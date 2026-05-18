Kontroverzní Francouz znovu úřadoval. Moutet za bizarní gesto schytal varování

DNES, 09:00
Corentin Moutet je v tenisovém prostředí známý svými parádními údery, ale také častými výbuchy emocí. V pondělí na pětistovce v Hamburku už ale přesáhl pomyslnou hranici veškeré slušnosti. Po prohraném bodu proti Alejandu Davidovichovi si stáhl kraťasy a ukázal se divákům jen ve spodním prádle. Za toto bizarní gesto dostal od rozhodčího varování.
Corentin Moutet předvedl v Hamburku bizarní gesto (@ Andy Astfalck/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Moutet už během své kariéry několikrát ukázal, že na kurtu umí pobavit i šokovat. Francouzský tenista pravidelně vytahuje fantastické údery, zároveň ale často nezvládá emoce a dokáže úplně vybuchnout. V zápase prvního kola turnaje v Hamburku však předvedl moment, který fanoušci jen tak nezapomenou a hranici bizarnosti posunul zase o něco dál..

Aktuálně 32. hráč žebříčku se v jedné z výměn vydal na síť, španělský soupeř Davidovich ho ale následně prohodil z forhendu. To Mouteta naštvalo, jeho reakce na prohraný bod byla však velmi překvapivá. Stáhl si své kraťasy a divákům, soupeři i rozhodčímu se ukázal jen ve spodním prádle. Za toto nesportovní chování okamžitě dostal varování.

Francouz v tomto utkání kromě toho gesta také vztekle hodil raketou o zeď za kurtem. Proti Davidovichovi, který se chováním svého protivníka nenechal rozhodit, nevyužil celkem 13 brejkbolů a prohrál 4:6, 4:6. Zaznamenal tak už pátou porážku z posledních šesti duelů a na domácí French Open přijede po velmi nepovedené antukové části nezony.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
