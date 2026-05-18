Menšík na kvalitně obsazené generálce postupuje. V Hamburku zdolal domácího veterána
Menšík – Struff 7:6, 6:2
Menšík do utkání prvního kola na antukové pětistovce v Hamburku nastupoval v roli velkého žebříčkového favorita. Jeho soupeřem byl domácí veterán Struff, který letos rozhodně nemá dobrou formu, na zdejším turnaji se mu dlouhodobě vůbec nedaří a v pořadí mu patří až 79. místo. Přesto měl v prvním setu český tenista se zkušeným protivníkem plné ruce práce.
První brejkbolovou možnost si vypracoval Menšík až v šesté hře. Němec ale nebezpečí zažehnal a srovnal na 3:3. Další velkou možnost, jak poprvé vzít svému soupeři podání, měl favorit za stavu 4:3, kdy vedl na returnu 40:15, ani tentokrát ale uspět nedokázal. Vzápětí se do ještě složitější situace dostal prostějovský rodák, kritický stav 0:40 na servisu ale ustál a vedl 5:4.
Ve zbytku úvodního setu už ani jeden z tenistů žádné problémy nepřipustil a o vítězi tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od počátku navrch Menšík, ujal se vedení 3:1 a náskok už nepustil. Tie-break ovládl poměrem 7:3 a po 53 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Do druhého dějství vstoupili oba tenisté bezproblémovým ziskem svého podání. Jako první ale zaváhal ve třetí hře domácí tenista. Menšík vzápětí brejk snadno potvrdil a šel do vedení 3:1. Ve zlepšeném výkonu pokračoval i ve zbytku utkání. Rozjel se a získal celkem pět her v řadě. V sedmém gamu Čech využil i chyb svého soupeře a na returnu se ze stavu 0:40 dostal po čtyřech vyhraným bodech v řadě k mečbolu. Na ten ale nedokázal vrátit podání Struffa a Němec si ještě servis udržel.
Do komplikací se Menšík dostal, když měl utkání dopodávat. Po nevynucené chybě z forhendu sice zahrál skvělý kraťas, ale následně přidal další zkažený forhend a soupeř byl blízko k premiérovému brejkbolu v setu. Pomohl si ale esem i skvělým zákrokem na síti a vypracoval si druhý mečbol. V tu chvíle ale udělal už třetí forhendovou chybu v tomto gamu a podobný míček minul i na třetí mečbol. Outsider se nakonec dostal k brejkbolu. Ten ale český tenista skvěle odvrátil. Čtvtou možnost jak zápas ukončit už proměnil a postoupil do osmifinále.
V boji o čtvrtfinále vyzve buď turnajovou čtyřku Itala Flavia Cobolliho, nebo kvalifikanta Ignácia Buseho z Peru. Menšík hraje v Hamburku vůbec poprvé a v tomto týdnu se pokusí prosadit ve velmi nabitém startovním poli. Mezi hlavní hvězdy podniku patří světová pětka Kanaďan Félix Auger-Aliassime, šampion letošní dvěstěpadesátky v Mnichově Američan Ben Shelton a Australan Alex de Minaur. Pro všechny se jedná o poslední generálky před vrcholem antukové sezony French Open.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 v Hamburku
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře