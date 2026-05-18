Kanár na úvod a marný boj. Martincová v Rabatu na favoritku nestačila

DNES, 16:20
Aktuality 0
WTA RABAT - Tereza Martincová (31) se s turnajem v marockém Rabatu rozloučila už v prvním kole, když po výsledku 0:6, 4:6 podlehla favorizované Camile Osoriové (24). Další soupeřkou kolumbijské tenistky bude první nasazená indonéská hráčka Janice Tjenová.
Profily hráčů
Martincová Tereza
Osorio Camila
Tereza Martincová na Camilu Osoriovou zbraň nenašla (@ Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Martincová - Osoriová 0:6, 4:6

Do utkání vstupovala Martincová s vědomím, že proti Osoriové může jenom překvapit. I přesto si zkušená Češka představovala vstup do utkání určitě úplně jinak. Za deset minut hry totiž svítilo na světelné tabuli jednoznačné skóre 3:0 pro Kolumbijku.

Pro Osoriovou šlo o třetí zápas v řadě, kdy jí byla soupeřkou česká tenistka. Na předcházejícím challengeru v Parmě si nejdříve poradila s Dominikou Šalkovou, aby poté skončila v semifinále na Barboře Krejčíkové. Duel s Martincovou ale měla v prvním setu jednoznačně ve své režii. Rodačce z Prahy nepovolila v úvodním dějství ani čestný game a za pouhých 21 minut šla do vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Úvod druhého setu se stal pro podávající hráčky opravdovým očistcem. V prvních pěti gamech si hned čtyřikrát prohrála některá z tenistek podání a po pěti gamech vedla Osoriová 3:2. Až za tohoto stavu si Martincová poprvé v zápase vyhrála podání a srovnala krok. Hned v následujícím gamu dostala bývalá 40. hráčka světa velkou šanci na returnu, stav 40:0 ale nevyužila a prohrávala 4:5.

Nevyužité šance mohla Martincová litovat. Hned v následujícím gamu totiž znovu přišla o podání a po hodině a 18 minutách se s turnajem rozloučila.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Rabatu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist