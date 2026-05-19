Alcarazovo zranění? Měl jsem ho dvakrát. Je na tom jedna pozitivní věc…, říká Nadal
Alcaraz v současnosti řeší první výraznější zdravotní problémy kariéry poté, co si při startu v Barceloně přivodil zranění zápěstí. Španělský tenista kvůli tomu musel odstoupit z turnajů v Madridu a Římě a následně potvrdil, že vynechá i travnatou část sezony včetně turnajů v Queen’s Clubu i Wimbledonu.
Nadal, který sám v kariéře řešil problémy s oběma zápěstími, ocenil Alcarazův přístup a rozhodnutí nevracet se na kurty před úplným doléčením. Podle něj jde o důležité rozhodnutí pro zbytek kariéry mladého Španěla. Během propagace svého připravovaného dokumentu pro Netflix s názvem „Rafa“ Nadal uvedl: "To zranění, které má, no, sám jsem ho měl dvakrát. Na zraněních je jedna velmi pozitivní věc: pokud projdete správným procesem rekonvalescence, nemají žádné trvalé následky."
Pro Alcaraze jsou tato slova v aktuální situaci alespoň částečně uklidňující, jelikož vynucená pauza znamená značné množství vynechaných turnajů. Před tímto zraněním vynechal Alcaraz pouze jediný grandslam, Australian Open 2023, a to kvůli problémům s pravou nohou. Turnaj tehdy nabídl souboj o světovou jedničku mimo jiné se Stefanosem Tsitsipasem, Novakem Djokovičem a Casparem Ruudem. Titul nakonec získal Novak Djokovič, který se zároveň vrátil na pozici světové jedničky.
Z pohledu žebříčku však Alcaraz o své postavení zatím zásadně nepřichází. Aktuálně má před Alexanderem Zverevem na třetím místě náskok 6 255 bodů. Německý tenista by jej reálně mohl ohrozit pouze v případě mimořádně úspěšné série výsledků včetně triumfů na Roland Garros, turnaji v Mnichově a Wimbledonu. Vzhledem k současné dominanci Jannika Sinnera je však takový scénář považován za velmi nepravděpodobný.
Alcaraz by se měl k soutěžnímu tenisu vrátit na Canadian Open, které začíná začátkem srpna. Světová dvojka tento turnaj dosud nevyhrála, což pro něj bude další motivací při návratu na Tour.
Wimbledon bez Alcaraze: Nejsem schopen hrát, přiznal španělský šampion
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře