Italský svaz podpořil tenisty hrozící bojkotem: Mají naši plnou podporu. Je to skandální!
"Mají naši plnou podporu. Je skandální, že po nás ATP požaduje, abychom tenistům dali větší podíl, než jim dávají grandslamy," řekl Angelo Binaghi, předseda FITP, která organizuje probíhající turnaj v Římě.
"Je to ostuda a vytváří rozdíly v konkurenceschopnosti, protože země, kde se konají grandslamy, mají výrazně víc peněz k investování, než ostatní. A já chci tenhle monopol rozbít," prohlásil Binaghi.
Šéf FITP reagoval na nedávné prohlášení tenistů včetně největších hvězd Jannika Sinnera, Aryny Sabalenkové nebo Novaka Djokoviče, kteří se ohradili proti nízkým odměnám na Roland Garros.
Pětašedesátiletý Binaghi navíc už před více než rokem rozjel kampaň, kterou chce docílit povýšení římského turnaje na pátý grandslam, jenž by se přidal k Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu a US Open.
