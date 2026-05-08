Bartůňková po šílené bitvě využila druhou šanci! V Římě slaví úspěšnou premiéru
Grantová – Bartůňková 6:4, 3:6, 4:6
Bartůňková prohrála na posledních čtyřech turnajích WTA 1000 včetně Říma ve finále kvalifikace. Zatímco na předchozích akcích to byl definitivní konec, v italské metropoli několik dní čekala na druhou šanci a ta nakonec opravdu přišla.
A větší příležitost si přát nemohla, protože nahradila nasazenou Victorii Mbokovou, naskočila rovnou do druhého kola a v něm narazila na až 234. hráčku světa a domácí divokou kartu Grantovou.
S Italkou však měla potíže. Grantová byla aktivnější, chodila si víc pro vítězné údery a v úvodním setu udělala stejný počet nevynucených chyb jako Češka. Bartůňková měla dva brejkboly a její soupeřka dvojnásobek a nakonec rozhodl jediný brejk za stavu 3:3 pro domácí hráčku.
Bartůňková se ihned na začátku druhého dějství dostala do manka setu a brejku. V ten moment však nastartovala parádní obrat. Česká tenistka byla aktivnější a jistější od základní čáry, vývoj otočila a v rozhodujícím setu vedla 2:0.
Pražská rodačka však nadějný náskok neuhájila, posléze nevyužila dva brejkboly při skóre 2:2 a už zase musela dotahovat. Kritický game pro obě aktérky pak přišel za stavu 4:4. Grantová ho nezvládla a pustila Bartůňkovou k brejkbolu, na který vyrobila dvojchybu. Česká naděje následně více než dvouhodinovou bitvu plnou zvratů uzavřela na podání.
Jinak gratulace k využité příležitosti.