Kvalifikace French Open: Svrčina i Šalková postupují. Knutsonová na Italku nestačila
Knutsonová – Trevisanová 6:2, 0:6, 2:6
Jak Knutsonová, tak Trevisanová nevstupovaly do zápasu v dobré pohodě. Česká tenistka měla na svém kontě jedinou výhru z posledních čtyř zápasů, její soupeřka ze stejného počtu neuspěla ani jednou.
A na výkonu Trevisanové to bylo v prvním setu znát. V dlouhé třetí hře odvrátila čtyři brejkboly, pátý už ne a prohrávala 1:2. Knutsonová byla v prvním setu jasně lepší hráčkou, neměla problémy udržet si svá podání. Italka se naopak trápila. Za stavu 1:3 odvrátila další dvě hrozby ztráty servisu a snížila. To už se jí nepovedlo v sedmé hře, kdy Češka podruhé uspěla na returnu a set už dovedla k bezproblémovému konci 6:2.
Druhé dějství však začala semifinalistka French Open z roku 2022 v úplně jiném rozpoložení. Nejdříve sice musela znovu likvidovat šanci soupeřky na brejk, poté však dvakrát za sebou vzala kalifornské rodačce podání a vedla už 4:0. Knutsonová se nadále trápila, kupila jednoduché chyby a set uzavřela bez zisku jediné hry.
Knutsonová, které patří v žebříčku 208. příčka, vstoupila do závěrečného dějství nadějně, když se ujala vedení 2:0. To ale bylo ze strany české tenistky vše. Italka otočila zápas šesti gemy v řadě a po necelých dvou hodinách se mohla radovat z postupu.
Svrčina – Den Ouden 6:7, 6:3, 6:2
V roli jasného favorita vstupoval do souboje s Den Oudenem Svrčina. Nizozemský tenista se ale s rolí outsidera nehodlal smířit a v prvním setu byl českému hráči více než vyrovnaným soupeřem. Byl to naopak on, kdo si ve druhé a čtvrté hře vypracoval na returnu celkem tři brejkbolové příležitosti, sám naopak soupeři nenabídl ani jednu. Svrčina si ale dokázal pokaždé poradit a dovedl první sadu do tie-breakového rozuzlení. V něm měl od stavu 2:2 navrch Den Ouden, získal ho 7:3 a šel do vedení 1:0 na sety.
V druhém dějství ostravský rodák výrazně zlepšil hru na podání. V úvodních třech servírovacích gamech povolil soupeři jediný fiftýn, sám mu naopak za stavu 3:2 poprvé v zápase vzal podání a druhou sadu získal 6:3. Do závěrečného setu vstoupil Svrčina dobře a ujal se vedení 2:0. O náskok ale stejně rychle přišel a bylo vyrovnáno – 2:2.
Den Oudenovi však postupem času přece jen docházely síly, český tenista znovu uspěl na returnu, a když zvládl Nizozemci vzít i následující servis, bylo o výsledku rozhodnuto. Svrčina vyhrál po setech 6:7, 6:3, 6:2 a ve druhém kole změří síly s Argentincem Federicem Agustínem Gómezem.
Šalková – Podrezová 6:2, 6:4
Šalková vstoupila do zápasu s Podrezovou výborně a ujala se vedení 2:0. Vzápětí sice přišla o servis, litovat toho ale nemusela. Ukrajinka ztratila i své druhé podání, a to už Češce stačilo. Za stavu 4:2 odvrátila pět brejkbolů, vzápětí uspěla na příjmu a první set získala hladce 6:2.
V úvodních čtyřech gamech druhého setu si udržela podání jen Šalková, což jí stačilo k vedení 3:1. Od stavu 4:2 si už ani jedna z tenistek svůj servis neobhájila, Rodačku z Prahy to ale mrzet nemuselo. Po výhře 6:2, 6:4 si zajistila postup do druhého kvalifikačního kola. V něm změří síly s vítězkou zápasu mezi Švýcarkou Susan Bandecchiovou a držitelkou divoké karty Francouzkou Chloé Paquetovou.
Ještě tam jsou další odkazy, ze kterých si člověk odvodí, že se jedná o Itala Guerrieriho.
