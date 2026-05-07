Příliš těžký kalibr. Valentová po bojovném výkonu s hvězdnou Gauffovou padla
Gauffová – Valentová 6:3, 6:4
Hned v úvodním gamu se při podání Gauffové dostala Valentová do vedení 30:0, Američanka ale v pravý čas našla své podání a čtyřmi body v řadě potvrdila zisk první hry. Česká tenistka, která se se světovou čtyřkou potkala v loňském roce během jejího tažení za titulem na French Open, při svém premiérovém podání nejdříve odvrátila dva brejkboly, na třetí už odpovědět nedokázala a prohrávala 0:2.
Valentová se mohla vzápětí vrátit do hry, při podání světové čtyřky si vypracovala brejkbol, Gauffová si ale poradila a vedla už o tři gamy. Rodačka z Prahy se trápila především na servisu, čehož výborně returnující soupeřka využívala, podruhé v zápase vzala soupeřce servis a vedla už 4:0. Až za tohoto stavu si Valentová poprvé v utkání připsala první hru, když prolomila soupeřčino podání. V naprosté pohodě hrající dvojnásobná grandslamová šampionka se ale nenechala rozhodit, čistou hrou znovu vzala Češce servis a vedla už 5:1.
Pomalá římská antuka ale ani jedné z hráček na servisu příliš výhod nepřinášela. I Gauffová vzápětí o podání přišla a Valentová snížila na rozdíl tří her. Vzápětí poprvé v utkání udržela podání a upravila skóre na 3:5. Američanka si ale průběh úvodního dějství již utéct nenechala, set dopodávala a po 39 minutách si připsala výhru 6:3.
Valentová ale i v úvodu druhého setu pokračovala ve zlepšeném výkonu, přesto se nevyvarovala zbytečných chyb. Za stavu 1:1 to byla ona, kdo přišel jako první ve druhém dějství o servis. Gauffová brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1. Za stavu 2:3 z pohledu Češky si Valentová ve velmi dlouhé šesté hře vypracovala čtyři brejkbolové možnosti, tu poslední využila a srovnala krok.
I další dvě hry se nesly ve znamení hráček na příjmu a set za stavu 4:4 mířil do zajímavého finále. Trápení na servisu ale pokračovalo. I čtvrtý game v řadě získala returnující tenistka a Gauffová tak měla za stavu 5:4 šanci zápas dopodávat. Šanci už tentokrát využila a po setech 6:3, 6:4 mohla slavit postup do třetího kola.
Tomáš velmi dobře . Jsem zvědav, jak se popasuje s Kejmlem medvědovitým.
