Neuvěřitelná Plíšková přežila mečboly i maraton! V Římě vydřela postup do třetího kola

DNES, 19:15
WTA ŘÍM - Karolína Plíšková ukázala ve druhém kole na prestižní tisícovce v Římě neuvěřitelnou bojovnost. Bývalá světová jednička postoupila do další fáze turnaje po vydřeném vítězství 6:7, 7:6, 6:4 nad nasazenou Jaqueline Cristianovou, přestože prohrávala ve druhém i třetím setu o brejk a také čelila třem mečbolům. Dramatická bitva trvala přes tři hodiny.
Karolína Plíšková přežila mečboly i maraton (© OSCAR DEL POZO / AFP)

Plíšková – Cristianová 6:7, 7:6, 6:4

Plíšková měla pomalejší vstup do utkání a prohrávala 0:1 a 0:30. Vzápětí dvojchybou nabídla Cristianové brejkbol, na nějž ovšem její rumunská soupeřka nedokázala zreturnovat servis. Následně se česká hráčka sama aktivní hrou dostala k brejkbolu a svou šanci s přehledem proměnila.

Brejk však Plíšková potvrdit nedokázala. Po několika chybách pustila Cristianovou postupně k pěti brejkbolům a s poslední hrozbou si poradit nedokázala. Rumunka byla víc agresivní a srovnala na 2:2. Bývalá světová jednička pak mohla zase jít do vedení o brejk, ale v maratonské sedmé hře nevyužila celkem sedm brejkbolů.

Bitva o každý míč a game pokračovala i v následujících minutách a po skoro hodině hry svítil na výsledkové tabuli stav 4:4. Plíšková musela dvakrát podávat na udržení se v setu a nakonec ho musel po 74 minutách rozklíčovat tie-break. Ten byl rovněž extrémně vyrovnaný a Češka při skóre 5:5 udělala chybu z forhendu. Jako první se tak dostala k setbolu Cristianová a šanci bekhendovým prohozem využila.

Rozhozená Plíšková měla nejhorší možný vstup do druhého dějství. Na servisu sice vedla 40:30, jenže pak přišlo několik chyb a Cristianová se dostala do vedení o brejk. Rumunka ho následně bez problémů potvrdila. Rodačka z Loun se ale odmítla vzdát a po velkém úsilí a i díky likvidaci brejkbolu za stavu 0:2 srovnala na 2:2.

Následujících pět gamů překvapivě žádnou brejkbolovou příležitost nenabídlo. Plíšková nicméně dál bojovala o srovnání a po dvou hodinách hry vedla ve druhém setu 5:4. Pak ale Češka začala dělat až příliš mnoho chyb a dala Cristianové šanci zápas dopodávat.

Rumunka měla s touto výzvou velké potíže a pustila Plíškovou ke dvěma brejkbolům. Ta je však využít nedokázala a pak byly k vidění rovnou tři mečboly Rumunky. Na ten úvodní Cristianová udělala dvojchybu a ani druhá příležitost pro ni nebyla úspěšná. Na třetí hrozbu Plíšková vytáhla famózní forhend po čáře a nakonec si vynutila další tie-break.

Vstup do zkrácené hry se povedl Plíškové na jedničku. Rozhozená Cristianová jí pomohla k luxusnímu náskoku 3:0 se dvěma minibrejky. Dvojnásobná grandslamová finalistka takovou šancí nepohrdla a tie-break získala suverénně 7:2. Po dvouapůlhodinové řežbě tak musel rozhodnout třetí set.

Cristianová se ale nenechala promarněnou šancí vůbec rozhodit a velmi rychle se stejně jako v předchozí sadě dostala do vedení 2:0, přičemž Plíšková na brejkbol spáchala dvojchybu. Také v dalších minutách se ovšem opakoval scénář druhého setu. Plíšková tentokrát chladnokrevně zlikvidovala celkem čtyři brejkboly, včetně tří v řadě, a zajistila si srovnání na 2:2.

Rumunská tenistka přerušila jízdu Plíškové čistou hrou na vlastním podání. Zkušená Češka ovšem fantasticky zareagovala, získala osm míčů v řadě a rázem sama vedla o brejk. Náskok si na rozdíl od soupeřky vzít nenechala a neskutečné drama trvající tři hodiny a čtvrt ukončila. Radovat se mohla již na returnu, ale Cristianová si na mečbol české hráčky pomohla servisem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Plíšková ukazuje v Římě neskutečnou bojovnost. O set a brejk prohrávala také v prvním kole s Jessicou Bouzasovou, s níž strávila na kurtu zhruba o hodinu méně. Zároveň pokračuje ve velmi povedeném antukovém jaru, které zahrnuje čtvrtfinále v Madridu a Linci.

V Římě překročila druhé kolo popáté v kariéře a premiérově od tří finálových účastí po sobě v letech 2019-21, přičemž ročník 2019 celý ovládla. Letos se po velmi komplikovaném zranění kotníku vrátila po více než roce na hlavní okruh a zatím může comeback hodnotit jako velmi povedený.

V nedělním třetím kole ji čeká souboj zkušených veteránek s Laurou Siegemundovou. S Němkou vyhrála poslední duel na Australian Open 2020 a vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 23:24
klaním se Káje až k zemi a TP je mi svědkem, že to tu dělám jen výjimečně.
Káju jsem opustil poté co si ve 2.setu nechala sebrat servis na 5:6.a už předtím vypadala na lavičce na ručník.
Co k tomu dodat - úžasná vůle, vytrvalost a samozřejmě i výborný výkon, bez kterého by solidně hrající nasazenou soupeřku nezdolala.

btw, kam se Kája vyhoupne?
frenkie57
08.05.2026 23:27
Zatím 121
lars
08.05.2026 23:30
skoda zdrbanyho CF v Madridu
tommr
08.05.2026 23:06
Fantastická Karolína! Je obdivuhodný jak v jejích letech dokáže úspěšně hrát a vyhrávat takový fyzicky náročný zápasy ... smile
Obzvláště to vynikne ve srovnaní s tou naší druhou Karolínou která dneska působila na kurtu jako mátoha i když na rozdíl od Karolíny Plíškový vynechala Madrid ...
Pavol
08.05.2026 22:56
Komu pán Boh tomu všetci svätý.
lars
08.05.2026 23:07
jak si vsadil na tento zapas ?
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 23:15
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 23:16
hlavně, žes to přežil
frenkie57
08.05.2026 22:49
To byl tedy zápas ostrý jak břitva. Velmi vyrovnaný, velmi bojovný z obou stran. Jsem opravdu velmi rád, že ta šťastná je Karo.
Kytka
08.05.2026 22:48
Paráda. Velká gratulace. Tohle je zase ta Karolína z nejlepších let, co nic nevzdá. Velká vůle po vítězství.
HAJ
08.05.2026 22:45
Karolína je úžasná bojovnice. Doslova ten zápas vyválčila. čumím blázen, kde se to v ní bere.
frenkie57
08.05.2026 22:51
Od toho návratu ji nemůžu poznat. Obrací zápasy jak na běžícím pásu. Je opravdu radost jí sledovat.
HAJ
08.05.2026 22:56
Fakt je úžasná.
Dobry-den
08.05.2026 22:44
Teda Kájo, kde se to v tobě bere?

