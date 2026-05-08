Nečekaný konec Muchové. V Římě schytala výprask od bývalé Rusky a odjíždí s prázdnou

DNES, 14:03
WTA ŘÍM - Karolína Muchová překvapivě nezvládla hned úvodní zápas na prestižní tisícovce v Římě. Česká žebříčková jednička a světová jedenáctka po slabém výkonu nestačila 3:6, 2:6 na rozjetou bývalou ruskou tenistku Anastasiji Potapovovou, která od této sezony reprezentuje Rakousko.
Karolína Muchová prohrála v Římě hned úvodní zápas (© Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia)

Potapovová – Muchová 6:3, 6:2

Muchová vynechala Madrid a do souboje s nebezpečně rozjetou Potapovovou, která zaznamenala ve španělské metropoli své největší semifinále v kariéře a v Římě vyhrála už tři zápasy, nastupovala s výrazným zápasovým mankem oproti soupeřce.

To se v úvodním setu jasně ukázalo. Česká favoritka byla příliš pasivní, nechala většinu výměn diktovat ruskou rodačku reprezentující Rakousko a doplatila na to. Muchová hned v prvním gamu zahodila náskok 40:0 na returnu a v šesté hře přišel trest, když na brejkbol soupeřky vyrobila chybu z forhendu.

Dokázala však okamžitě zareagovat, využila svůj až celkově osmý brejkbol v zápase a udržela se ve hře o úvodní sadu. Vzápětí ale promarnila náskok 30:0 na servisu, Potapovová jí na brejkbol donutila k chybě a obnovila náskok brejku. Následně se Potapovové podařilo set relativně snadno doservírovat.

Ani druhé dějství nezačalo z pohledu Muchové ideálně. Hned v prvním gamu pustila Potapovovou k dalším brejkbolům a na ten druhý v pořadí vyrobila chybu z bekhendu. Soupeřka tak měla v zádech náskok setu a brejku. Za tohoto stavu ovšem zápas na skoro dvě hodiny přerušil déšť.

Dlouhá pauza Muchové nijak nepomohla. Olomoucká rodačka dál hrála pasivně, dělala až příliš mnoho nevynucených chyb a pustila Potapovovou do trháku 3:0 a prohrávala už o dva brejky. České hráčce dokonce hrozil i potupný kanár, když měla soupeřka dva brejkboly na vedení 5:0. S těmito hrozbami si však světová jedenáctka poradila a získala první game v tomto setu.

Vybojovaný game na servisu ale k žádnému zdramatizování duelu nevedl. Favorizovaná Muchová i v následujících minutách tahala za kratší konec a s obrovským mankem už nic udělat nedokázala. Jedná se o její první nezvládnutý úvodní zápas na turnaji od loňského Wimbledonu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Muchovou se jedná o první výraznější kaňku v letošní sezoně, ve které má vynikající bilanci 22:6. Na každém ze šesti dalších turnajů v tomto roce zaznamenala minimálně dvě výhry, ovládla tisícovku Dauhá a do antukového jara vstoupila finálovou účastí ve Stuttgartu.

Přesto by se po skončení římského turnaje mohla vrátit do elitní desítky žebříčku. Bývalá světová osmička se momentálně v živém pořadí nachází na devátém místě, ale přeskočit ji ještě může mimo jiné i krajanka Linda Nosková.

