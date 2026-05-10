Česko bude mít tenistku v TOP 10 žebříčku! Návrat Muchové, nebo debut Noskové?

DNES, 10:00
Porážka Belindy Bencicové s Annou Kalinskou ve třetím kole na prestižní tisícovce v Římě rozhodla o tom, že český tenis bude mít v novém vydání žebříčku WTA zastoupení v elitní desítce. Následující dny rozhodnou, zda se do nejvyššího patra světového pořadí vrátí Karolína Muchová, nebo si debut v TOP 10 odbyde Linda Nosková.
Nosková a Muchová společně bojovaly na olympiádě v Paříži (© MEHMET MURAT ONEL / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Je rozhodnuto! Poprvé od loňského ledna bude mít český tenis zastoupení v TOP 10 ženského žebříčku. Poslední českou zástupkyní v elitní desítce byla Barbora Krejčíková, která se do nejvyššího patra vyšplhala po šokujícím triumfu předloni ve Wimbledonu.

Teď je jisté, že dlouhé čekání po probíhajícím Masters v Římě definitivně skončí. Konkrétně v pondělí 18. května. Momentálně totiž okupuje desátou příčku v živém pořadí Muchová, která nečekaně v italské metropoli ztroskotala hned po prvním zápase.

A sesadit z desátého místa ji může pouze krajanka Nosková. K tomu však potřebuje dojít až do finále, což bude pro mladší z českých tenistek velmi těžký úkol. A to i přes vypadnutí světové jedničky Aryny Sabalenkové.

Zatímco grandslamová finalistka Muchová už v TOP 10 figurovala v sezonách 2023 a 2024, pro Noskovou by se jednalo o premiérový posun do této elitní společnosti. Žebříčkovým maximem Noskové je v tuto chvíli dvanáctá pozice.

Pokud chce Nosková předehnat Muchovou, musí v Římě zvládnout ještě tři zápasy. První zkouškou bude pondělní osmifinále proti rozjeté veteránce Soraně Cirsteaové. Rumunka má už skoro rok životní formu a vyšlápla si v posledním kole na Sabalenkovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
double.bagel
10.05.2026 11:25
teď už člověku dochází, proč byla Krejčíková tento týden tak vzteklá
Diabolique
10.05.2026 11:20
A ne jednu, dokonce dve. Nikola uz je na ceste!
tommr
10.05.2026 11:11
Ideální by bylo kdyby si to Linda Nosková vybojovala na kurtu tzn. kdyby došla aspoň do finále ...
Karolína Muchová si to za to co předvedla v Římě snad ani nezaslouží ...
PTP
10.05.2026 11:09
Já bych bral obě smile
volejman
10.05.2026 10:19
Dostat se do TOP 10 je důležité, ale udržet se v ní delší dobu je ještě důležitější.
