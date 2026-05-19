Kvalifikace French Open: Fruhvirtová, Plíšková i Kolář slaví postup, končí kvarteto Češek

DNES, 20:30
Aktuality 35
FRENCH OPEN - Hned sedm českých nadějí vstoupilo v úterý do prvního kola kvalifikace o účast v hlavní soutěži Roland Garros. Postup si vybojovali Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová i Zdeněk Kolář. S turnajem se naopak rozloučily Laura Samson, Anna Sisková, Darja Viďmanová a Lucie Havlíčková.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Kolář Zdeněk
Sisková Anna
Vidmanova Darja
Fruhvirtová Linda
Havlíčková Lucie
Samson Laura
Linda Fruhvirtová zdolala po boji Lucii Havlíčkovou (@ Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Karolína Plíšková měla nečekané potíže s Korejkou Yeonwoo Ku. Bývalá světová jednička zápas začala katastrofálně a za pouhých 19 minut schytala potupného kanára. Následně se však rozehrála a po zlepšeném výkonu slavila vítězství 0:6, 6:3, 6:1. Na pařížském antukovém grandslamu slavila premiérové vítězství od roku 2022. Více informací najdete zde.

McCabe – Kolář 3:6, 6:7

Kolář vstupoval do zápasu s McCabem v roli favorita. V úvodním dějství si na svou chvíli počkal do stavu 4:3, kdy prolomil svému soupeři servis. Dopodávat set ale pro českého tenistu nebylo vůbec nic jednoduchého. V dlouhé hře odvracel tři brejkboly, nakonec však proměnil třetí setbol a úvodní dějství získal 6:3.

I druhý set měl rodák z Bystřice nad Pernštejnem výborně rozehraný. Za stavu 3:3 podruhé v zápase uspěl na příjmu, brejk ale potvrdit nedokázal a bylo vyrovnáno. Za stavu 5:4 pro McCabeho měl Australan při Kolářově podání dva setboly, ani jeden ale neproměnil, a o výsledku sady tak musel rozhodnout tie-break.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Tam od začátku dominoval český tenista. Vyhrál ho bez problémů 7:1 a mohl slavit postup do druhého kola. V něm změří síly s vítězem duelu mezi hongkongským tenistou Chak Lam Colemanem Wongem.

Kolář právě na French Open zažil svůj největší grandslamový úspěch, když zde v roce 2022 došel z kvalifikace až do druhého kola, kde skončil po velkém boji se Stefanosem Tsitsipasem.

Rieraová – Samson 6:4, 6:7, 6:1

V úvodu zápasu měla mírně navrch Samson, která si ve druhém a čtvrtém gamu vypracovala brejkbolové možnosti, Argentinka si ale pokaždé dokázala poradit. Klíčové momenty prvního setu přišly od stavu 3:3. Dvakrát za sebou neudržela své podání česká tenistka, jednou Rieraová, a ta také za stavu 5:4 podávala na zisk prvního setu. Na servisu prohrávala už 0:40, hru přesto stihla otočit a šla do vedení.

Rodačka z Prahy měla excelentní vstup do druhého setu. První čtyři gamy šly na její konto a zdálo se, že je na nejlepší cestě srovnat skóre. Samson ještě vedla 5:2, poté však ztratila tři gamy v řadě a bylo vyrovnáno. Za stavu 5:5 si obě tenistky vzájemně vzaly podání a o výsledku tak musel rozhodnout tie-break. V něm se rozpoutala obrovská bitva se šťastným koncem pro Samson, která ho získala 9:7 a poslala utkání do třetího setu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Osmnáctiletá Češka do něj vstoupila výborně, když uspěla hned na úvodním podání soupeřky. Tím ale pro ni pozitiva na dlouhou dobu skončila. Následující čtyři gamy patřily Rieraové, která tak nakročila k výhře. Za stavu 4:1 však utkání přerušil déšť. Zhruba po hodině utkání pokračovalo, Samson se ale už na odpor nezmohla. Utkání po 2 hodinách a 43 minutách prohrála po setech 4:6, 7:6 a 1:6.

Juvanová – Sisková 7:5, 4:6, 6:3

V roli velké outsiderky vstupovala do zápasu proti Juvanové Sisková. V prvním setu se velmi divoké momenty začaly odehrávat od stavu 2:1 pro slovinskou tenistku, kdy si v následujících šesti hrách nebyla schopna ani jedna z hráček vyhrát svůj servis. To se povedlo až v desáté hře Češce, která srovnala na 5:5. Závěr setu ale patřil favoritce, která ho získala za téměř hodinu hry 7:5 a šla do vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Olomoucká rodačka vstoupila do druhého setu vyhraným soupeřčiným podáním a náskok si držela až do šesté hry, kdy Juvanová srovnala na 3:3. Sisková však za stavu 4:4 podruhé v setu uspěla na příjmu, sadu, byť s problémy, dopodávala a srovnala na 1:1. I do závěrečného dějství vstoupila Češka velmi dobře, když se ujala vedení 2:0. Následující čtyři gamy ale patřily její soupeřce. Juvanová za stavu 4:2 sice přišla o servis, závěr zápasu si ale pohlídala a po výsledku 7:5, 4:6 a 6:3 postoupila do druhého kola.

Viďmanová - Gao 3:6, 1:6

Viďmanová vstupovala do duelu s Gao ze 104. pozice rankingu, její soupeřka byla až 227. hráčkou světa. Obrovský žebříčkový rozdíl ale mezi oběma tenistkami patrný v prvním setu nebyl. Ve druhé hře se česká tenistka musela vypořádat na svém podání se stavem 0:40, situaci ale zvládla. K brejkbolu ji však aktivně hrající soupeřka nepouštěla, sama naopak za stavu 4:3 poprvé uspěla na returnu a sadu získala poměrem 6:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Trápící se Viďmanová se na zvrat nezmohla ani ve druhém setu. Ze čtyř gamů na podání si obhájila jen jediný, sadu ztratila jednoznačně 1:6 a po hodině a 17 minutách šla soupeřce gratulovat k postupu.

Fruhvirtová – Havlíčková 6:3, 6:7, 6:3

Úvod českého derby nabídl nervózní duel, kdy si obě tenistky prohrály svá podání. V následujících minutách se hrál vyrovnaný tenis. Fruhvirtová musela odvracet tři brejkboly, Havlíčková jen jeden, přesto to byla za stavu 3:4 ze svého pohledu právě ona, kdo podruhé v zápase na servisu zaváhal. Fruhvirtová nabídnutou příležitost využila, proměnila třetí setbol a po 48 minutách hry získala úvodní sadu poměrem 6:3.

Fruhvirtové vyšel i vstup do druhého setu, náskok 2:0 ale rychle ztratila. Obě tenistky do konce druhého dějství ještě dvakrát přišly o podání, sadu tak musela rozlousknout zkrácená hra. V ní měla jasně navrch agresivně a přesně hrající Havlíčková, získala ji 7:2 a srovnala na 1:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Třetí set nabídl velikou bitvu o každý míč. Rozhodující moment zápasu přinesla šestá hra, kdy Havlíčkovou zradila psychika, na brejkbol krajanky odpověděla dvojchybou a prohrávala 2:4. Náskok už smazat nedokázala, Fruhvirtová proměnila třetí mečbol a po dvou hodinách a 39 minutách boje se mohla radovat z postupu do druhého kola. V něm na ni čeká domácí tenistka a 181. hráčka světa Jessika Ponchetová.

V pondělních zápasech si postup do druhého kvalifikačního kola zajistili Dalibor Svrčina a Dominika Šalková, s turnajem se rozloučila Gabriela Knutsonová.

Výsledky kvalifikace mužské dvouhry na French Open

Výsledky kvalifikace ženské dvouhry na French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

35
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
19.05.2026 20:35
S tímhle nemá LiFru sebemenší šanci na postup do hlavní soutěže.
Reagovat
TSP
19.05.2026 20:20
Kdyby nebylo Káji Plíškové, Koláře a Fruhvirtové (ta měla ovšem štěstí na soupeřku), tak by to dneska bylo úplné tenisové Waterloo. Hvězdná pěchota je prostě bohužel jen hvězdná pěchota, a je jedno z jakých důvodů. Jestli z kvalifikace pronikne do hlavní soutěže alespoň jeden muž a jedna žena, bude to neuvěřitelný úspěch.
Reagovat
TSP
19.05.2026 20:31
Ještě jsem zapomněl na Šalkovou a Svrčinu, který i s Kolářem dle losu má paradoxně největší šanci. Z žen má šanci jen Kája a možná Linda. Představa, že Šalková porazí nakonec Andrejescu je spíš jen z říše snů.
Reagovat
tommr
19.05.2026 20:19
V českém derby byla nakonec úspěšnější Linda Fruhvirtová. Její dnešní výkon ale nejspíš v dalších kolech nebude stačit ...
Celkově se našim ženám v deštivé Paříži zatím moc nedaří. První kolo kvalifikace přežily jen 3 z osmi ...
Reagovat
tenisman1233
19.05.2026 20:33
Zatímco Lucka dala 63 Winter,což je celkem dost(55 UE).Zase to zachraňují muži ,ti jsou 2/2 čili 100%.
Reagovat
asgard33
19.05.2026 20:51
No tak pokud by 3 z našich přežily celou kvaldu,tak to budu považovat za hmatatelný úspěch,4 a více považuji od začátku za nereálný.2 postupy bych bral jako přiměřeně reálný,méně než 2 budu považovat za neúspěch našeho druhého sledu.
Reagovat
tommr
19.05.2026 21:04
druhé kolo kvalifikace by měly zvládnout všechny tři naše zbývající hráčky. Jejich soupeřky jsou víc než hratelné ...
Ve třetím kole už to bude určitě mnohem těžší a já osobně bude spokojenej i když do MD postoupí jen jedna z nich ...
Reagovat
com
19.05.2026 21:23
Jedna jediná,
smile Karolína rozmilá smile
Reagovat
hanz
19.05.2026 20:04
Tak jak? Bude brekot?
Reagovat
tenisman1233
19.05.2026 19:25
Lucka v derby zatím 43 Winter oproti 25 chybám a získává 2.set.
Reagovat
tenisman1233
19.05.2026 19:27
Změna 50 winnerů ku 41 UE.
Reagovat
tommr
19.05.2026 19:28
měla ale velký štěstí že Linda dvakrát za sebou nedopodávala zápas ...
Reagovat
hanz
19.05.2026 19:06
Kouká někdo na Vidmanovou? Hraje zase kopce?
Reagovat
jih
19.05.2026 19:08
Jenom na skóre. Jo, jde to s ní z kopce.
Reagovat
tenisman1233
19.05.2026 19:22
Kopce to nejsou tak často,ale jinak nic moc.
Reagovat
tommr
19.05.2026 19:29
Vidmanová si podle mě tu první stovku nezaslouží ...
Reagovat
tenisman1233
19.05.2026 19:39
Je pravda,že její styl je nekoukatelný,ale nějaké výsledky přináší.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
19.05.2026 19:40
Ano. Např. dnes uhrála 4 gemy proti no name Číňance z 3.stovky!
Reagovat
tenisman1233
19.05.2026 19:43
Ta číňanka loni na UC dokázala porazit Haddad Maiu,když hrála tenis na úrovni top20.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
19.05.2026 20:00
To nix neznamená. Toto je statistický detail. Důležitý je celek. Důležité je nehodnotit mozaiku jen podle jednoho kamínku.
Reagovat
tenisman1233
19.05.2026 20:04
Ale Gao svojí kvalitu jistě má.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
19.05.2026 18:23
Teď to České derby FruLi vs Havlíčková má úplně otřesnou úroveň. Jako kdyby proti sobě hrály dvě třináctileté holky anebo naopak dvě padesátileté. Srandovní výhozy velmi pomalých míčů 8 metrů od kurtu, pomaloučký kopec na téčko, z kterého soupeřka udělá velice snadný volej, Havlíčková při druhém pomaloučkém.podání řve jako Sabalenka při mečbolu ve finále grandslamu. Atd atd.
Reagovat
subaru
19.05.2026 19:19
Tyhle dvě nemají žádné pozitivní vyhlídky.
Reagovat
tommr
19.05.2026 18:02
Anna Sisková sice nakonec padla ale bojovala statečně a moc nechybělo aby favorizovanou soupeřku zaskočila ...
Reagovat
Mony
19.05.2026 17:22
Šišková ..pořád stejná písnička, misto 3:0,2:3! A k tomu je pod dekou zase ona
Reagovat
hanz
19.05.2026 17:27
Aneb podtitul... tragédky bez podání...
Reagovat
Mony
19.05.2026 17:42
Vypadá klidně, ale myslím, že už z toho musí být na hlavu
Reagovat
Primos
19.05.2026 15:50
S tím se dalo počítat, že Laura Samson takto dopadne. Jaká byla příprava? Proč se odhlásila z generálky na French Open z W75 v Trnavě?
Reagovat
Mantra
19.05.2026 16:47
má jiné starosti
Reagovat
PTP
19.05.2026 17:16
Zase jí přišly výplety od tý Rusky
Reagovat
QacO
19.05.2026 15:33
Videl som pár gemov tak ten Kopŕiva to je tragédia v priamom prenose...
Reagovat
pantera1
19.05.2026 15:31
Tak Vítek už to projel, no dalo se to čekat, škoda .
Reagovat
frenkie57
19.05.2026 15:34
Vítek moc moc chyb. Projel si to do značné míry sám.
Reagovat
Saulnier
19.05.2026 15:36
Reagovat
pantera1
19.05.2026 15:12
teď ještě Ortie musí užahat protivnýho Ožérka, to bude vopruz.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist