Hotovo za 69 minut. Nosková převálcovala kontroverzní Ukrajinku a vyhlíží Sabalenkovou
Olijnykovová – Nosková 1:6, 3:6
Nosková nastoupila jako výrazná favoritka na postup a premiérový souboj s Olijnykovovou, která na sebe upozorňuje hlavně mimo kurty kritikou ruských a běloruských hráčů, zvládla celkem s přehledem a za pouhých 69 minut.
V úvodním setu nepustila kontroverzní Ukrajinku k ani jedné brejkbolové příležitosti a klidně jí mohla nadělit kanára. Olijnykovová, jež se snažila narušit rytmus Noskové častými technickými údery, se totiž na výsledkovou tabuli dostala až za stavu 0:5. Pak musela Češka poprvé výrazněji zabojovat o vlastní servis, ale při skóre 5:1 dotáhla set přes shodu do vítězného konce.
Ve druhém dějství musela Nosková čekat na brejk mnohem déle. Olijnykovovou sice k brejkbolu sama nepustila, ale dělala více chyb než v předchozí sadě a podání soupeřky se jí nedařilo prorazit. Po nevyužitém brejkbolu za stavu 2:2 musela sama likvidovat první brejkbolové hrozby v zápase. S oběma si poradila a zajistila srovnání na 3:3.
A přesně při tomto skóre už se aktivněji hrající Nosková dočkala. Brejkbol proměnila po zkažené smeči soupeřky a vzápětí brejk potvrdila. V tu chvíli byla jediný game od postupu a duel ukončila již na returnu. Druhý set trval téměř dvakrát tolik času než ten úvodní.
Nosková tak dokonale využila velmi příznivého losu a poprvé v kariéře prošla do osmifinále Italian Open. Stačily jí na to hladká vítězství nad Anastasijí Zacharovovou z Ruska a Ukrajinkou Olijnykovovou. Jedná se o její deváté osmifinále na prestižních tisícovkách. V této fázi má bilanci 4:4.
Zároveň pokračuje ve velmi povedeném antukovém jaru a i na třetím turnaji postoupila mezi nejlepší šestnáctku. Ve Stuttgartu a také v Madridu se podívala do čtvrtfinále a tuto sérii se pokusí protáhnout v pondělí proti světové jedničce Sabalenkové, nebo Soraně Cirsteaové.
Vsetínská rodačka nemusí být jedinou českou zástupkyní v osmifinále letošního Masters v Římě. V neděli absolvují třetí kolo Karolína Plíšková proti Lauře Siegemundové a Nikola Bartůňková, kterou čeká Madison Keysová.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
A Sabaleka vs. Soranka, dúfam, že to rumunská kráska nejako uhrá, aj keď objektívne je favoritka zápasu jasná