Bouzková po velkém boji poprvé přehrála Siniakovou. Čeká ji ukrajinská soupeřka

DNES, 17:30
WTA ŠTRASBURK - Marie Bouzková (27) si zajistila postup do druhého kola turnaje ve Štrasburku. V českém derby porazila úřadující světovou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou (30) po setech 7:6, 6:3 a připsala si první výhru ve třetím vzájemném utkání. Její další soupeřkou bude Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová.
Marie Bouzková v zápase proti Kateřině Siniakové (@ Owen Hammond / Alamy / Profimedia)

Bouzková – Siniaková 7:6, 6:3

Do zápasu vstoupila na podání Siniaková, hned v úvodním gamu se ale dostala do velkých problémů. První brejkbol odvrátila, druhý však už Bouzková proměnila a šla do vedení. Ani rodačce z Prahy se ale nedařilo, brejk potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno. Nervózní duel z obou stran pokračoval dalším ztraceným podáním deblové světové jedničky. Až poté se Bouzkové povedlo vyhrát vlastní servis a šla do vedení 3:1.

Úvod utkání v poměrně chladném počasí nepřinesl příliš kvalitní tenis, obě hráčky se dopouštěly řady nevynucených chyb a marně hledaly rytmus. Až poté si Siniaková poprvé podržela podání a snížila na rozdíl jediného gamu. Při výměně stran si však vyžádala na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala jejímu levému koleni. Siniaková se snažila co nejvíce zkracovat výměny, stále si ale nedokázala pomoci servisem. Nadále ji ale trápily zdravotní problémy. Za stavu 4:3 pro Bouzkovou se znovu nechala ošetřovat.

V osmé hře ale odehrála starší z obou tenistek jednoznačně nejlepší game utkání. Agresivní hrou Bouzkovou zatlačila do defenzivy, prolomila jí podání a srovnala na 4:4. Následně na svém podání odvrátila tři brejkboly a poprvé v zápase šla do vedení. Bouzková bez problémů dorovnala a po hodině a třech minutách svítil na ukazateli skóre stav 5:5. Závěrečné dva gamy patřily returnujícím hráčkám, o výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byla díky precizní obraně úspěšnější Bouzková, získala ji 7:3 a po hodině a 23 minutách šla do vedení 1:0.

Do druhého setu měla lepší vstup hradecká rodačka. Znovu uspěla na příjmu, vzápětí při svém podání zvládla stav 15:40 a šla do vedení 2:0. Bouzková ale obratem reagovala, využila několika lehčích chyb krajanky a rychle srovnala. Siniakové se přestala dařit sázka na agresivitu, přišla i o další dva gamy a prohrávala už 2:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Jedenáctinásobná grandslamová šampionka zápas nezabalila. Tenisem na hraně rizika se snažila duel zdramatizovat, přesto ztratila i pátý game v řadě a ztrácela už 2:5. V osmé hře na svém podání odvrátila mečbol, ukončila sérii pěti prohraných her v řadě a ještě vykřesala naději na případný obrat. Tu ale Bouzková vzápětí uhasila, svůj servis získala čistou hrou a po výhře 7:6, 6:3 mohla slavit postup do druhého kola.

"Kateřina vždy nechá na kurtu všechno. Věděla jsem, že se musím soustředit na každý míček a nepolevit v koncentraci. Známe se velmi dobře, poprvé jsem jí dokázala porazit, a to se počítá," říkala po zápase spokojená vítězka.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Štrasburku

