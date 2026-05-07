Senzace se nekoná. Krejčíková v Římě nestačila, Sabalenková slaví pohodový postup

DNES, 20:45
Aktuality 52
WTA ŘÍM - Barbora Krejčíková na překvapení ve druhém kole Masters v Římě nedosáhla. Česká tenistka podlehla úřadující světové jedničce Aryně Sabalenkové po setech 2:6, 3:6 a s turnajem se rozloučila. Běloruská hvězda se v dalším kole utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Sabalenka Aryna
Barbora Krejčíková v zápase proti Aryně Sabalenkové (@ Filippo MONTEFORTE / AFP / AFP / Profimedia)

Sabalenková – Krejčíková 6:2, 6:3

Krejčíková vstoupila do zápasu se Sabalenkovou bez respektu. Nepříjemnými čopy narušovala agresivní hru soupeřky, vypracovala si první brejkbol, který také proměnila, a šla do vedení 1:0. Svěřenkyně Jiřího Nováka se snažila o maximálně pestrou hru, při svém úvodním podání ale vyrobila hned tři dvojchyby a o náskok rychle přišla. Běloruska se pomalu dostávala do tempa, svou typickou aktivní hrou zatlačila Češku do defenzivy a poprvé v zápase šla do vedení.

Ve čtvrté hře světová jednička vystřihla i pohotový tweener, ani to jí ale k zisku gamu nepomohlo a bylo vyrovnáno – 2:2. Na centrálním dvorci se odehrával kvalitní tenis. Postupem času ale přeci jen získávala navrch světová jednička, která se přizpůsobila pestré hře soupeřky, v šesté hře jí podruhé vzala servis a vedla už 4:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Krejčíková i nadále favoritku trápila. Při podání Sabalenkové přišel sporný moment za stavu 30:30, kdy elektronický systém ohlásil úder Češky jako aut. Ta však s verdiktem nesouhlasila, což podpořila ukázáním na stopu po míčku, verdikt umpirové sudí však nezměnila a rodačka z Minsku šla i díky tomuto momentu do vedení 5:2. Sabalenková už psychickou výhodu využila, podruhé za sebou uspěla na příjmu a po 37 minutách získala první set s přehledem 6:2.

Krejčíková se snažila eliminovat ostré returny soupeřky riskantním podáním, z čehož plynula i řada dvojchyb. Přesto si udržela svůj úvodní servírovací game ve druhé sadě a srovnala na 1:1. Hned v následující hře si brněnská rodačka vypracovala brejkbol, Sabalenková ale problémy nepřipustila. Vzápětí to byla naopak ona, kdo uspěl ve druhé sadě jako první na returnu a šla do vedení 3:1.

Trojnásobnou grandslamovou šampionku daný moment nakopl k ještě lepšímu výkonu. Agresivní hru prokládala překvapivými stopbaly a bez problémů zvýšila na rozdíl tří gamů. Agresivní hru prokládala překvapivými stopbaly a bez problémů zvýšila na rozdíl tří gamů.

Krejčíková se k náznaku možnosti dostala za stavu 2:4, ani tentokrát brejkovou možnost nevyužila a o výsledku zápasu bylo prakticky rozhodnuto. Sabalenková žádné problémy nedopustila, zápas dovedla na svém podání k pohodové výhře po setech 6:2, 6:3 a zajistila si postup do třetího kola.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

