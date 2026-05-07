Řím: Muchová může mít potíže, Plíšková musí zabrat. Nastoupí i Lehečka a Kopřiva
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 8. 5.
Češi v akci
Muchová (11-ČR) – Potapovová (Rak.) | Court 2 (12:30 SELČ)
Lehečka (11-ČR) – Struff (Něm.) | Pietrangeli (12:30 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Humbert (31-Fr.) | Court 13 (15:30 SELČ)
Plíšková (ČR) – Cristianová (33-Rum.) | Pietrangeli (17:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchová může mít potíže, Plíšková musí zabrat
Karolína Muchová má v aktuální sezoně fantastickou formu, což potvrzuje mimo jiné i bilance 22:5 a výborný vstup do antukového jara v podobě finálové účasti ve Stuttgartu. Ve svém prvním letošním zápase v tradičních antukových podmínkách bude dle očekávání favoritkou, nicméně komplikacím se možná v tomto utkání nevyhne. Nastoupí totiž proti rozjeté Anastasiji Potapovové. Ruská rodačka reprezentující Rakousko se v posledních týdnech výrazně zvedla a na antuce má bilanci 12:3 zahrnující nečekané semifinále na tisícovce v Madridu. V Římě zatím nepůsobí příliš přesvědčivě, ale ukazuje obrovskou bojovnost i sebevědomí. Muchová navíc Madrid vynechala a skoro tři týdny nehrála ostrý zápas. Ve vzájemné bilanci má navrch 4:1 Češka a moc nechybělo k tomu, aby s Potapovovou vyhrála všech pět soubojů.
Karolína Plíšková si v Římě zahrála už třikrát finále a v roce 2019 celý turnaj ovládla, přestože pomalá antuka je jejím nejméně oblíbeným povrchem. Bývalá světová jednička se letos po dlouhém zranění vrátila na hlavní okruh a vede si výborně. Do Říma přijela po čtvrtfinálových účastech v Linci a Madridu a v italském hlavním městě ustála těsnou bitvu s trápící se Jessicou Bouzasovou. Pokud chce zaznamenat další vítězství ve Foro Italico, bude zřejmě potřebovat mnohem lepší výkon, protože ji ve druhém kole čeká podstatně nebezpečnější Jaqueline Cristianová. Rumunka se nakonec po pár odhláškách vešla mezi nasazené a první kolo hrát nemusela. Letos nemá ideální formu a platí to i pro antuková vystoupení. I proto bude Plíšková v premiérovém vzájemném souboji mírnou kurzovou favoritkou na postup.
Šanci mají i Lehečka a Kopřiva
Z kvarteta českých tenistů je v pátek kurzově největším favoritem na postup Jiří Lehečka. Aktuálně 13. hráč světa a nejlepší Čech v žebříčku má každopádně jedinečnou příležitost připsat si své první kariérní vítězství na Masters v Římě. Nastoupí totiž proti Janovi-Lennardovi Struffovi. Německý tenista si letos prochází velkým trápením, má zápasovou bilanci 8:11 a pouze na úvodním turnaji v Hongkongu dokázal vyhrát dvě utkání po sobě. Lehečka se naopak v posledních týdnech prezentuje velmi solidní formou a z Miami (finále), Monte Carla (osmifinále) i Madridu (čtvrtfinále) si odvezl minimálně dvě výhry. Se Struffem vyhrál oba předchozí souboje, recept našel na French Open 2023 i loni na trávě ve Stuttgartu. Ačkoli je Struff už dlouho v krizi, za poslední rok má s hráči TOP 20 solidní bilanci 3:4. Lehečka nicméně nastoupí jako jasný favorit.
Pátek by klidně mohl nabídnout stoprocentní českou úspěšnost. Nižší kurz na vítězství než soupeř má totiž i Vít Kopřiva. Ten se loni po letech úsilí konečně prokousal do elitní stovky žebříčku a teď má pravděpodobně životní formu. Vstup do antukového jara se mu příliš nepovedl, ale v posledních týdnech už na svém nejoblíbenějším povrchu zase exceluje, což dokazuje čtvrtfinále v Mnichově, osmifinále v Madridu i snadné vítězství nad Fábiánem Marozsánem nyní v Římě. Naopak pro Uga Humberta je antuka jasně nejslabším povrchem. Francouz má letos nelichotivou bilanci 12:11 a na posledním turnaji v Madridu ztroskotal hned na úvod po porážce s krajanem Térencem Atmanem. Pro Kopřivu, který si v Madridu vyšlápl na Andreje Rubljova, se tak jedná o jedinečnou příležitost skolit nasazeného protivníka a vyrovnat v Římě loňský výsledek.
Páteční program
CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. McNallyová (USA) – Šwiateková (4-Pol.)
2. Altmaier (Něm.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Prižmič (Chorv.) – Djokovič (3-Srb.)
4. Navarrová (28-USA) – Cocciarettová (It.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Musetti (8-It.) – Mpetshi Perricard (Fr.) / nejdříve ve 20:30 SELČ
BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. De Minaur (6-Austr.) – Arnaldi (It.)
2. Ósakaová (15-Jap.) – Lysová (Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Grantová (It.) – Mboková (10-Kan.)
4. Sakkariová (Řec.) – Rybakinová (2-Kaz.)
5. Hanfmann (Něm.) – Darderi (18-It.)
PIETRANGELI (od 11:00 SELČ)
1. Xinyu Wang (31-Čína) – Ealaová (Fil.)
2. Lehečka (11-ČR) – Struff (Něm.)
3. Tabilo (Chile) – F. Cerúndolo (25-Arg.)
4. Paul (16-USA) – Vukic (Austr.)
5. Plíšková (ČR) – Cristianová (33-Rum.)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Gibsonová (Austr.) – Šnajderová (19-)
2. Keysová (17-USA) – Stearnsová (USA)
3. Griekspoor (29-Niz.) – Blockx (Belg.)
4. Kopřiva (ČR) – Humbert (31-Fr.)
COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. Samsonovová (20-) – Liová (USA)
2. Muchová (11-ČR) – Potapovová (Rak.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře