Wimbledon bez Alcaraze: Nejsem schopen hrát, přiznal španělský šampion
Že se letošní French Open obejde bez jeho obhájce Alcaraze, bylo již nějakou dobu jasné. Stále však byla naděje jeho účasti ve slavném Wimbledonu, který startuje 29. června. To už však neplatí.
"Moje rekonvalescence pokračuje velmi dobře. Cítím se mnohem lépe, ale bohužel stále nejsem ve stavu, kdy bych mohl hrát. Musím se odhlásit z travnatých turnajů v Queen’s a Wimbledonu. Jsou to pro mě velmi speciální akce a mě moc mrzí, že o ně přijdu. Ale budeme dál pracovat na mém co nejdřívějším návratu na kurty," psal Alcaraz na sociálních sítích.
Vítěze Wimbledonu z let 2023 a 2024 dlouhodobě trápí problémy se zápěstím. Podle dostupných zpráv by se mohlo jednat o tenosynovitidu, tedy zánět šlachového pouzdra. Alcaraz tak nebude obhajovat loňskou finálovou účast, ve které ve finále podlehl svému úhlavnímu rivalovi Janniku Sinnerovi.
Letošní sezonu přitom začal Španěl ve velkém stylu, když ovládl hned první grandslamový podnik roku Australian Open, kde ve finále vzal sen o rekordním 25. grandslamovém titulu Novaku Djokovičovi. Na triumf navázal hned na následujícím turnaji v Dauhá, když ve finále deklasoval Francouze Arthura Filse, kterému povolil tři gamy. První porážku mu tak uštědřil až v Miami Sebastian Korda, který tak ukončil jeho vítěznou šňůru.
Následně se Alcaraz představil v Monte Carlu, kde došel až do boje o titul. V něm už byl nad jeho síly opět Sinner. Už během turnaje měl Španěl pociťovat problémy se zápěstím, což vyústilo právě v Barceloně, kde zvládl úvodní duel s Finem Otto Virtanenem, do zmiňovaného zápasu druhého kola s Macháčem ale už nenastoupil.
Datum návratu španělského fenoména na kurty tak zůstává stále nejasné…
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
