Neuvěřitelná Plíšková přežila mečboly i maraton! V Římě vydřela postup do třetího kola
Plíšková – Cristianová 6:7, 7:6, 6:4
Plíšková měla pomalejší vstup do utkání a prohrávala 0:1 a 0:30. Vzápětí dvojchybou nabídla Cristianové brejkbol, na nějž ovšem její rumunská soupeřka nedokázala zreturnovat servis. Následně se česká hráčka sama aktivní hrou dostala k brejkbolu a svou šanci s přehledem proměnila.
Brejk však Plíšková potvrdit nedokázala. Po několika chybách pustila Cristianovou postupně k pěti brejkbolům a s poslední hrozbou si poradit nedokázala. Rumunka byla víc agresivní a srovnala na 2:2. Bývalá světová jednička pak mohla zase jít do vedení o brejk, ale v maratonské sedmé hře nevyužila celkem sedm brejkbolů.
Bitva o každý míč a game pokračovala i v následujících minutách a po skoro hodině hry svítil na výsledkové tabuli stav 4:4. Plíšková musela dvakrát podávat na udržení se v setu a nakonec ho musel po 74 minutách rozklíčovat tie-break. Ten byl rovněž extrémně vyrovnaný a Češka při skóre 5:5 udělala chybu z forhendu. Jako první se tak dostala k setbolu Cristianová a šanci bekhendovým prohozem využila.
Rozhozená Plíšková měla nejhorší možný vstup do druhého dějství. Na servisu sice vedla 40:30, jenže pak přišlo několik chyb a Cristianová se dostala do vedení o brejk. Rumunka ho následně bez problémů potvrdila. Rodačka z Loun se ale odmítla vzdát a po velkém úsilí a i díky likvidaci brejkbolu za stavu 0:2 srovnala na 2:2.
Následujících pět gamů překvapivě žádnou brejkbolovou příležitost nenabídlo. Plíšková nicméně dál bojovala o srovnání a po dvou hodinách hry vedla ve druhém setu 5:4. Pak ale Češka začala dělat až příliš mnoho chyb a dala Cristianové šanci zápas dopodávat.
Rumunka měla s touto výzvou velké potíže a pustila Plíškovou ke dvěma brejkbolům. Ta je však využít nedokázala a pak byly k vidění rovnou tři mečboly Rumunky. Na ten úvodní Cristianová udělala dvojchybu a ani druhá příležitost pro ni nebyla úspěšná. Na třetí hrozbu Plíšková vytáhla famózní forhend po čáře a nakonec si vynutila další tie-break.
Vstup do zkrácené hry se povedl Plíškové na jedničku. Rozhozená Cristianová jí pomohla k luxusnímu náskoku 3:0 se dvěma minibrejky. Dvojnásobná grandslamová finalistka takovou šancí nepohrdla a tie-break získala suverénně 7:2. Po dvouapůlhodinové řežbě tak musel rozhodnout třetí set.
Cristianová se ale nenechala promarněnou šancí vůbec rozhodit a velmi rychle se stejně jako v předchozí sadě dostala do vedení 2:0, přičemž Plíšková na brejkbol spáchala dvojchybu. Také v dalších minutách se ovšem opakoval scénář druhého setu. Plíšková tentokrát chladnokrevně zlikvidovala celkem čtyři brejkboly, včetně tří v řadě, a zajistila si srovnání na 2:2.
Rumunská tenistka přerušila jízdu Plíškové čistou hrou na vlastním podání. Zkušená Češka ovšem fantasticky zareagovala, získala osm míčů v řadě a rázem sama vedla o brejk. Náskok si na rozdíl od soupeřky vzít nenechala a neskutečné drama trvající tři hodiny a čtvrt ukončila. Radovat se mohla již na returnu, ale Cristianová si na mečbol české hráčky pomohla servisem.
Plíšková ukazuje v Římě neskutečnou bojovnost. O set a brejk prohrávala také v prvním kole s Jessicou Bouzasovou, s níž strávila na kurtu zhruba o hodinu méně. Zároveň pokračuje ve velmi povedeném antukovém jaru, které zahrnuje čtvrtfinále v Madridu a Linci.
V Římě překročila druhé kolo popáté v kariéře a premiérově od tří finálových účastí po sobě v letech 2019-21, přičemž ročník 2019 celý ovládla. Letos se po velmi komplikovaném zranění kotníku vrátila po více než roce na hlavní okruh a zatím může comeback hodnotit jako velmi povedený.
V nedělním třetím kole ji čeká souboj zkušených veteránek s Laurou Siegemundovou. S Němkou vyhrála poslední duel na Australian Open 2020 a vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Káju jsem opustil poté co si ve 2.setu nechala sebrat servis na 5:6.a už předtím vypadala na lavičce na ručník.
Co k tomu dodat - úžasná vůle, vytrvalost a samozřejmě i výborný výkon, bez kterého by solidně hrající nasazenou soupeřku nezdolala.
btw, kam se Kája vyhoupne?
Obzvláště to vynikne ve srovnaní s tou naší druhou Karolínou která dneska působila na kurtu jako mátoha i když na rozdíl od Karolíny Plíškový vynechala Madrid ...
Gratulka, tyhle vydřené výhry - v prvním kole i teď - musejí chutnat strašně skvěle.
večerní máj, byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde antukový zaváněl háj.
večerní máj, byl tenisu čas.
Hrdličkův zval k tenisu hlas,
kde antukový zaváněl prach
Ani uz nechci psat kolik to je let... nebot je to hruza :-))) To jeste ani Jirasek nebyl...