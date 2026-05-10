Smutný konec Menšíka. V Římě se zranil, prohrál bitvu dělových servisů a Sinnera nevyzve

VČERA, 22:15
Aktuality 46
ATP MASTERS ŘÍM - Jakub Menšík se ve svém úvodním zápase na Masters v Římě už v prvním setu zranil, ale i tak bitvu dělových servisů s Alexeiem Popyrinem dohrál až do konce. Postup do třetího kola prestižního italského turnaje si však nezajistil a Australanovi podlehl 3:6, 6:2, 4:6. Popyrin si o osmifinále zahraje se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem.
Profily hráčů
Popyrin Alexei
Menšík Jakub
Jakub Menšík opouští Masters v Římě bez výhry (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Popyrin – Menšík 6:3, 2:6, 6:4

Úvodní dva gamy proběhly podle papírových předpokladů. Menšík i Popyrin, kteří nastoupili až krátce před 11. hodinou večerní, se opírali o servis a snadno si první hru na vlastním podání pohlídali. Už ve třetím gamu však český tenista vyrobil několik chyb v mezihře včetně té na brejkbol soupeře a rychle se dostal do manka brejku.

Menšík dál nemohl vůbec najít recept na returnu a marně se snažil náskok soupeře smazat. Navíc v průběhu osmého gamu špatně došlápl a musel si zavolat na kurt fyzioterapeuta kvůli potížím v oblasti pravého kotníku. Ošetření nakonec proběhlo až po skončení této hry za stavu 5:3 pro Popyrina.

První set nakonec skončil už při podání Menšíka. Po dvou chybách českého hráče svítil na tabuli stav 30:30 a australský protivník pak trefil dva nechytatelné returny a bleskově toto dějství uzavřel.

Před druhou sadou se Menšík vydal na toaletu. Ve třetím gamu se Čech propracoval k první šanci na returnu, dokonce měl tři brejkboly v řadě a vedení 40:0. Jenže Popyrin naprosto chladnokrevně všechny hrozby zlikvidoval. Australan ale dál chyboval a čtvrtou příležitost už Menšík proměnil.

V následujících dvou gamech na podání musel Menšík odvracet vždy jeden brejkbol. A obě tyto výzvy zvládl perfektně, když je zažehnal na síti. Následně přišla odměna v podobě dalšího brejku a zraněný český tenista nakonec stav utkání suverénně srovnal.

První brejkbolová šance v posledním dějství přišla v pátém gamu, v němž Popyrin udělal dvě dvojchyby. Menšík ale poslal return do autu, Australan následně odvrátil i další hrozbu a nakonec upravil skóre na 3:2 ze svého pohledu.

Menšík byl po většinu rozhodujícího setu lepším hráčem na kurtu. Při kritickém stavu 4:5 ale pustil Popyrina ke dvěma mečbolům v řadě. Úvodní hrozbu odvrátil dělovým podáním, ale na druhou se ihned po servisu vydal na síť a zkazil volej.

Už na třetím turnaji v řadě nedokázal Menšík alespoň zopakovat loňský výsledek. Nejprve neobhájil titul v Miami a brzy vypadl i v Madridu a teď v Římě, kde loni došel do osmifinále. Čeká ho tak další bodová ztráta, nicméně nasazení na French Open by měl mít jisté. Vůbec poprvé v této sezoně nezvládl úvodní zápas.

Není jasné, jak moc je zranění, které si v tomto zápase přivodil, vážné. Pokud bude dostatečně fit, měl by v příštím týdnu startovat na challengeru ve španělské Valencii a poté se vydat ještě na závěrečnou generálku v Hamburku. Zranění je pro něj velmi nešťastné, jelikož antukové jaro kvůli zánětu v palci na noze mohl naplno zahájit až v Madridu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Popyrin teprve podruhé v sezoně vyhrál dva zápasy na jednom turnaji, podařilo se mu to už jen na antuce v Houstonu. Letos má katastrofální bilanci 6:12, nicméně proti Menšíkovi měl jeden ze svých lepších dnů. Ten bude rozhodně potřebovat i v pondělí, pokud chce mít šanci proti světové jedničce Sinnerovi.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

