Krutá lekce pro Lehečku. Poslední Čech vůbec nestačil, osmifinále si nezahraje

DNES, 11:00
Aktuality 28
ATP MASTERS ŘÍM - Jiří Lehečka byl poslední českou nadějí ve dvouhře mužů na turnaji Masters v italském Římě. Aktuálně nejlepší Čech v žebříčku ATP ovšem dostal lekci od zkušeného Caspera Ruuda a s nejlepším norským tenistou historie prohrál ve třetím kole jednoznačně 3:6, 4:6.
Profily hráčů
Ruud Casper
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka si osmifinále v Římě nezahraje (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Ruud – Lehečka 6:3, 6:4

Lehečka se dostal do problémů hned v prvním gamu na vlastním servisu. Ruuda pustil k brejkbolu, ovšem tuto hrozbu výborným způsobem odvrátil, když si soupeře přitáhl na síť a pak ho prohodil. Český tenista nakonec manko brejku hned v úvodu utkání nepřipustil a srovnal na 1:1.

Následující game na podání však Lehečka trestuhodně vyházel. Od stavu 0:30 udělal dvě dvojchyby a soupeři svůj servis doslova daroval. Ruud vzápětí brejk suverénně potvrdil a vedl 4:1, přičemž na svém podání v dosavadním průběhu zápasu ztratil jeden bod a od stavu 1:1 získal 12 fiftýnů po sobě.

Rodák z Mladé Boleslavi se sice v následujících minutách začal víc prosazovat na returnu, nicméně brejkbol si za celý set nevypracoval a aktivněji hrající Ruud si náskok jednoho brejku pohlídal až do konce.

Po snadno prohraném setu se Lehečka vydal na toaletu. Delší přestávka mu však nijak nepomohla a Ruudovi hned v úvodu druhého dějství nabídl brejkbol, na který český tenista vyrobil chybu z forhendu.

Slabší chvilku si ovšem vybral i Ruud. Po dvojchybě pustil Lehečku k prvnímu brejkbolu a český hráč ho fantastickým returnem proměnil. Českému zástupci za stavu 2:2 hrozilo, že bude znovu prohrávat o set a brejk. Se stavem 0:40 si ale poradil výborně a udržel se ve hře. Brejkbol na vlastním servisu pak musel likvidovat i Ruud, který srovnal na 3:3.

Lehečka se poté už ve druhém gamu na podání po sobě ocitl v manku 0:40. A tentokrát už takto výrazný náskok norského protivníka smazat nezvládl. Ruud na rozdíl od předchozího případu brejk potvrdil, náskok nepustil a po hodině a čtvrt mohl slavit postup.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Dnešním slabším výkonem a jednoznačnou porážkou Lehečka potvrdil, že mu pomalá antuka v Římě, navíc v kombinaci s dnešními nepříznivými podmínkami, nesedí. Ve Foro Italico startoval potřetí a jedinou výhru zaznamenal letos proti trápícímu se Janovi-Lennardovi Struffovi.

I tak prožívá velmi povedené antukové jaro a navazuje na největší kariérní finále v Miami. Do italské metropole dorazil po osmifinále v Monte Carlu a čtvrtfinálové účasti v Madridu. Na těchto turnajích udělal další malé krůčky směrem k debutu v TOP 10 žebříčku.

Masters v Římě bude pokračovat bez českých mužů. Již ve druhém kole skončili Jakub Menšík, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč, který kvůli nemoci ani nenastoupil. Ruuda v osmifinále čeká souboj s Lorenzem Musettim, nebo Franciscem Cerúndolem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

28
Přidat komentář
Mony
10.05.2026 13:01
I kraťasy (nejen ty co má na nohou), dneska fungovaly .Měl jsem jí za tu, která kraťasy miluje, ale neumí , ale už se je i naučila
Reagovat
Mony
10.05.2026 12:58
Hezká práce Nikolo!
Reagovat
Mantra
10.05.2026 12:57
A je to! BRAVO!!!!
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 12:56
NIKOLAAAAA!!!! MILUJUUU!!!!
Reagovat
Mantra
10.05.2026 12:53
teď ji nb brejkna na 6-4 a čau
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.05.2026 12:42
to ten tenisový den pěkně začíná...
Reagovat
Mantra
10.05.2026 12:45
počkej za chvíli, nb sundá klíče
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 12:48
Reagovat
Mantra
10.05.2026 12:34
nb trochu zesílila, na servisu je to znát, ale je to koza nevyskákaná
Reagovat
hanz
10.05.2026 12:22
Bartůňková snad neumí zahrát zápas v poklidu... většinou jsou to třísetovky a ještě s blbým koncem...
Reagovat
chlebavevaju
10.05.2026 12:23
Je vědecky dokázáno, že Nikola ve druhém setu spí.
Reagovat
hanz
10.05.2026 12:26
Přesně... párkrát jsem jí sledoval a pokaždý stejná písnička...
Reagovat
PTP
10.05.2026 12:10
Nosková+Valentová = slušnej oddíl, vyprovodily fešnou Maďarku s Čanovou dvakrát 6:1
Reagovat
PTP
10.05.2026 11:58
Jirko, nervi to tak silou, musíš Úda trochu polaskat.
Reagovat
pantera1
10.05.2026 12:05
To může jen Machy .
Reagovat
com
10.05.2026 12:11
Blondie by mohla vyprávět smile
Reagovat
Mony
10.05.2026 11:55
Lehy asi rychlovka, tak alespoň Nikola třiíseťák.
Reagovat
com
10.05.2026 11:54
Lehe hehe
Reagovat
Mony
10.05.2026 11:50
Rudu z Ostravy možná, ale na Ruudu z Osla to dnes nevidím
Reagovat
Serpens
10.05.2026 11:46
Jsou chvíle, kdy Nikola působí neuvěřitelně vyspěle. Brejkboly odvracela jako pán. Snad ji nepotká její tradiční nevyrovnanost.
Reagovat
chlebavevaju
10.05.2026 11:48
Nikole zřejmě vyhovuje hrát proti silné soupeřce, tam ji hra funguje více méně velmi dobře. Naopak, jakmile hraje proti outsiderce nebo kvalitativně stejné hráčce, je její hra skoro nekoukatelná.
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 11:45
Nikolaaaaaa 6:3!
Reagovat
hanz
10.05.2026 11:42
A má někdo strým? )
Reagovat
Liverpool22
10.05.2026 11:59
https://partner.cdnhereforu.org/f1f947c9/9118efae/c18ad946
Reagovat
Liverpool22
10.05.2026 12:08
https://en84.sportplus.live/tennis/wta-rome/7857445/
Reagovat
chlebavevaju
10.05.2026 11:26
Nikola má zřejmě dneska den alá zápas s Bencic na AO.
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 11:27
Hraje uzasne! Ten lob na zaver na 4:1. Jen kdyby uplne vynechala kratasy, vzdycky je pokazi!
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 11:15
NIKOLA JEDEEEEEE!!!!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist