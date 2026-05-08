Krutý konec Djokoviče v Římě. Po dominanci odpadl a loučí se po prvním zápase
Prižmič – Djokovič 2:6, 6:2, 6:4
Djokovič odehrál na začátku května svůj teprve třetí turnaj v probíhající sezoně. Srbský rekordman, který zaznamenal finále na Australian Open a osmifinále v Indian Wells, se vracel po další dlouhé pauze a zpočátku na něm nebyla takřka dvouměsíční absence ostrého zápasu znát.
Proti Prižmičovi v úvodním setu dominoval, na podání ztratil jen tři body a od stavu 2:2 získal čtyři hry v řadě. Jenže pak přišel nepochopitelný kolaps. Djokovič zřejmě trpěl žaludečními problémy, moc se nehýbal a byl jeden míček od manka 0:5. Servis si nakonec udržel a pak už byl zase konkurenceschopný.
Druhé dějství však zachránit nedokázal a před tím rozhodujícím se vydal na toaletu. Ani v poslední sadě nebyl schopný napodobit svůj výkon z úvodního setu. Prižmič si věřil, byl už rozjetý a po skvělém gamu na returnu vedl 3:2 s brejkem. Náskok si nakonec pohlídal až do konce zápasu a připsal si svůj nejcennější skalp.
Djokovič, který v rozhovorech před vstupem do římského turnaje přiznal, že není stoprocentně fit, tak dost možná pojede na grandslamové French Open bez jediného vítězství na antuce. Žádnou další generálku totiž momentálně v plánu nemá.
V Římě, kde v minulosti šestkrát triumfoval, nezvládl vstup do hlavní soutěže poprvé v kariéře. A to při celkově 19. startu v hlavní fázi tohoto podniku. Nedařilo se mu tady ani loni, kdy vypadl ve třetím kole a zaznamenal tehdy svůj nejhorší zdejší výsledek.
Prižmič sehrál svůj čtvrtý souboj s hráči TOP 10 a bilanci vylepšil na 2:2. Před dvěma týdny v Madridu si vyšlápl na Bena Sheltona. V neděli zabojuje o své největší osmifinále v kariéře a jeho protivníkem bude Vít Kopřiva, nebo Ugo Humbert.
Smutný pohľad na zúfalého človeka neunášajúceho realitu.
Dnes má vo Foro Italico väčšiu vážnosť, už aj vrátnik.
Povedzte niekto Djokovicovi, že sa píše rok 2026, tretí najlepší tenista histórie toto nemá za potreby.
Alebo vlastne asi má, nuž..