52
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
07.05.2026 23:10
Pět gemů je fajn, tolik jsem ani nečekal.
Reagovat
manager1
07.05.2026 22:56
Bylo videt ze Krejčíkové se moc nechtelo behat... vypustila nekolik micu.
Uz se dostala do takove faze kariery ale at si nemysli ze to nejak pujde samo.
S takovou uz moc titulu nevyhraje, kdovi jestli jeste nejaky...
Reagovat
aligo
07.05.2026 22:57
Bára je rada, ze je vůbec zpátky a tak nějak zdravá
Reagovat
Vlk-v-trave
07.05.2026 23:31
Tak...neni to uz nejaka nactileta pubertacka, ktera jde po vsem, co se pohne...;-)
Jinak receno Sabalenka si nemilosrdne ten kurt otevirala, a ty supy, po kterych sla u tech byla rada jak se raketou dotkla mice, nektere i odehrala a dokoce se i stalo, ze je vratila dobre do kurtu... ;-)
Klicovy byl asi fakt ten 2.serv Bary, prez neho ji Amazonka dostavala...no... ale take... snazila se riskovat... 4 esa a nejakych 7 DF jsou toho nejakym trochu dukazem...
Reagovat
Otmar
07.05.2026 22:50
Určitě nikdo nečekal, že Barbora Arynu vyprovodí na zastávku před kurtem, nebudem si nalhávat něco o vyrovnaném špílu....Aryna ji prostě smetla jako téměř každou. Ale jsem si jist, že Barbora je schopna vyprodukovat hru, která Arynu posadí do letadla. Podle mne na to prostě má, i když ne vždycky a všude. Rád bych to i viděl!
Reagovat
Walda58
07.05.2026 22:37
Konec
Reagovat
aligo
07.05.2026 22:34
Bára odehrála dobrý zápas. Hrála po dlouhé době a vleklých zraněních. Určitě může při dobrém losu na FO uhrát dobrý výsledek
Reagovat
frenkie57
07.05.2026 22:39
Vůbec to hraní tady v Římě bylo ok, čekal jsem po takové mnohem větší bramboračku.
Reagovat
pantera1
07.05.2026 22:43
Ale celkově dnešek u holek bída, zítra to snad bude lepší .
Reagovat
frenkie57
07.05.2026 22:48
Holky 1/4
Kluci 1/1
No,nicmoc bilance. Uvidíme, co zítra předvede zbytek.
Reagovat
jir6
07.05.2026 22:40
Hrála dobře.
Reagovat
Diabolique
07.05.2026 22:34
KONEC.
Reagovat
Walda58
07.05.2026 22:37
Reagovat
Preview.lover
07.05.2026 22:33
"Ten zk****nej systém tadyto ..."
Reagovat
pantera1
07.05.2026 22:04
Bože Sábo drž hubu . To chce za každý zařvání pořádnou pokutu.
Reagovat
frenkie57
07.05.2026 22:12
Za každý zařvání bych ji jednu lisknul lískovým prutem po perdeli. Ta by měla Velikonoce celej zápas.
Reagovat
chlebavevaju
07.05.2026 22:13
Člověk si už nemůže ani zabékat.
Reagovat
pantera1
07.05.2026 22:16
to jo, by pak musela celou noc sedět v kádí s ledem a chladit .
Reagovat
frenkie57
07.05.2026 22:23
A z kádě by šly notnou dobu kotouče páry.
Reagovat
Diabolique
07.05.2026 21:57
V tom druhym gamu Bara nadherne Sabu nechala probehnout
Reagovat
sojka1
07.05.2026 21:55
pricny samozrejme chapu, presto jsem nespokojena, Baru..... :-( a system na pohyblivem podkladu je taky dokonale na draka, ten zkraceny micek od Barusky,, klicovka prvniho setu, byl dobry.....
Reagovat
Vlk-v-trave
07.05.2026 23:13
jsem spokojeny s tim, ze dala nejake 4 esa a Saba snad zadne...:-) a tim to asi konci... mimo vse od komentatoru "schytala" pochvalu, ze po te dlouhe pauze opravdu hraje slusne a ocenili skvelou bojovnost...
Dost to padalo na 2. servisu Barusky... no... i snazila se riskovat, z toho vychazi tech nejakych 7 DF nebo kolik... nebudu se tu drzet presne poctu a te matematiky, dost jsem sledoval v navalu ruznych cinnosti...
Kazdopadne ty supy, kterymi si otevirala "Bojkotujici Houmleska" kurt byly dost drsne...

