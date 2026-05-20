Zahozené brejkboly a jasná porážka. Plíšková si hlavní soutěž French Open nezahraje
Bassolsová – Plíšková 6:3, 6:2
Už v prvním kvalifikačním kole měla Plíšková problémy s korejskou soupeřkou, když otáčela zápas ze stavu 0:1 na sety. Ani úvodní sada se Španělkou Bassolsovou české tenistce nevyšla. Začátek měla bývalá světová jednička nadějný, když vzala soupeřce hned její úvodní servis, což následně bez problémů potvrdila, a šla do vedení 2:0.
Bassolsová ale stihla okamžitě reagovat, zpřesnila hru a výsledkem bylo rychlé vyrovnání. V následujících minutách se ale obě tenistky velmi trápily na podání. Ze čtyř gamů jen Španělka dokázala to své jednou udržet a vedla 5:3. Dobře rozehraný set si už ujít nenechala, své podání si obhájila a po 37 minutách získala úvodní dějství 6:3.
Bassolsová, která v prvním kvalifikačním kole ztratila s držitelkou divoké karty, domácí Amandine Monnotovou, pouhé tři gamy, vstoupila výborně i do druhého setu. Tentokrát to byla ona, kdo získal první dvě hry, a na tahu tak byla Plíšková. Ta se k velké možnosti smazat soupeřčin náskok dostala ve čtvrté hře, kdy na returnu vedla 40:0, srovnat skóre se jí ale nepodařilo a Bassolsová držela vedení 3:1.
Lounská rodačka po úvodním ztraceném gamu vsadila na maximální agresivitu, stále se jí ale nedařilo uspět na returnu. Za stavu 2:3 ze svého pohledu si na příjmu znovu vypracovala vedení 40:0, výsledek však byl naprosto stejný jako v předcházejícím případě. Španělka servis udržela a zvýšila na 4:2.
Za neproměněné šance česká tenistka vzápětí zaplatila. Jak se využívají brejkbolové možnosti, jí soupeřka předvedla v sedmé hře, když proměnila třetí brejkbolovou možnost ve druhém setu a zvýšila na 5:2. Plíšková se už na odpor nezmohla. Bassolsová zápas bez problémů dopodávala a za hodinu a devět minut mohla slavit postup do finální fáze kvalifikace.
Výsledky ženské dvouhry kvalifikace na French Open
