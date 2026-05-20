Zahozené brejkboly a jasná porážka. Plíšková si hlavní soutěž French Open nezahraje

DNES, 15:25
FRENCH OPEN - Karolína Plíšková si hlavní soutěž French Open nezahraje. Ve druhém kvalifikačním kole nestačila na Marinu Bassolsovou a prohrála hladce 3:6, 2:6. Španělka se ve finálovém kole utká s vítězkou zápasu mezi Aliaksandrou Sasnovičovou a domácí Oceane Dodinovou.
Karolína Plíšková si hlavní soutěž French Open nezahraje

Bassolsová – Plíšková 6:3, 6:2

Už v prvním kvalifikačním kole měla Plíšková problémy s korejskou soupeřkou, když otáčela zápas ze stavu 0:1 na sety. Ani úvodní sada se Španělkou Bassolsovou české tenistce nevyšla. Začátek měla bývalá světová jednička nadějný, když vzala soupeřce hned její úvodní servis, což následně bez problémů potvrdila, a šla do vedení 2:0.

Bassolsová ale stihla okamžitě reagovat, zpřesnila hru a výsledkem bylo rychlé vyrovnání. V následujících minutách se ale obě tenistky velmi trápily na podání. Ze čtyř gamů jen Španělka dokázala to své jednou udržet a vedla 5:3. Dobře rozehraný set si už ujít nenechala, své podání si obhájila a po 37 minutách získala úvodní dějství 6:3.

Bassolsová, která v prvním kvalifikačním kole ztratila s držitelkou divoké karty, domácí Amandine Monnotovou, pouhé tři gamy, vstoupila výborně i do druhého setu. Tentokrát to byla ona, kdo získal první dvě hry, a na tahu tak byla Plíšková. Ta se k velké možnosti smazat soupeřčin náskok dostala ve čtvrté hře, kdy na returnu vedla 40:0, srovnat skóre se jí ale nepodařilo a Bassolsová držela vedení 3:1.

Lounská rodačka po úvodním ztraceném gamu vsadila na maximální agresivitu, stále se jí ale nedařilo uspět na returnu. Za stavu 2:3 ze svého pohledu si na příjmu znovu vypracovala vedení 40:0, výsledek však byl naprosto stejný jako v předcházejícím případě. Španělka servis udržela a zvýšila na 4:2.

Za neproměněné šance česká tenistka vzápětí zaplatila. Jak se využívají brejkbolové možnosti, jí soupeřka předvedla v sedmé hře, když proměnila třetí brejkbolovou možnost ve druhém setu a zvýšila na 5:2. Plíšková se už na odpor nezmohla. Bassolsová zápas bez problémů dopodávala a za hodinu a devět minut mohla slavit postup do finální fáze kvalifikace.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
PTP
20.05.2026 15:40
Stačilo jí to trochu rozdat a Hublot Mototechna je v koncích.
tenisman1233
20.05.2026 15:27
Aspoň bude mít čas připravit se na trávu,kde by jí to mohlo celkem sedět.
Liverpool22
20.05.2026 15:32
Psal jsem to tady včera. Na RG se měla Kája vyprdnout, když musela hrát kvaldu a spíš hrát nyní menší turnaje např. Rabat a zajistit si TOP 100 a pak nemusí hrát na GS kvaldy. Zkrátka v jejím věku to chce šetřit energii.
