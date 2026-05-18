Medveděv apeluje na vedení ATP: Změňte pravidla. Čím dřív, tím líp!
Ruský tenista během utkání reagoval směrem k rozhodčímu za stavu 3:2 ve třetím setu. "Když zavoláme fyzioterapeuta kvůli křečím, nedostaneme pokutu?" ptal se Medveděv poté, co Sinner využil lékařský time-out. Navzdory emocím během zápasu ale Medveděv po utkání přišel s návrhem řešení celé situace. Na tiskové konferenci uvedl, že by ATP měla povolit lékařské ošetření i v případě křečí.
"Je třeba změnit pravidla. Čím dřív, tím líp. Mám řešení: povolit fyzioterapii, povolit lékařské ošetření. Tedy tři minuty fyzioterapie, když máte křeče. Pak není problém, protože hráč může říct: Mám křeče, potřebuji fyzioterapeuta," vysvětlil Medveděv.
Zároveň připustil, že současná pravidla mohou vést ke sporným situacím. "Pokud začnete mít křeče – možná je neměl, nemám tušení – zeptáte se fyzioterapeuta a řeknete: Mám bolest v noze. Pravděpodobně jsem to v kariéře měl taky. Pokud by bylo povoleno lékařské ošetření kvůli křečím, nebyl by problém," dodal.
Sinner se v posledních letech s podobnými problémy potýkal opakovaně, mimo jiné na Masters v Šanghaji v minulém roce nebo během letošního Australian Open. V Melbourne své potíže zvládl proti Eliotovi Spizzirrimu, zatímco v Číně proti Tallonu Griekspoorovi musel kvůli zdravotním problémům odstoupit.
Debata o křečích a lékařských time-outech se letos řešila také během Australian Open v semifinálovém duelu mezi Carlos Alcaraz a Alexander Zverev. Německý tenista tehdy nebyl spokojený s Alcarazovým ošetřením a své výhrady neskrýval ani po utkání. "Měl křeče, takže si normálně nemůžete vzít lékařský time-out kvůli křečím. Jen jsem řekl, že je to v podstatě blbost. Co můžu dělat? Není to moje rozhodnutí," uvedl německý tenista.
Stejně jako Sinner proti Medveděvovi dokázal i Alcaraz semifinálový duel otočit a v rozhodujícím setu zvítězit. Španěl následně na Australian Open získal titul. Vzhledem k tomu, že se podobné situace v této sezoně opakovaly už několikrát, stále častěji se objevují spekulace o možné úpravě pravidel ATP Tour.
