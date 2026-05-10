Krutá lekce pro Lehečku. Poslední Čech vůbec nestačil, osmifinále si nezahraje
Ruud – Lehečka 6:3, 6:4
Lehečka se dostal do problémů hned v prvním gamu na vlastním servisu. Ruuda pustil k brejkbolu, ovšem tuto hrozbu výborným způsobem odvrátil, když si soupeře přitáhl na síť a pak ho prohodil. Český tenista nakonec manko brejku hned v úvodu utkání nepřipustil a srovnal na 1:1.
Následující game na podání však Lehečka trestuhodně vyházel. Od stavu 0:30 udělal dvě dvojchyby a soupeři svůj servis doslova daroval. Ruud vzápětí brejk suverénně potvrdil a vedl 4:1, přičemž na svém podání v dosavadním průběhu zápasu ztratil jeden bod a od stavu 1:1 získal 12 fiftýnů po sobě.
Rodák z Mladé Boleslavi se sice v následujících minutách začal víc prosazovat na returnu, nicméně brejkbol si za celý set nevypracoval a aktivněji hrající Ruud si náskok jednoho brejku pohlídal až do konce.
Po snadno prohraném setu se Lehečka vydal na toaletu. Delší přestávka mu však nijak nepomohla a Ruudovi hned v úvodu druhého dějství nabídl brejkbol, na který český tenista vyrobil chybu z forhendu.
Slabší chvilku si ovšem vybral i Ruud. Po dvojchybě pustil Lehečku k prvnímu brejkbolu a český hráč ho fantastickým returnem proměnil. Českému zástupci za stavu 2:2 hrozilo, že bude znovu prohrávat o set a brejk. Se stavem 0:40 si ale poradil výborně a udržel se ve hře. Brejkbol na vlastním servisu pak musel likvidovat i Ruud, který srovnal na 3:3.
Lehečka se poté už ve druhém gamu na podání po sobě ocitl v manku 0:40. A tentokrát už takto výrazný náskok norského protivníka smazat nezvládl. Ruud na rozdíl od předchozího případu brejk potvrdil, náskok nepustil a po hodině a čtvrt mohl slavit postup.
Dnešním slabším výkonem a jednoznačnou porážkou Lehečka potvrdil, že mu pomalá antuka v Římě, navíc v kombinaci s dnešními nepříznivými podmínkami, nesedí. Ve Foro Italico startoval potřetí a jedinou výhru zaznamenal letos proti trápícímu se Janovi-Lennardovi Struffovi.
I tak prožívá velmi povedené antukové jaro a navazuje na největší kariérní finále v Miami. Do italské metropole dorazil po osmifinále v Monte Carlu a čtvrtfinálové účasti v Madridu. Na těchto turnajích udělal další malé krůčky směrem k debutu v TOP 10 žebříčku.
Masters v Římě bude pokračovat bez českých mužů. Již ve druhém kole skončili Jakub Menšík, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč, který kvůli nemoci ani nenastoupil. Ruuda v osmifinále čeká souboj s Lorenzem Musettim, nebo Franciscem Cerúndolem.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
