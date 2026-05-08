Na Bartůňkovou se usmálo štěstí. Česká naděje si na Masters v Římě zahraje hlavní soutěž
Bartůňková prožívá po nešťastné dopingové kauze nejlepší období své kariéry korunované debutem v elitní stovce žebříčku a pravidelnými starty na nejvyšším ženském tenisovém okruhu. Sice už na čtvrtém turnaji v řadě na této úrovni ztroskotala ve finále kvalifikace, nicméně v Římě poprvé dostane druhou šanci pokračovat.
Po sérii omluvenek se totiž mladá česká naděje na poslední chvíli a až dnes v sobotu dostala do hlavní soutěže jako lucky loser. A navíc nahradila nasazenou světovou devítku Victorii Mbokovou, která odstoupila kvůli žaludečním problémům.
To znamená, že Bartůňková rovnou naskočí k utkání druhého kola a může získat velmi cenné body do žebříčku. Ještě k tomu bude čelit nezkušené domácí zástupkyni Tyře Caterině Grantové. Zápas by se měl uskutečnit dnes odpoledne, pokud to počasí umožní.
Pro Bartůňkovou se bude jednat o premiérový start v hlavních soutěžích na podnicích kategorie WTA 1000. Souboj s Grantovou pro ni představuje jedinečnou šanci si pobyt v italském Římě ještě prodloužit, jelikož Italka figuruje až na 234. místě pořadí a startuje na divokou kartu od pořadatelů.
V hlavním losu na nejvyšší tour naposledy Bartůňková účinkovala na konci února v americkém Austinu, kde postoupila z kvalifikace do osmifinále. Předtím si zahrála čtvrtfinále v Ostravě a hlavně třetí kolo na Australian Open, přičemž v Melbourne senzačně skolila Belindu Bencicovou.
