Hotovo za 69 minut. Nosková převálcovala kontroverzní Ukrajinku a vyhlíží Sabalenkovou

DNES, 13:19
WTA ŘÍM - Linda Nosková ve třetím kole na prestižní tisícovce v Římě žádné překvapení nepřipustila. Česká žebříčková dvojka ani jednou neztratila vlastní servis a kontroverzní ukrajinskou tenistku Oleksandru Olijnykovovou za 69 minut přehrála 6:1, 6:3. Zajistila si tak své nové maximum ve Foro Italico a v osmifinále může narazit na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Linda Nosková poprvé postoupila v Římě do osmifinále (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Olijnykovová – Nosková 1:6, 3:6

Nosková nastoupila jako výrazná favoritka na postup a premiérový souboj s Olijnykovovou, která na sebe upozorňuje hlavně mimo kurty kritikou ruských a běloruských hráčů, zvládla celkem s přehledem a za pouhých 69 minut.

V úvodním setu nepustila kontroverzní Ukrajinku k ani jedné brejkbolové příležitosti a klidně jí mohla nadělit kanára. Olijnykovová, jež se snažila narušit rytmus Noskové častými technickými údery, se totiž na výsledkovou tabuli dostala až za stavu 0:5. Pak musela Češka poprvé výrazněji zabojovat o vlastní servis, ale při skóre 5:1 dotáhla set přes shodu do vítězného konce.

Ve druhém dějství musela Nosková čekat na brejk mnohem déle. Olijnykovovou sice k brejkbolu sama nepustila, ale dělala více chyb než v předchozí sadě a podání soupeřky se jí nedařilo prorazit. Po nevyužitém brejkbolu za stavu 2:2 musela sama likvidovat první brejkbolové hrozby v zápase. S oběma si poradila a zajistila srovnání na 3:3.

A přesně při tomto skóre už se aktivněji hrající Nosková dočkala. Brejkbol proměnila po zkažené smeči soupeřky a vzápětí brejk potvrdila. V tu chvíli byla jediný game od postupu a duel ukončila již na returnu. Druhý set trval téměř dvakrát tolik času než ten úvodní.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková tak dokonale využila velmi příznivého losu a poprvé v kariéře prošla do osmifinále Italian Open. Stačily jí na to hladká vítězství nad Anastasijí Zacharovovou z Ruska a Ukrajinkou Olijnykovovou. Jedná se o její deváté osmifinále na prestižních tisícovkách. V této fázi má bilanci 4:4.

Zároveň pokračuje ve velmi povedeném antukovém jaru a i na třetím turnaji postoupila mezi nejlepší šestnáctku. Ve Stuttgartu a také v Madridu se podívala do čtvrtfinále a tuto sérii se pokusí protáhnout v pondělí proti světové jedničce Sabalenkové, nebo Soraně Cirsteaové.

Vsetínská rodačka nemusí být jedinou českou zástupkyní v osmifinále letošního Masters v Římě. V neděli absolvují třetí kolo Karolína Plíšková proti Lauře Siegemundové a Nikola Bartůňková, kterou čeká Madison Keysová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
tommr
09.05.2026 13:45
První set odehrála Linda skoro bezchybně ale ve druhém hodně polevila a začala dělat spoustu laciných chyb. Ukrajinka nebyla naštěstí schopná toho využít. Nechápu jak s touhle hrou může být v první stovce ...
Kapitan_Teplak
09.05.2026 13:33
Bezva, čekal jsem větší odpor.
Saulnier
09.05.2026 13:28
Paolini - Mertens, na ktorých zápas nadviazali na canal sporte po víťazstve Lindy, môže byť tiež zaujímavý duel
A Sabaleka vs. Soranka, dúfam, že to rumunská kráska nejako uhrá, aj keď objektívne je favoritka zápasu jasná
sojka1
09.05.2026 13:25
LindaN super a ted cihat na Amazonku...... :-) ovsem kontroverzni je leda titulek, holka velmi prijemna.....
Ondřej.Jirásek
09.05.2026 13:26
Je kontroverzní svým vystupováním. Což ovšem neznamená, že je to špatně :)
PTP
09.05.2026 13:27
Pozitivně Proti všem.
aape
09.05.2026 13:24
Kontroverzní je spíš celá WTA, Olex je v pořádku
peek
09.05.2026 13:37
darek.vrana
09.05.2026 13:42
Přesně, taky nechápu, co je kontroverzního na ní.
jih
09.05.2026 13:51
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

