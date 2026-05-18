Kanár na úvod a marný boj. Martincová v Rabatu na favoritku nestačila
Martincová - Osoriová 0:6, 4:6
Do utkání vstupovala Martincová s vědomím, že proti Osoriové může jenom překvapit. I přesto si zkušená Češka představovala vstup do utkání určitě úplně jinak. Za deset minut hry totiž svítilo na světelné tabuli jednoznačné skóre 3:0 pro Kolumbijku.
Pro Osoriovou šlo o třetí zápas v řadě, kdy jí byla soupeřkou česká tenistka. Na předcházejícím challengeru v Parmě si nejdříve poradila s Dominikou Šalkovou, aby poté skončila v semifinále na Barboře Krejčíkové. Duel s Martincovou ale měla v prvním setu jednoznačně ve své režii. Rodačce z Prahy nepovolila v úvodním dějství ani čestný game a za pouhých 21 minut šla do vedení 1:0.
Úvod druhého setu se stal pro podávající hráčky opravdovým očistcem. V prvních pěti gamech si hned čtyřikrát prohrála některá z tenistek podání a po pěti gamech vedla Osoriová 3:2. Až za tohoto stavu si Martincová poprvé v zápase vyhrála podání a srovnala krok. Hned v následujícím gamu dostala bývalá 40. hráčka světa velkou šanci na returnu, stav 40:0 ale nevyužila a prohrávala 4:5.
Nevyužité šance mohla Martincová litovat. Hned v následujícím gamu totiž znovu přišla o podání a po hodině a 18 minutách se s turnajem rozloučila.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Rabatu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