Gratulka, tyhle vydřené výhry - v prvním kole i teď - musejí chutnat strašně skvěle.
chlebavevaju
08.05.2026 22:43
Karolína je naše láska, zápas otočila a nyní ještě stihne obdarovat a potěšit fanoušky na tribuně, je zkrátka skvělá.
EllNino
08.05.2026 22:42
Karolína klobouk dolů před tím, co momentálně předvádí za bojovné výkony .... neskutečný návrat, kam se hrabou naše skleněnky
Vlk-v-trave
08.05.2026 23:09
EllNino
08.05.2026 23:27
Tak samozřejmě myslím v kontextu výdrže více turnajů po sobě :) Tam prostě Muška, Markéta a Krejča nikdy nebyly úplně přebornicemi, mají jiné krátkodobější kvality :)
com
08.05.2026 22:42
smile Královna smile
Diabolique
08.05.2026 22:42
Diabolique
08.05.2026 22:31
Micky co hraje po trech hodinach, to je proste neskutecny!
Diabolique
08.05.2026 22:25
Tahle ledova kralovna nemuze mit zadny nervy!
PTP
08.05.2026 21:56
Byl pozdní večer, osmý máj,
večerní máj, byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde antukový zaváněl háj.
HAJ
08.05.2026 22:55
Nesměle se ptám. Nemělo být místo Hrdliččin Hrdličkův?
PTP
08.05.2026 22:57
Asi jo.
frenkie57
08.05.2026 22:59
Také mě to praštilo do očí.
PTP
08.05.2026 23:02
Ale Kája je Hrdličky hrdlička.
HAJ
08.05.2026 23:06
To je svatá pravda
lars
08.05.2026 23:03
jo. a taky treba:
večerní máj, byl tenisu čas.
Hrdličkův zval k tenisu hlas,
kde antukový zaváněl prach
PTP
08.05.2026 23:06
Tenis je láska
The_Punisher
08.05.2026 21:55
Přesto TB dopadl dobře! Teď hlavně vydržet
chlebavevaju
08.05.2026 21:54
Božská Karča zLoun.
Diabolique
08.05.2026 21:49
Ta Christian je fakt nadherna baba, ale Pliskova, jedeeeem!
frenkie57
08.05.2026 22:46
Nosferatu je hezká baba, oni všechny ty Rumunky dobře vypadají. Kromě Begu, teda.
com
08.05.2026 22:47
Niculescu je fešanda
SpacialRecognition
08.05.2026 21:39
Kdo viděl zápas proti Bouzas, nemůže se divit, ten povrch je už pro Karolínu v jejím věku prostě moc pomalý a každá chytrá hráčka ji prostě fyzicky oddělá.
aligo
08.05.2026 21:03
Ještě že máme tu Nikolu dnes
Pavol
08.05.2026 21:02
Karolína Djokovič prehrá podľa mojich predstáv a ty mi chceš pokaziť tiket. Ja ti stále verím. Idemo .
Diabolique
08.05.2026 21:02
A Vitek prohrava prvni set
com
08.05.2026 20:52
hodina a pul uplne pro nic
tommr
08.05.2026 20:54
Karolína se na ten setbol nechala prohodit jako nějaká nezkušená juniorka ...
The_Punisher
08.05.2026 20:39
Nikča super!
Krisboy
08.05.2026 19:48
Už jí mele
Diabolique
08.05.2026 20:14
Ktera mele kterou?
Krisboy
08.05.2026 20:17
Plíšek Kristiána.
com
08.05.2026 20:25
nevypadá to
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 20:46
nevypadá, musíš víc fandit nebo se vybleješ z podoby.
Krisboy
08.05.2026 20:52
com a fandit?
com
08.05.2026 20:53
sem fanušík č. 1
Krisboy
08.05.2026 21:09
Nejsi. Jsi jen hater č.1.
tommr
08.05.2026 23:01
co to zase blábolíš? Com je dlouhodobě na TP fanoušek Karolíny číslo jedna a fandil jí i v době kdy tady do ní každej kopal ...
Vlk-v-trave
08.05.2026 23:11
A ja myslel, ze fanousek cislo 1. Karoliny Pliskove jses ty...
tommr
08.05.2026 23:17
tak bych se nikdy netroufl označit i když je pravda že Karolína spolu s Petrou Kvitovou a Katkou Siniakovou vždycky byly moje nejoblíbenější hráčky ...
Vlk-v-trave
08.05.2026 23:39
Ja si pamatuji, - to byl com jeste nekde v jeslich... - ze Pliskove pro tebe byly N 1.
Ani uz nechci psat kolik to je let... nebot je to hruza :-))) To jeste ani Jirasek nebyl...
com
08.05.2026 19:25
smilesmile