Potapovová tímto skalpem pokračuje v životním období a slaví už třetí vítězství nad českou hráčkou za poslední týdny. V Madridu porazila Karolínu Plíškovou a nyní v Římě také Nikolu Bartůňkovou. Ve třetím kole vyzve bývalou krajanku Ljudmilu Samsonovovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Divak
08.05.2026 17:09
Neproměněných sedm prvních breakpointů má dopad na sebedůvěru. A pár zcela nepovedených backhandů po lajně. Výsledek: bezchybně hrající Potapová přetlačí Muchovou i na forehandu.
Kuba4Win
08.05.2026 17:09
Tak top 10 se pravděpodobně odkládá
tommr
08.05.2026 17:13
a přitom stačilo tak málo aby se do ní dostala už během tohoto turnaje. Ted už jí nevěřím ani na FO ...
Kuba4Win
08.05.2026 17:19
Tak určitě ji přeskočí Svitolina (stačí ji 1 výhra). Paolini a Alexandrova s jejich formou šanci nemají, tím pádem zbývá Nosková a hlavně Bencic které se obávám nejvíce.
Kuba4Win
08.05.2026 17:20
Nevíš kam až by Bencic musela dojít aby Mušku přeskočila.
PTP
08.05.2026 17:39
Až na vrcholky hor...
PTP
08.05.2026 16:46
Je to zajímavé, Kasatkina po změně občanstvi pokles výkonnosti, Potapova naopak.
tommr
08.05.2026 16:54
Kasatkina byla na sestupné dráze už před změnou občanství ...
hanz
08.05.2026 17:39
No, ona už je taky stará, tam už to bude jen pokles dolůůů
joe39
08.05.2026 16:27
ako vsetko sa moze stat, nesadne ti turnaj či kurt, ale u Mušky bohuzial pribuda matchov, kde doslova vydlazdi cestu superke za hotku svojimi chybami k postupu..uz tom nie je len proti Swiatek ci Gauf, dnes Potapka, minule Rybka, aj ked tam beriem unavu, predtym otocila proti Mertens s velmi podobnym priebehom..je to skoda, lebo rozhodne ma na viac..dnes sme snad nevideli ani jeden z jej carovnych uderov..odovzdané natotal..
HAJ
08.05.2026 16:26
Dnes byla Karolina jako zadřený motor. Ani se nesnažila soupeřce klást větší odpor. Zkrátka odevzdaná chtěla to mít rychle za sebou.
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 16:26
Muška uvízla v zajetí botoxových per
frenkie57
08.05.2026 16:24
Doufali jsme marně, zmrtvýchstání se nekoná. Kája doplatila na příliš dlouhé pauzírování a na rozehrání vyfasovala ve formě hrající Potapovou, která jí nedala šanci se zápasem něco udělat. Tak nashledanou v Paříži, Kájo.
Saulnier
08.05.2026 16:26
nádej dnes zomrela, síce až posledná, lebo je to nádej, ale predsa
Kapitan_Teplak
08.05.2026 16:23
Co to sakra bylo
zfloyd
08.05.2026 16:23
no je lepší prohrát takhle jasně , než co včera předvedla Kačenka po 9 mečbalech
alespoň teda pro moje nervy
com
08.05.2026 16:12
Potapka zdá se na Karolíny umí
chlebavevaju
08.05.2026 16:06
Hráč může prohrát, ale měl by se aspoň snažit a bojovat, Muchová je ovšem zcela odevzdaná, působí tak, že to chce mít hlavně rychle za sebou. Ostuda.
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 16:28
nekritizoval bych ji, třeba to chtěla mít hlavně rychle za sebou.
com
08.05.2026 17:04
budes na veceri
PTP
08.05.2026 17:11
Myslíš film Blbec k večeři?
Diabolique
08.05.2026 16:04
To vypada skoro na kanara, co?
Saulnier
08.05.2026 15:55
Zápas pokračuje, ideme ďalej
frenkie57
08.05.2026 16:00
Kája hraje snad ještě hůř, než před pauzou. Jestli Potápka potvrdí i druhý brejk, bude to krizovka.
Saulnier
08.05.2026 16:10
Potápka ju dnes, bohužiaľ, ničí
Ale aspoň si teraz uhrala gem na 4:1
pantera1
08.05.2026 16:14
Naštěstí to nevidím, ale štve mě to teda fest, římská oranice naším moc nesvědčí .
Saulnier
08.05.2026 16:25
objektívne musím uznať, aj keď veľmi nerád, že Potápka bola lepšia

vo výmenách od základnej čiary, neustále na Karolínu tlačila, nútila ju k chybám a asi to Karolíne podlomilo aj sebavedomie, lebo ako zápas bežal, prichádzali z jej strany aj chyby nevynútené
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 16:32
Mušce v oranici asi chyběly kobylince nebo chlévská mrva.
pantera1
08.05.2026 16:41
Musím to trochu odlehčit, ale to by se líbilo spíš Lojsičce Bojsonové spolu s lejnovým systémem
Kapitan_Teplak
08.05.2026 15:46
1:0 na sety i gemy je krok od vyřazení
HankMoody
08.05.2026 15:52
Psal to Jirásek, tak bych s tou kritikou brzdil.
Astarin
08.05.2026 15:27
Doufám, že když tak hrozně hraje v Římě, tak si to schovává na RG...
HankMoody
08.05.2026 15:16
Tohle je problem. Jakmile prsi, tak hrozi, ze bude mokry kurt. Hrozi tak, ze se nebude hrat, ale zaroven hrozi, ze se hrat bude na mokrem kurtu. Kdyz neprestane prset, tak hrozi, ze se dnesni zapasy nedohraji. A hrozi tak, ze nasi hraci vypadnout az zitra. Zaroven ale hrozi, ze dnes vyhraji a vypadnou v dalsim kole. Hrozi toho tedy hodne.
Vladimir
08.05.2026 14:13
Nadá se na to koukat. Počkat na avízo, že snad nějakým zázrakem vyhrála druhý set a pak se kouknout až na příp. decider. Jinak to nemá cenu.
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 15:26
taky to tak dělávám
Mony
08.05.2026 14:11
Muška si zaslouží vytrestat za to její pauzírování v Madridu..
navíc, na Den výročí osvobození sovětskou armádou se nesluší porazit Rusku.
Mantra
08.05.2026 14:10
jestli má dost rozumu tak to právě kvůli dešti nebude hrotit aby se nezranila. spíš by měla mrsknout nějakou rychlou přihlášku na malý turnaj na pondělek někde francii, estli je možnost
HAJ
08.05.2026 14:10
Karolina mi zatím připadá, jak motor na brzdě. Nechává se přetlačit a přeřvat.
tommr
08.05.2026 14:09
Hned jak Karolína odflákla ty tři brejkboly v první hře zápasu mi bylo jasný že to dneska špatně skončí. To byl zlomovej bod zápasu: Karolína znejistěla a Potápku to naopak neskutečně nakoplo ...
Dobry-den
08.05.2026 14:08
Muška hraje jak po flámu. Hrozí jí, že mezi Študgartem a RG bude mít odehrán jediný zápas.
Snad jí deštík pomůže se probrat...
tommr
08.05.2026 14:11
vynechat Madrid bylo špatný rozhodnutí i když jí tady za to spousta lidí chválilo ...
falcon_heavy
08.05.2026 14:24
Vzhledem k tomu, jaká je to skleněnka, to bylo dobré rozhodnutí.
Mony
08.05.2026 14:27
S Bejlek si můžou podat ruce..
Tak dlouho budeš odpočívat, až se nenastartuješ
aape
08.05.2026 14:58
bohužel, tak to je, kdo chvíli stál,už stojí opodál
Saulnier
08.05.2026 14:07
Ešte dážď by mohol zamiešať kartami
tommr
08.05.2026 14:12
Karolíně už dneska nepomůže nic ...
Saulnier
08.05.2026 14:13
Ja budem ešte chvíľu veriť
frenkie57
08.05.2026 14:33
Já také, dokud není konec, neprohrála. Vždycky se dá se zápasem něco udělat.
Saulnier
08.05.2026 14:36

je to tak
pantera1
08.05.2026 15:12
Chci ,aby hrála dál. Zrovna u ní by mě to hodně mrzelo. Zkus tu napíchanou nádheru vyfouknout.
Saulnier
08.05.2026 14:06
Druhý set začal brejkom
Mantra
08.05.2026 14:05
dneska vyletí
Krisboy
08.05.2026 14:23
Hrozí jí konec.
