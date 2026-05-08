Nečekaný konec Muchové. V Římě schytala výprask od bývalé Rusky a odjíždí s prázdnou
Potapovová – Muchová 6:3, 6:2
Muchová vynechala Madrid a do souboje s nebezpečně rozjetou Potapovovou, která zaznamenala ve španělské metropoli své největší semifinále v kariéře a v Římě vyhrála už tři zápasy, nastupovala s výrazným zápasovým mankem oproti soupeřce.
To se v úvodním setu jasně ukázalo. Česká favoritka byla příliš pasivní, nechala většinu výměn diktovat ruskou rodačku reprezentující Rakousko a doplatila na to. Muchová hned v prvním gamu zahodila náskok 40:0 na returnu a v šesté hře přišel trest, když na brejkbol soupeřky vyrobila chybu z forhendu.
Dokázala však okamžitě zareagovat, využila svůj až celkově osmý brejkbol v zápase a udržela se ve hře o úvodní sadu. Vzápětí ale promarnila náskok 30:0 na servisu, Potapovová jí na brejkbol donutila k chybě a obnovila náskok brejku. Následně se Potapovové podařilo set relativně snadno doservírovat.
Ani druhé dějství nezačalo z pohledu Muchové ideálně. Hned v prvním gamu pustila Potapovovou k dalším brejkbolům a na ten druhý v pořadí vyrobila chybu z bekhendu. Soupeřka tak měla v zádech náskok setu a brejku. Za tohoto stavu ovšem zápas na skoro dvě hodiny přerušil déšť.
Dlouhá pauza Muchové nijak nepomohla. Olomoucká rodačka dál hrála pasivně, dělala až příliš mnoho nevynucených chyb a pustila Potapovovou do trháku 3:0 a prohrávala už o dva brejky. České hráčce dokonce hrozil i potupný kanár, když měla soupeřka dva brejkboly na vedení 5:0. S těmito hrozbami si však světová jedenáctka poradila a získala první game v tomto setu.
Vybojovaný game na servisu ale k žádnému zdramatizování duelu nevedl. Favorizovaná Muchová i v následujících minutách tahala za kratší konec a s obrovským mankem už nic udělat nedokázala. Jedná se o její první nezvládnutý úvodní zápas na turnaji od loňského Wimbledonu.
Pro Muchovou se jedná o první výraznější kaňku v letošní sezoně, ve které má vynikající bilanci 22:6. Na každém ze šesti dalších turnajů v tomto roce zaznamenala minimálně dvě výhry, ovládla tisícovku Dauhá a do antukového jara vstoupila finálovou účastí ve Stuttgartu.
Přesto by se po skončení římského turnaje mohla vrátit do elitní desítky žebříčku. Bývalá světová osmička se momentálně v živém pořadí nachází na devátém místě, ale přeskočit ji ještě může mimo jiné i krajanka Linda Nosková.
Potapovová tímto skalpem pokračuje v životním období a slaví už třetí vítězství nad českou hráčkou za poslední týdny. V Madridu porazila Karolínu Plíškovou a nyní v Římě také Nikolu Bartůňkovou. Ve třetím kole vyzve bývalou krajanku Ljudmilu Samsonovovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
