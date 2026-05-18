Bouzková po velkém boji poprvé přehrála Siniakovou. Čeká ji ukrajinská soupeřka
Bouzková – Siniaková 7:6, 6:3
Do zápasu vstoupila na podání Siniaková, hned v úvodním gamu se ale dostala do velkých problémů. První brejkbol odvrátila, druhý však už Bouzková proměnila a šla do vedení. Ani rodačce z Prahy se ale nedařilo, brejk potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno. Nervózní duel z obou stran pokračoval dalším ztraceným podáním deblové světové jedničky. Až poté se Bouzkové povedlo vyhrát vlastní servis a šla do vedení 3:1.
Úvod utkání v poměrně chladném počasí nepřinesl příliš kvalitní tenis, obě hráčky se dopouštěly řady nevynucených chyb a marně hledaly rytmus. Až poté si Siniaková poprvé podržela podání a snížila na rozdíl jediného gamu. Při výměně stran si však vyžádala na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala jejímu levému koleni. Siniaková se snažila co nejvíce zkracovat výměny, stále si ale nedokázala pomoci servisem. Nadále ji ale trápily zdravotní problémy. Za stavu 4:3 pro Bouzkovou se znovu nechala ošetřovat.
V osmé hře ale odehrála starší z obou tenistek jednoznačně nejlepší game utkání. Agresivní hrou Bouzkovou zatlačila do defenzivy, prolomila jí podání a srovnala na 4:4. Následně na svém podání odvrátila tři brejkboly a poprvé v zápase šla do vedení. Bouzková bez problémů dorovnala a po hodině a třech minutách svítil na ukazateli skóre stav 5:5. Závěrečné dva gamy patřily returnujícím hráčkám, o výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byla díky precizní obraně úspěšnější Bouzková, získala ji 7:3 a po hodině a 23 minutách šla do vedení 1:0.
Do druhého setu měla lepší vstup hradecká rodačka. Znovu uspěla na příjmu, vzápětí při svém podání zvládla stav 15:40 a šla do vedení 2:0. Bouzková ale obratem reagovala, využila několika lehčích chyb krajanky a rychle srovnala. Siniakové se přestala dařit sázka na agresivitu, přišla i o další dva gamy a prohrávala už 2:4.
Jedenáctinásobná grandslamová šampionka zápas nezabalila. Tenisem na hraně rizika se snažila duel zdramatizovat, přesto ztratila i pátý game v řadě a ztrácela už 2:5. V osmé hře na svém podání odvrátila mečbol, ukončila sérii pěti prohraných her v řadě a ještě vykřesala naději na případný obrat. Tu ale Bouzková vzápětí uhasila, svůj servis získala čistou hrou a po výhře 7:6, 6:3 mohla slavit postup do druhého kola.
"Kateřina vždy nechá na kurtu všechno. Věděla jsem, že se musím soustředit na každý míček a nepolevit v koncentraci. Známe se velmi dobře, poprvé jsem jí dokázala porazit, a to se počítá," říkala po zápase spokojená vítězka.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Štrasburku