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
misa
18.05.2026 20:47
Jeden moment, o kterém se v v článku nepíše: Marie v průběhu druhého setu přiznala Katce dobrý míč, který automat ohlásil jako aut a výměna se pak opakovala.
Otmar
18.05.2026 20:30
No, byl to notně rozháraný tenis, nutno říct. Moc to nešlo oběma, ale Kateřina ztratila koncentraci už během prvního setu, chybovala "fest" a tak vlastně otevřela prostor pro Marii, která ten druhý set odehrála přece jenom líp. Tuhle "bramboračku" vyhrála oprávněně. Proč hraje Kateřina neřeším: zřejmě je plnoletá, sveprávná, myslící snad logicky a tak rozhodnutí hrát beru jako fakt. Že ho nechápu, to je můj problém.
misa
18.05.2026 20:30
Mařenka si připsala v letošní sezoně teprve třetí výhru nad tenistkou top 50.
hanz
18.05.2026 20:22
Já se hlavně divím panu MISOVI, že na tenhleten masochismus vůbec koukal
misa
18.05.2026 20:26
Marie je láska a závislost smile
Mantra
18.05.2026 20:43
A mě krizuji
baba
18.05.2026 19:50
Na ten tenis se nedá koukat , nechápu,co to Kačena dělá, peněz přece musi mít dost.No a Marie, to je pinkačka jako vyšitá.A tak nevím,komu vlastně fandit...
misa
18.05.2026 19:36
Organizátoři zase sestavili program, aby nešel dnes dohrát
misa
18.05.2026 19:16
Marie získá set a místo toho aby byla posílená, tak set hned začne dvěma dvojchybami a o podání přijde. Vůbec ji nechápu Proč má tak malou sebedůvěru?
misa
18.05.2026 19:27
Úroveň zápasu je hrozná. Katka v 1. setu 27 UE
tenisman1233
18.05.2026 19:33
Klasické české derby.
misa
18.05.2026 19:49
Marie nevyužila mečbol při returnu.
PTP
18.05.2026 19:51
Za chvíli to budeš už mít vytommrovaný
misa
18.05.2026 19:58
Oddechnul jsem si, protože zápas to byl hrozně těžký.
misa
18.05.2026 19:51
Ale vzápětí jisté dopodání zápasu
zfloyd
18.05.2026 18:51
Marie je nasazená ale Kačenka má lepší kurs , jak je to mžné ??
subaru
18.05.2026 18:39
Absolutně nechápu s takovým zraněním. Aby se nepřiřadila k chroničkám.
misa
18.05.2026 18:35
Maruška prostě nemá sílu hrát a vůbec si nevěří. Každá výhra ve zbytku roku bude zázrak.
Mantra
18.05.2026 19:06
věčný pesimista
misa
18.05.2026 19:07
Marie po nedopodání setu překvapila získaným tiebreakem.
jir6
18.05.2026 20:06
Ty jsi opravdu hrozný pesimista.
misa
18.05.2026 20:13
Zápasy Marušky mi v průběhu sedmi let zničily nervy Na tisícovkách prohrála dva zápasy v řadě proti tenistkám ze singlového suterénu, takže dnešní zápas byl pro mě ještě víc napínavý...
jir6
18.05.2026 20:41
Tak hra Townsend Marii vůbec nesedí, tam to byla smůla na los a Marušce bych to nevyčítal. Snad zde dojde co nejdále.
misa
18.05.2026 20:49
Aspoň ještě jedno kolo by se Marušce hodilo a přineslo by jí nějaké body do žebříčku.
jir6
18.05.2026 20:58
Pravda, navíc kdy jindy než teď má šanci bojovat o maximum na žebříčku. Úspěch zde by se velice hodil.
Mantra
18.05.2026 18:24
tohle ani nedohrají
misa
18.05.2026 18:18
Katka s masivně obvázanou nohou. I komentátor se diví, proč před FO vůbec hraje
misa
18.05.2026 18:23
dostala léky proti bolesti
zfloyd
18.05.2026 18:12
je tam asi zima obě jsou pěkně nabalený
The_Punisher
18.05.2026 18:36
Já jsem teď kousek od Darmstadtu (což není úplně daleko) a musím uznat, že kolem poledne bylo docela teplo, ale hodně se ochladilo ... Určitě pro holky nic příjemného ...
misa
18.05.2026 17:53
Maruška získá brejk a hned ztratí vlastní servis. U ní je to letos typické.
misa
18.05.2026 18:10
Marie vede 3-1, ale tváří se hrozně nešťastně, takhle by to být nemělo
Diabolique
18.05.2026 18:31
Marie se tvari hrozne nestastne i za stavu 6-0, 5-0.
zfloyd
18.05.2026 18:36
misa
18.05.2026 18:47
Letos je to horší než kdykoliv předtím :(
tenisman1233
18.05.2026 18:50
Marie se tak tváří i když vede.
Oin
18.05.2026 19:11
Když se Maruš usměje, vohejbaj se koleje. Marušku mám nejradši, protože je kus!
com
18.05.2026 17:24
Fandím Kačence
Georgino
18.05.2026 17:49
I já
misa
18.05.2026 18:00
Komu fandím já není těžké uhodnout
PTP
18.05.2026 18:55
Dobrému tenisu.
zfloyd
18.05.2026 18:08
