15
Aktuality 33
WTA ŘÍM - Tereza Valentová na senzaci nedosáhla. Ve druhém kole Masters v Římě podlehla světové čtyřce, favorizované Coco Gauffové, ve dvou setech 3:6, 4:6 a prohrála i druhý vzájemný duel. Další soupeřkou Američanky bude vítězka duelu mezi Argentinkou Solanou Sierraovou a Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.
Profily hráčů
Gauff Coco
Valentova Tereza
Tereza Valentová v boji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina)

Gauffová – Valentová 6:3, 6:4

Hned v úvodním gamu se při podání Gauffové dostala Valentová do vedení 30:0, Američanka ale v pravý čas našla své podání a čtyřmi body v řadě potvrdila zisk první hry. Česká tenistka, která se se světovou čtyřkou potkala v loňském roce během jejího tažení za titulem na French Open, při svém premiérovém podání nejdříve odvrátila dva brejkboly, na třetí už odpovědět nedokázala a prohrávala 0:2.

Valentová se mohla vzápětí vrátit do hry, při podání světové čtyřky si vypracovala brejkbol, Gauffová si ale poradila a vedla už o tři gamy. Rodačka z Prahy se trápila především na servisu, čehož výborně returnující soupeřka využívala, podruhé v zápase vzala soupeřce servis a vedla už 4:0. Až za tohoto stavu si Valentová poprvé v utkání připsala první hru, když prolomila soupeřčino podání. V naprosté pohodě hrající dvojnásobná grandslamová šampionka se ale nenechala rozhodit, čistou hrou znovu vzala Češce servis a vedla už 5:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pomalá římská antuka ale ani jedné z hráček na servisu příliš výhod nepřinášela. I Gauffová vzápětí o podání přišla a Valentová snížila na rozdíl tří her. Vzápětí poprvé v utkání udržela podání a upravila skóre na 3:5. Američanka si ale průběh úvodního dějství již utéct nenechala, set dopodávala a po 39 minutách si připsala výhru 6:3.

Valentová ale i v úvodu druhého setu pokračovala ve zlepšeném výkonu, přesto se nevyvarovala zbytečných chyb. Za stavu 1:1 to byla ona, kdo přišel jako první ve druhém dějství o servis. Gauffová brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1. Za stavu 2:3 z pohledu Češky si Valentová ve velmi dlouhé šesté hře vypracovala čtyři brejkbolové možnosti, tu poslední využila a srovnala krok.

I další dvě hry se nesly ve znamení hráček na příjmu a set za stavu 4:4 mířil do zajímavého finále. Trápení na servisu ale pokračovalo. I čtvrtý game v řadě získala returnující tenistka a Gauffová tak měla za stavu 5:4 šanci zápas dopodávat. Šanci už tentokrát využila a po setech 6:3, 6:4 mohla slavit postup do třetího kola.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Římě