P.S. Ta pokrytecka radost Amazonky u saka, ze je jako stastna, ze je zpet mi teda asi vic skazila naladu nez cela prohra, problematicky 2.servis, nektere delky uderu a nepresnosti... bohuzel tady Baruska proste uz nemela tolik svobody na ty chyby, aby to prevazila winnerama... tolik casu ji nedala... jak souperka v prvnim kole...
Reagovat
Vladimir
07.05.2026 21:50
Uvidíme, jak dál, ale bojím se, že to bude pro Báru na ručník.
Reagovat
frenkie57
07.05.2026 21:48
Kdepak, dneska je Sába nehratelná.
Reagovat
PTP
07.05.2026 21:50
Je to na Báru zatím moc silná káva
Reagovat
Kreuz
07.05.2026 21:50
Pripada mi nabuzena jak lance armstrong
Reagovat
Kreuz
07.05.2026 21:22
Podani na pytel, brejk je uz pryc
Reagovat
chlebavevaju
07.05.2026 21:19
Z těch našich ženštin umí servis opravdu jen Karča zLoun, zbytek je přehlídka nekonečných dvojchyb.
Reagovat
tenisman1233
07.05.2026 21:22
Káťa taky dělá spoustu DF jako všechny hráčky.
Reagovat
Kreuz
07.05.2026 21:14
1. game jak za mlada, uvidime co bude dal
Reagovat
PTP
07.05.2026 21:01
Bára, Barča, Barbora
z Aryny bude mrtvola.
Reagovat
pantera1
07.05.2026 20:50
Báro to byl husarský kousek, kdyby se ti povedlo vyřadit Cirkuli .

To chce popíjet čaje z Indie od Džona Póla a ono to půjde

https://youtu.be/TInrBuCcuFY?is=CPiCNu7NbBE6gy2B
Reagovat
PTP
07.05.2026 21:11
https://youtu.be/PVWVU06Ayr4?si=HDAPH7vbXHbuG-_-
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:14
Jedině Darjeeling a Assam. Z Indie tedy. Jinak Japonsko. Čína. Gruzie. Afrika.
A Konstantin Biebl....
Reagovat
PTP
07.05.2026 21:16
Tak to je bílá Jáva 350
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:19
Tušil jsem, že ty budeš vědět
Reagovat
PTP
07.05.2026 21:24
Na bílém polštáři vypadáš jako mulatka
beztak ti svědčí teplejší klima
choulíš se ke mně máš na uších sluchátka
a posloucháš koncert z Říma
Tvé vlasy voní jako vzácné koření
Mařenko má
Kdo jednou k tvým vlasům přivoní
stane se kuřákem opia
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:26
Nadčasové
Reagovat
PTP
07.05.2026 21:32
S lodí jež dováží čaj a kávu
pojedu jednou na dalekou Jávu

Za měsíc loď když vypluje z Janova
stane u zeleného ostrova

Pojedem spolu já a ty
vezmeš s sebou jen kufřík a svoje rty

Pojedem okolo pyramid
loď počká až přejde Mojžíš a jeho lid

S vysokou holí zaprášenými opánky
jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasanky

Hejno ryb na suchu zvedá svá křídla jako ptáci
letí za vodou a ve vlnách se ztrácí

To je nádhera stará 100 let
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:36
Přesně.
Jsem to věděl. Podle toho jak sázíš ty texty písní. Jsi v tom. Prostě odkaz na Konstantina nemohl minout tvůj zrak
Reagovat
pantera1
07.05.2026 21:42
Pana PTP mám zařazeného v sekci romantický sarkastik
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:43
Reagovat
pantera1
07.05.2026 21:38
To teda je.
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:39
Tak tě dovzděláme
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:28
I když jsem ujížděl na Rimbóově homosexuálních úletech, tak tohle má fakt sílu. Bomba.
Reagovat
pantera1
07.05.2026 21:20
Jedině sypanej Earle Grey, klasicky s citrónkem a lehce oslazený třtinovým cukrem .
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:20
Fuj
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:22
EG možná v nouzi samotný, ten bergam je dost sam o sobě. Čaj s citronem a cukrem jsem pil naposledy od babičky a byl to Pigi čaj. Ono taky prznit tim Čaj je blbost
Reagovat
pantera1
07.05.2026 21:25
Každý to má rád jinak, kdo ho u mě pil, byl nadšenej. To se musí umět správně ochutit.
Reagovat
PTP
07.05.2026 21:30
To je ovšem jiná písnička
Reagovat
pantera1
07.05.2026 21:30
A mezi náma ten pigi, nebo sypaná směs Asia v dé testu natrhl kdejakej čaj, co si hraje na topku
Reagovat
Mantra
07.05.2026 21:32
Jo no, je to vlastně ctc.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist