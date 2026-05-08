Krutý konec Djokoviče v Římě. Po dominanci odpadl a loučí se po prvním zápase

DNES, 20:07
ATP MASTERS ŘÍM - Novak Djokovič nezvládl návrat na kurty po další zdravotní pauze a na Masters v Římě ztroskotal hned na prvním protivníkovi. Nejúspěšnější hráč všech dob začal výborným výkonem, ale ve druhém setu úplně odpadl a rozjetého chorvatského mladíka už zastavit nedokázal. S talentovaným Dinem Prižmičem nakonec padl 6:2, 2:6, 4:6.
Novak Djokovič končí v Římě hned na úvod

Prižmič – Djokovič 2:6, 6:2, 6:4

Djokovič odehrál na začátku května svůj teprve třetí turnaj v probíhající sezoně. Srbský rekordman, který zaznamenal finále na Australian Open a osmifinále v Indian Wells, se vracel po další dlouhé pauze a zpočátku na něm nebyla takřka dvouměsíční absence ostrého zápasu znát.

Proti Prižmičovi v úvodním setu dominoval, na podání ztratil jen tři body a od stavu 2:2 získal čtyři hry v řadě. Jenže pak přišel nepochopitelný kolaps. Djokovič zřejmě trpěl žaludečními problémy, moc se nehýbal a byl jeden míček od manka 0:5. Servis si nakonec udržel a pak už byl zase konkurenceschopný.

Druhé dějství však zachránit nedokázal a před tím rozhodujícím se vydal na toaletu. Ani v poslední sadě nebyl schopný napodobit svůj výkon z úvodního setu. Prižmič si věřil, byl už rozjetý a po skvělém gamu na returnu vedl 3:2 s brejkem. Náskok si nakonec pohlídal až do konce zápasu a připsal si svůj nejcennější skalp.

Djokovič, který v rozhovorech před vstupem do římského turnaje přiznal, že není stoprocentně fit, tak dost možná pojede na grandslamové French Open bez jediného vítězství na antuce. Žádnou další generálku totiž momentálně v plánu nemá.

V Římě, kde v minulosti šestkrát triumfoval, nezvládl vstup do hlavní soutěže poprvé v kariéře. A to při celkově 19. startu v hlavní fázi tohoto podniku. Nedařilo se mu tady ani loni, kdy vypadl ve třetím kole a zaznamenal tehdy svůj nejhorší zdejší výsledek.

Prižmič sehrál svůj čtvrtý souboj s hráči TOP 10 a bilanci vylepšil na 2:2. Před dvěma týdny v Madridu si vyšlápl na Bena Sheltona. V neděli zabojuje o své největší osmifinále v kariéře a jeho protivníkem bude Vít Kopřiva, nebo Ugo Humbert.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

22
Přidat komentář
com
08.05.2026 20:22
Reagovat
ChybalSomVam
08.05.2026 20:22
Djoko?..Djoko Prizmic :)

Smutný pohľad na zúfalého človeka neunášajúceho realitu.

Dnes má vo Foro Italico väčšiu vážnosť, už aj vrátnik.

Povedzte niekto Djokovicovi, že sa píše rok 2026, tretí najlepší tenista histórie toto nemá za potreby.

Alebo vlastne asi má, nuž..
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 20:33
Zdravím! A když už ses přišel podívat, můžeš nám prozradit, jak slavně končil pajda Nadal? To už jsi tu totiž nebyl...
Reagovat
tenisman1233
08.05.2026 20:49
Hlavně by ses mohl podívat koho dokázal Novak letos porazit.
Reagovat
Patik
08.05.2026 20:20
Není to taká tragédia vzhľadom na okolností..tak trošku sa aj čakalo že to nebude ono a Prizmic sa k tomu hecol jedno s druhým..v hre sú iné veci a nie Rím.
Reagovat
alcaraz.dva
08.05.2026 20:27
a pět setu/zapas
Reagovat
PTP
08.05.2026 20:16
Po první sadě dostal SMSku od Sinnera, že mu na ten bojkot RG sere.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 20:15
Prižma hrál dobře, Joker dělal mnoho chyb...
Reagovat
Diabolique
08.05.2026 20:13
Nejen on, otravna duchodkyne nebo jak se ji tu rika vyklepla Alexandrovu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 20:16
Siemulant
Reagovat
PTP
08.05.2026 20:17
Já jí říkám Vítězná huba.
Reagovat
Patt
08.05.2026 20:10
Je důležité, že Djoko nemá ještě 25 GS. Bude se snažit ho získat a bude se tak Goat stále více a více ztrapňovat.
Reagovat
pantera1
08.05.2026 20:08
jsem smutná
Reagovat
Patik
08.05.2026 20:18
Hlavu hore drahá
Reagovat
pantera1
08.05.2026 20:19
Pošepkaj mi něco pěkného do ouška
Reagovat
com
08.05.2026 20:23
Nakloním se k oušku a pak ti tam ublinknu smilesmile
Reagovat
pantera1
08.05.2026 20:36
To je taky jediný co umíš
Reagovat
Patik
08.05.2026 20:26
(Tichým a jemne erotickým či zvodným šepotom ) Nole vyhrá French Open cez Sinnera..Ci ešte niečo krajšie ?
Reagovat
pantera1
08.05.2026 20:34
Asi koupím letenky
Reagovat
PTP
08.05.2026 20:38
Najkrajšia si, keď si dávaš blúzku
kvitnú ti v nej kvety priesvitné
vtedy zabúdam vždy na poučku
čo sa môže, čo nemôže v tme.
Reagovat
pantera1
08.05.2026 20:42
A pak mám být nevybouřená .
Reagovat
kolapse
08.05.2026 20:08
výkon
Reagovat

