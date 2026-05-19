Wimbledon bez Alcaraze: Nejsem schopen hrát, přiznal španělský šampion

DNES, 17:16
Naposledy se Carlos Alcaraz ukázal na kurtech před více než měsícem na domácím podniku v Barceloně, když po úspěšně zvládnutém úvodním duelu nenastoupil do druhého zápasu proti Tomáši Macháčovi. Teď je jisté, že se sedminásobný grandslamový šampion nepředstaví ani ve Wimbledonu.
Carlos Alcaraz se letošního Wimbledonu nezústní (@ ČTK / AP / Daisuke Urakami)

Že se letošní French Open obejde bez jeho obhájce Alcaraze, bylo již nějakou dobu jasné. Stále však byla naděje jeho účasti ve slavném Wimbledonu, který startuje 29. června. To už však neplatí.

"Moje rekonvalescence pokračuje velmi dobře. Cítím se mnohem lépe, ale bohužel stále nejsem ve stavu, kdy bych mohl hrát. Musím se odhlásit z travnatých turnajů v Queen’s a Wimbledonu. Jsou to pro mě velmi speciální akce a mě moc mrzí, že o ně přijdu. Ale budeme dál pracovat na mém co nejdřívějším návratu na kurty," psal Alcaraz na sociálních sítích.

Vítěze Wimbledonu z let 2023 a 2024 dlouhodobě trápí problémy se zápěstím. Podle dostupných zpráv by se mohlo jednat o tenosynovitidu, tedy zánět šlachového pouzdra. Alcaraz tak nebude obhajovat loňskou finálovou účast, ve které ve finále podlehl svému úhlavnímu rivalovi Janniku Sinnerovi.

Letošní sezonu přitom začal Španěl ve velkém stylu, když ovládl hned první grandslamový podnik roku Australian Open, kde ve finále vzal sen o rekordním 25. grandslamovém titulu Novaku Djokovičovi. Na triumf navázal hned na následujícím turnaji v Dauhá, když ve finále deklasoval Francouze Arthura Filse, kterému povolil tři gamy. První porážku mu tak uštědřil až v Miami Sebastian Korda, který tak ukončil jeho vítěznou šňůru.

Následně se Alcaraz představil v Monte Carlu, kde došel až do boje o titul. V něm už byl nad jeho síly opět Sinner. Už během turnaje měl Španěl pociťovat problémy se zápěstím, což vyústilo právě v Barceloně, kde zvládl úvodní duel s Finem Otto Virtanenem, do zmiňovaného zápasu druhého kola s Macháčem ale už nenastoupil.

Datum návratu španělského fenoména na kurty tak zůstává stále nejasné…

Alcaraz nebude obhajovat titul na French Open >>

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Patik
19.05.2026 17:53
Skoré uzdravenie... čiže Wimbledon bez Alcaraza a Sinnera konečne otvorený turnaj.
milik254
19.05.2026 18:05
Proč by Sinner neměl hrát?
com
19.05.2026 18:05
proc bez Sinnera
pantera1
19.05.2026 17:40
Se s tím zas ten Humberto s Andělem crcaji , se chci podívat na Tommyho aspoň chvíli. Dělejte .
com
19.05.2026 17:42
co řveš, tady nejseš ve chlívě
pantera1
19.05.2026 17:43
Já můžu z pozice šelmy, ty tady zas furt bliješ, tak brzdi .
com
19.05.2026 17:34
takže zas vyhraje
Krisboy
19.05.2026 17:53
Kdo? Tvoje blitky?
com
19.05.2026 17:54
ani napsat to nemuzu, aby se mi neudelalo mdlo
pantera1
19.05.2026 17:58
No taky se mi dělá mdlo, ale třeba to Jeníček nevyhraje, já to vidím dost otevřené .
Krisboy
19.05.2026 18:01
Neboj, Jéňovi brzo dojde energie a k Patikovi radosti se taky zraní. A vyhraje je to Menšík (což už Páťu potěší méně)
Patik
19.05.2026 18:05
tak Menšík to vyhrá tak či tak..minimalne v našich srdciach
pantera1
19.05.2026 18:13
Ha, ha dostaneš na holou ty .
PTP
19.05.2026 17:23
Hlavně to bude chtít nový přístup k masturbaci, Karle. To zápěstí musíš pošetřit.