Nejdříve trápení, pak dominance. Nosková si na úvod poradila s ruskou soupeřkou

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

33
Přidat komentář
subaru
07.05.2026 18:48
S takovou vybaveností tam musí létat servisy jak z praku. A není jediná s tímto handicapem. 1. Gam z prvních 12 servisů je dva 1. A navíc bez umístění.
Reagovat
Sinetlive13
07.05.2026 18:20
Terka velmi dobře. Ještě vypilovat servis a return, jeden dva roky zkušeností a máme hráčku TOP 10.
Reagovat
Nola
07.05.2026 18:10
Terka hrala velmi dobre v 2.sete, podanie nebolo vyhodou ani pre jednu, Coco to skusenostami nakoniec dala, Terka je mi z tych vasich mladych dievcat najsympatickejsia, je zaujimava aj vyzorom, taka okana usmievava, ma skvele udery, len ich musi este vybrusit
Reagovat
tenisman1233
07.05.2026 18:14
Pro Terku je to cenná zkušenost a zároveň nepříjemnost,že narazila na No.4.
Reagovat
Diabolique
07.05.2026 18:06
Anisimova odstoupila, nahrazuje ji Ruse. Takze jako obvykle je Nikola prvni nepostupujici z kvaldy.
Reagovat
tenisman1233
07.05.2026 18:12
Chudák nikča,tak ještě má na to dostat se na LL zítřek.
Reagovat
subaru
07.05.2026 18:43
Už nezbývá nikdo
Reagovat
EllNino
07.05.2026 18:44
Vždyť ještě zítra se hraje celá druhá půlka 2. kola, to se klidně ještě někdo může odhlásit z nasazených :)
Reagovat
Diabolique
07.05.2026 19:19
Jo, jeste sanci ma ... na to druhy kolo ... je jich tam dost nasazenych co by se na to mohly vykaslat ...
Reagovat
Kuba4Win
07.05.2026 18:12
Jj mám pocit že to tak bylo i v Madridu
Reagovat
tenisman1233
07.05.2026 17:58
Nakonec ta bojovnost nestačila,uvidíme co Tereza předvede na FO.
Reagovat
SpacialRecognition
07.05.2026 17:57
S tím slaboučkým podáním těžko něco uhraje.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.05.2026 17:55
rozhodující break?
Reagovat
pantera1
07.05.2026 17:37
Tomáš zdá se prohloubí řeckou tragédii .
Reagovat
pantera1
07.05.2026 18:08
Jenom to zapnu a komplikace, doufám, že TB zvládne a nepůjde to do třetího . Štefan se bohužel začíná chytat .
Reagovat
pantera1
07.05.2026 18:15
Paráda zvládl to, gratulka
Reagovat
frenkie57
07.05.2026 19:32
Jak Onasis, pardon Adonis ke konopnemu provazu kolem krku přišel...
Tomáš velmi dobře . Jsem zvědav, jak se popasuje s Kejmlem medvědovitým.
Reagovat
hanz
07.05.2026 17:31
Někdo strým na Cycnu?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.05.2026 17:42
prý došly. Všechny měl koupit nějaký Apostoulos.
Reagovat
hanz
07.05.2026 17:48
Nu, dobrá .)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.05.2026 17:52
stejně bys měl nervy nadranc, kdyby měla Terka náhodou vyhrát
Reagovat
hanz
07.05.2026 17:54
Terka? Já chtěl Cycnu )))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.05.2026 19:19
sorry, já psal z tramvaje a byl trochu rozptýlený Tedy jsem to samozřejmě nesledoval...
Reagovat
Serpens
07.05.2026 16:54
Tohle pasivní přehazování sítě opravdu cesta není. Člověk čekal aspoň nějaký mladický odpor, ne hru kočky s myší.
Reagovat
PTP
07.05.2026 16:49
To bude dnes pro Terezku pořádná maturita!
Reagovat
pantera1
07.05.2026 17:16
Tohle by mohlo Terce pomoct

https://youtu.be/GabKIEhylFM?is=dL1-on_8v4RuBDPU
Reagovat
PTP
07.05.2026 17:29
Tady se Láďa Štaidl výjimečně trochu předved
Reagovat
pantera1
07.05.2026 17:31
Ten Barťák v tom mikádu a krásná Eliška fakt krutí
Reagovat
Saulnier
07.05.2026 16:48
Zatiaľ sa asi z pohľadu priebežného výsledku viac oplatí sledovať zápas Tomáša Macháča s Tsitsipasom.
Reagovat
sojka1
07.05.2026 17:28
vyvolavaci sice tahnou Stefanose, ale Machy mi prijde velmi soustredeny a pri te jeho prislovecne sikovnosti by zapas mel mit pod kontrolou..... :-)
Reagovat
Serpens
07.05.2026 16:43
Zatím jen Terka pálí šance, podobně jako s Rybkou na AO.
Reagovat
HankMoody
07.05.2026 16:30
Valentove hrozi konec, to nevidim dobre.
Reagovat
Diabolique
07.05.2026 15:49
To se dneska vubec nehraje. Paolini bude hrat tie break rozhodujiciho setu az do vecera kdy to za stavu 251:252 prerusi, takze Tereza az zitra.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist