Bouzková recept na servis Townsendové nenašla, do třetího kola míří Američanka
Hodně nepříjemné vzpomínky měla Bouzková na poslední setkání s Townsendovou. S americkou tenistkou vyhořela v prvním kole v Indian Wells jasně 2:6, 1:6 a vůbec se jí nepovedl vstup ani do zamýšlené odvety. Česká tenistka si prohrála hned své úvodní podání a ztrácela 0:2. Ve třetí hře se mohla vrátit do zápasu, náskok 40:15 ale deblová parťačka Kateřiny Siniakové čtyřmi body v řadě smazala a šla do vedení 3:0.
Až poté se na výsledkovou tabuli zapsala vítězka z Bogoty, když získala svou první hru. I nadále však byla jistější hráčkou na kurtu rodačka z Chicaga, Bouzková o ně naopak musela hodně bojovat. Za stavu 1:4 čelila i ona stavu 15:40, obě hrozby ale zažehnala a udržela naději na případný obrat v prvním setu. A nebyla k němu daleko. Townsendová měla problémy set dopodávat, s brejkbolovou příležitostí soupeřky si ale dokázala poradit a po proměněném prvním setbolu získala úvodní dějství 6:3.
Ve druhém setu si obě tenistky držely bez větších problémů svá podání. Jeden brejk musela ve čtvrté hře odvracet Bouzková, stejnou situaci si vyzkoušela v osmém gamu i Townsendová. Obě si ale poradily a druhá sada za stavu 5:5 mířila do dramatické zápletky. Levou rukou hrající Američanka se snažila o svou typickou agresivní hru, kdy se snažila se střídavými úspěchy diktovat tempo výměn. Rodačka z Prahy ve druhém setu výrazně zlepšila úspěšnost prvního servisu a tradičně skvělým pohybem nutila soupeřku do delších výměn.
Do kritické situace se ale přeci jen dostala Bouzková. V jedenácté hře jí vysadil do té doby fungující servis a soupeřka toho beze zbytku využila. Česká tenistka zakončila game na svém podání dvojchybou, přišla o něj čistou hrou a Townsendová měla možnost zápas dopodávat. To se jí také podařilo, proměnila druhý mečbol a mohla slavit postup do třetího kola.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Římě
