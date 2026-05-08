Bartůňková po šílené bitvě využila druhou šanci! V Římě slaví úspěšnou premiéru

WTA ŘÍM - Nikola Bartůňková se na poslední chvíli dostala do hlavní soutěže prestižní tisícovky v Římě a měla jedinečnou šanci zapsat vítěznou premiéru. Česká naděje, která po porážce ve finále kvalifikace nahradila nasazenou Victorii Mbokovou, příležitost využila a ve druhém kole po obrovské bitvě přetlačila 4:6, 6:3, 6:4 domácí zástupkyni z až třetí stovky žebříčku Tyru Caterinu Grantovou.
Nikola Bartůňková zvládla premiéru v hlavní fázi WTA 1000 (© ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Grantová – Bartůňková 6:4, 3:6, 4:6

Bartůňková prohrála na posledních čtyřech turnajích WTA 1000 včetně Říma ve finále kvalifikace. Zatímco na předchozích akcích to byl definitivní konec, v italské metropoli několik dní čekala na druhou šanci a ta nakonec opravdu přišla.

A větší příležitost si přát nemohla, protože nahradila nasazenou Victorii Mbokovou, naskočila rovnou do druhého kola a v něm narazila na až 234. hráčku světa a domácí divokou kartu Grantovou.

S Italkou však měla potíže. Grantová byla aktivnější, chodila si víc pro vítězné údery a v úvodním setu udělala stejný počet nevynucených chyb jako Češka. Bartůňková měla dva brejkboly a její soupeřka dvojnásobek a nakonec rozhodl jediný brejk za stavu 3:3 pro domácí hráčku.

Bartůňková se ihned na začátku druhého dějství dostala do manka setu a brejku. V ten moment však nastartovala parádní obrat. Česká tenistka byla aktivnější a jistější od základní čáry, vývoj otočila a v rozhodujícím setu vedla 2:0.

Pražská rodačka však nadějný náskok neuhájila, posléze nevyužila dva brejkboly při skóre 2:2 a už zase musela dotahovat. Kritický game pro obě aktérky pak přišel za stavu 4:4. Grantová ho nezvládla a pustila Bartůňkovou k brejkbolu, na který vyrobila dvojchybu. Česká naděje následně více než dvouhodinovou bitvu plnou zvratů uzavřela na podání.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
Diabolique
08.05.2026 20:46
75. misto v live zebricku. Tak ted se vzpamatovat a vyklepnout tu Keys!
pantera1
08.05.2026 20:46
To je příležitost chycená za pačesy .gratulka.
aligo
08.05.2026 20:50
Teď napodobit Potapovou z Madridu
The_Punisher
08.05.2026 20:46
Vyborne! A hned je z toho 3. kolo Gratulace, Nikčo!
Preview.lover
08.05.2026 20:45
Zápas plný krásných míčů, ale také šílených chyb. Grant za stavu 4:4 40:40 ve třetím měla na raketě vítězný míč, ale zahrála metrový out, po němž zahrála dvojchybu. Bartůnková při podávání do setu zahrála náběhový úder na raketu soupeřky (to dnes dělala velmi často) a naštěstí Italka odehrála míč do sítě. Grant tam ještě zahrála famźní return a pak agresivní výměnu. Za stavu 30:30 dala Niki eso a na matchball vytáhla ještě jeden parádní servis.
HAJ
08.05.2026 20:44
No, sledovat Nikol je opravdu psychicky náročná podívaná.
Jinak gratulace k využité příležitosti.
tenisman1233
08.05.2026 20:43
Skvělá Nikola,zvládla tu koncovku zápasu mnohem lépe než Grant.Italka dala na BB DF,Nikola za 30:30 eso a na MB přímý bod.Využitá šance se vším všudy.
Diabolique
08.05.2026 20:42
Jako ... ta Italka hrala moc pekne ... a Nikola vubec ... ale je to doma a to se pocita!