46
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
10.05.2026 01:29
zranit se, neodstoupit a ještě prohrát s Popíkem ve třetím. No, o moc hůř To dopadnout nemohlo. Naštěstí jsem musel obrátit pozornost k něčemu důležitějšímu, tak mě ten nešťastný závěr minul...
Ale i tak, měl tam jeden zazděný bb myslím na 4:3 a ten se ukázal být rozhodující.
Co už, zaléčit, jak to půjde a vzhůru na Paříž!
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 01:07
me se na TV tennis sekl prenos po prvnim odvracenem a vyskocilo konec... takze ten promeneny MB Poppyho jsem teda vubec nevidel... nejaky podvod tohle :-D

Nic... pisou, ze Kuba prohral, tak asi jo... co uz...
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 01:09
Na druhý MB to Kuba na saku nezvládl a napřáhl to do sítě.
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 01:10
no neeee...
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 01:10
diky...
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 01:06
Jedna stráta podání a je konec. To je holt tenis. Škoda.
Reagovat
easymoneysniper
10.05.2026 01:06
Sinner si může oddechnout
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 01:11
Ten si hlavne oddechl po tom, co odstoupil Machac :-)
Reagovat
sojka1
10.05.2026 01:06
ale neeeee..... :-(((
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 00:53
TajBrejk muzeme ocekavat nekde kolem 1:15 :-)
To ma dneska jiste Ondra radost jak ma ten zivak...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
10.05.2026 00:54
Neskutečnou radost... Už jsem tady řval cosi o p*deli, k*rvach atd.
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 01:03
A jeste 2xMB na blbe strane...
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 00:49
Popyrin Kubovi ted pomaha, ostreluje ho mickama, aby nam na kurtu nesunul...:-)
Reagovat
sojka1
10.05.2026 00:54
Kuba hlavne vypada s tim kotnikem v poradku.... zvladnout zbyva uz jen ten Poppy....
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 01:01
Nove mice, takze sance na ten TB je velky... ty tajbrejky Kuba celem umi,... tak snad i v noci... po 1.00
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 01:03
a sakra... ted se nam poppy nejak rozstrilel s temi novymi micemi
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 00:44
Nepromenene BP...A jeste tam zacina prset...
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 00:30
Jeste ze tam v tech prestavkach jede to disco italiano... to by probudilo i mrtveho... :-)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:54
on to ten Kuba chce vyhrát I když teď ta smeč na to nevypadala...
Nevím, jestli je to rozumné...
Reagovat
Vlk-v-trave
09.05.2026 23:56
Ma tam KubaGang na tribune... takze to nemuze jen tak odplacat...
Doufam, ze se dovime, kdo ten KubaGang vedl - tipuji Trojchyba Mat :-)
Reagovat
tommr
10.05.2026 00:00
Černošek?
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 00:11
Tak je asi fakt uz pozdni hodina... ja to cetl jako Cernousek...
Jsem si rikal, co tim ten tommr chce sakra rict :-D A ono je to Cernosek...
Reagovat
sojka1
10.05.2026 00:17
na Mata jsem si vzpomnela, kdyz tam Mensovi pri podani zablbnul system a komentator situaci oglosoval, ze dal Jakub poprve v dejinach tenisu trojchybu..... :-))
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 00:26
:-D
Reagovat
Vlk-v-trave
10.05.2026 00:27
Neni mozne aby ten Mat tam u toho nebyl... :-))
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 00:17
Já myslím, že to zranění nebude zase tak vážného charakteru, protože takto by Kuba před RG neriskoval.
Reagovat
Pe3k
09.05.2026 23:48
Dneska teda ty výsledky jsou děsné, jak v tenisu tak v pingpongu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:52
k pinci jsem se nedostal, tak bez spoileru, pls.
Ale hrát jsem byl
Reagovat
chlebavevaju
09.05.2026 23:52
Mně povídej, hlavně ten ping-pong mě úplně dorazil.
Reagovat
easymoneysniper
09.05.2026 23:36
Tohle měli přesunout na jinej kurt. Naprostý selhání pořadatelů, že se to hraje takhle pozdě.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:31
Každému jsem na téhle točně říkal: Jestli chceš uspět na RG, na Řím se vykvajzni, přesně doslova tak.
Reagovat
Vlk-v-trave
09.05.2026 23:38
Karolina Muchova pochopila:-D
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:43
jj, ale psal jsem, že měla dát aspoň 3sety jako Joker.

Myslím, zrz Kuba se na to vykašle, protože jestli ne tak na RG bude do počtu.
I tak je otázka, nakolik tam bude ten kotník držet.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:21
Kuba si vyvrknul kotník v oranici
Ti naši to zase vedou

Nevím, co to tqm předváděl za baletní číslo. Spíš to vypadalo, že se chystá tančit kozáčka.
Reagovat
Vlk-v-trave
09.05.2026 23:25
Nejvetsi kritika AO byla, ze se hraci behem nocnich sicht mnohem snadneji zrani... z mnoha duvodu... nemusi to byt ani oranici...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:28
njn, na někoho přichází spánek/únava dříve.
Já zas třeba nemůžu jít spát před půlnocí.
Reagovat
Vlk-v-trave
09.05.2026 23:53
No nevim ja take ne, ale nesrovnaval bych to s individualnim sportovnim vykonem na tehle urovni...;-)
Ano.... jsou vyjimky - NHL - Stanley Cup... coz mi pripomina Buffalo vs. Stars... (rozhodujici 7. zapas finale) jako na konci tretiho prodlouzeni uprostred noci na tribubach fakt dost lidi uz spalo... a podle mne tomu Hullovi ten gol jen uznali bo v ten den by jinak snad toho Haska nikdo neprekonal, a bohuzel Satan a spol. byli uz totalne hotovi, takze to nevypadalo, ze by v ten den nejaky gol jeste dali :-D
jenze v tom kolektivnim sportu... je to take preci jen o necem jinem... a SC je absolutne vyjimacna zalezitost...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:29
ale je jasný, že na špičkové výkony ty pozdní hodiny nejsou dobré, o tom žádná...
Reagovat
Vlk-v-trave
09.05.2026 23:20
Hlavne ze ATP/WTA ostre kritizovalo GS za to, ze jsou nocni zapasy... takze ve vysledku Majory to resily nedeli nebo modernizaci atd., aby bylo vice kurtu... (coz musi opravdu zaplatit. mala castka to neni, ale prijali) A ti co hazeli kameny si uuuplne vpohode pokracuji s nocnima sichtama jako by se nechumelilo (nejen tady v Rime):-)

Zmena zasahla Wimbledon (kde ani k tomu nedochazelo, ale tlacilo se aby nebyly zase zapasy 4.kola v pondeli najednou) - za nedeli (ktera drive nebyla) se operacni naklady zvedly o ctvrt milionu liber (hodne je stalo dostat povoleni v ramci ctvrte, kde se areal nachazi) Protahovani zapasu prislo se strechou... ale i tak vzdy drzeli nocni klid v porovnani z US a AO. Nej. Vzornaci! :-)

AO (nejvic kritizovane) tou zmenou trochu ziskalo diky statu Victorie, ktera jim dala vetsi dotaci a mohli toho take vyuzit v ramci TV prav. Od kritiky ATP/WTA drzi nocni klid.

RG mel tenhle fromat od roku 2006, byli bez nejakeho poradneho osvetleni, tam nocni sichty ani nehrozily... drzeli nocni klid.

USO (take kritizovane) aby se jim v budoucnu 15 denni format rentoval tak USTA vrazila do modernizace 800 milionu dolaru. Nocnim sichtam se jiz vyhybaji...
Reagovat
lvicek
09.05.2026 23:32
Mam dojem, ze jsem nekde cetla, ze na Wimbledonu se musi za kazdou cenu skoncit (ted nevim presne do kdy, do jedenacti..?) kvuli povoleni sveho provozu v te ctvrti. Takze vzornaci z donuceni ;).
Reagovat
Vlk-v-trave
09.05.2026 23:41
No praaave....tu nedeli museli zacalovat ;-))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:06
serve v háji hned na úvod
Snad se Kuba včas probere, ale Popík je nejak naspídovanej. Asi měl jiný špagety, než ti odpadlíci.
Reagovat
hanka.ulrychova@seznam.cz
09.05.2026 22:54
Začínat hrát v jedenáct v noci je pěkná prasárna.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 23:02
Italové jsou noční ptáčata a max. do půl druhé by to odehrát mohli, což není až tak hrozné...
Reagovat
com
09.05.2026 23:18
me spis udivuje ze dali na konec zrovna Mensika Jako tresnicku na dortu Night Session bych tipoval spis Sinnera Nebo Joaoínka smile
Reagovat
baba
09.05.2026 22:45
Neříkalo se, že poslední zápasy mají být zahájeny kolem deváté hodiny?Tohle je už hodně přes čáru....
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist