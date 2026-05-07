Senzace se nekoná. Krejčíková v Římě nestačila, Sabalenková slaví pohodový postup
Sabalenková – Krejčíková 6:2, 6:3
Krejčíková vstoupila do zápasu se Sabalenkovou bez respektu. Nepříjemnými čopy narušovala agresivní hru soupeřky, vypracovala si první brejkbol, který také proměnila, a šla do vedení 1:0. Svěřenkyně Jiřího Nováka se snažila o maximálně pestrou hru, při svém úvodním podání ale vyrobila hned tři dvojchyby a o náskok rychle přišla. Běloruska se pomalu dostávala do tempa, svou typickou aktivní hrou zatlačila Češku do defenzivy a poprvé v zápase šla do vedení.
Ve čtvrté hře světová jednička vystřihla i pohotový tweener, ani to jí ale k zisku gamu nepomohlo a bylo vyrovnáno – 2:2. Na centrálním dvorci se odehrával kvalitní tenis. Postupem času ale přeci jen získávala navrch světová jednička, která se přizpůsobila pestré hře soupeřky, v šesté hře jí podruhé vzala servis a vedla už 4:2.
Krejčíková i nadále favoritku trápila. Při podání Sabalenkové přišel sporný moment za stavu 30:30, kdy elektronický systém ohlásil úder Češky jako aut. Ta však s verdiktem nesouhlasila, což podpořila ukázáním na stopu po míčku, verdikt umpirové sudí však nezměnila a rodačka z Minsku šla i díky tomuto momentu do vedení 5:2. Sabalenková už psychickou výhodu využila, podruhé za sebou uspěla na příjmu a po 37 minutách získala první set s přehledem 6:2.
Krejčíková se snažila eliminovat ostré returny soupeřky riskantním podáním, z čehož plynula i řada dvojchyb. Přesto si udržela svůj úvodní servírovací game ve druhé sadě a srovnala na 1:1. Hned v následující hře si brněnská rodačka vypracovala brejkbol, Sabalenková ale problémy nepřipustila. Vzápětí to byla naopak ona, kdo uspěl ve druhé sadě jako první na returnu a šla do vedení 3:1.
Trojnásobnou grandslamovou šampionku daný moment nakopl k ještě lepšímu výkonu. Agresivní hru prokládala překvapivými stopbaly a bez problémů zvýšila na rozdíl tří gamů.
Krejčíková se k náznaku možnosti dostala za stavu 2:4, ani tentokrát brejkovou možnost nevyužila a o výsledku zápasu bylo prakticky rozhodnuto. Sabalenková žádné problémy nedopustila, zápas dovedla na svém podání k pohodové výhře po setech 6:2, 6:3 a zajistila si postup do třetího kola.
Uz se dostala do takove faze kariery ale at si nemysli ze to nejak pujde samo.
S takovou uz moc titulu nevyhraje, kdovi jestli jeste nejaky...
Jinak receno Sabalenka si nemilosrdne ten kurt otevirala, a ty supy, po kterych sla u tech byla rada jak se raketou dotkla mice, nektere i odehrala a dokoce se i stalo, ze je vratila dobre do kurtu... ;-)
Klicovy byl asi fakt ten 2.serv Bary, prez neho ji Amazonka dostavala...no... ale take... snazila se riskovat... 4 esa a nejakych 7 DF jsou toho nejakym trochu dukazem...
Kluci 1/1
No,nicmoc bilance. Uvidíme, co zítra předvede zbytek.
Dost to padalo na 2. servisu Barusky... no... i snazila se riskovat, z toho vychazi tech nejakych 7 DF nebo kolik... nebudu se tu drzet presne poctu a te matematiky, dost jsem sledoval v navalu ruznych cinnosti...
Kazdopadne ty supy, kterymi si otevirala "Bojkotujici Houmleska" kurt byly dost drsne...
P.S. Ta pokrytecka radost Amazonky u saka, ze je jako stastna, ze je zpet mi teda asi vic skazila naladu nez cela prohra, problematicky 2.servis, nektere delky uderu a nepresnosti... bohuzel tady Baruska proste uz nemela tolik svobody na ty chyby, aby to prevazila winnerama... tolik casu ji nedala... jak souperka v prvnim kole...
To chce popíjet čaje z Indie od Džona Póla a ono to půjde
