Češi v akci, pondělí 25. 5. Jedničky Muchová a Lehečka začnou French Open
Češi v akci (probíhající turnaje)
Muchová a Lehečka rozehrají French Open
Oproti nedělnímu programu bude ten pondělní z pohledu českého fanouška podstatně chudší. V areálu Rolanda Garrose totiž odehrají úvodní kolo dvouhry pouze dva čeští zástupci. A to české žebříčkové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
Finalistka ročníku 2023 Muchová loni i kvůli zdravotnímu problému ztroskotala na pařížské antuce hned v prvním kole. Tentokrát by ale měla roli favoritky naprosto s přehledem zvládnout. Její soupeřkou bude Anastasija Zacharovová, která figuruje až na 79. místě světového hodnocení.
Jednoznačným favoritem bude také Lehečka, i když jeho úvodní zkouška je možná o něco těžší. Finalista nedávného Masters v Miami se utká se zkušeným veteránem Pablem Carreňem. Proti Španělovi by zaváhat neměl, nicméně v jediném předchozím souboji letos na betonu v Dubaji zvítězil ve dvou těsných setech a mohl by mít potíže i v Paříži.
Více informací přineseme v pondělním preview.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
16:30 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
11:00 | PREVIEW | Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Krumich (6-ČR) – Stricker (Švýc.)
ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:00 | Bayerlová (16-ČR) – M. S. Popaová (5-Rum.)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Čížek (2-ČR) – Fidler (ČR)
11:30 | Novotný (ČR) – Jovanovič (5-Č. Hora)
13:00 | Vrtílka (ČR) – Bataljin (4-Austr.)
ITF M25 TROISDORF (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | O. Horák (10-ČR) – Garavi (Šp.)
* bude se hrát i finále
ITF W15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Kopřivová (ČR) – Bordásová (Maď.)
14:30 | Slavíková (2-ČR) – Drameová (Slovin.)
J100 SOBOTA (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:30 | Palečková (ČR) – Mrozkowiaková (Pol.)
J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
17:00 | M. Šmejcký (6-ČR) – Mejia (Salv.)
J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Zapský (6-ČR) – Dufek (ČR)
09:00 | M. Novák (3-ČR) – Rakouš (ČR)
10:30 | Luxa (1-ČR) – De Anton Benito (Šp.)
10:30 | Fencl (ČR) – Modali (Něm.)
10:30 | Jos. Svoboda (2-ČR) – K. Štěpánek (ČR)
10:30 | Ambrož (ČR) – Motal (ČR)
10:30 | T. Tichý (7-ČR) – Sirotek (ČR)
12:00 | Perutka (ČR) – Vente (Niz.)
12:00 | Köhler (ČR) – Sala (Švýc.)
12:00 | Jourdren (5-ČR) – Korolenko (-)
12:00 | Brückner (4-ČR) – Wieser (Rak.)
12:00 | Žiška (ČR) – Sarnowski (Irsko)
13:30 | Vymazal (ČR) – Jan Svoboda (ČR)
13:30 | Jaroš (ČR) – Suryana (8-Indon.)
15:00 | Drlík (ČR) – A. Štěpánek (ČR)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Dudlová (ČR) – Saina Jayesh Vaidya (2-Sin.)
09:00 | Šedivá (1-ČR) – Novotná (ČR)
09:00 | B. Marešová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
10:30 | Benáčková (6-ČR) – Kovářová (ČR)
12:00 | Sejvalová (ČR) – Havlatová (USA)
13:30 | Graltonová (ČR) – Halfarová (ČR)
13:30 | Dari Dušková (ČR) – Luchettiová (It.)
13:30 | N. Iraholaová (8-ČR) – Pírková (ČR)
13:30 | Bidziliaová (ČR) – Vávrová (ČR)
15:00 | Vokrojová (7-ČR) – Van Der Bergová (Kan.)
15:00 | Meszárošová (5-ČR) – Havlíková (ČR)
15:00 | Nantlová (ČR) – Miškovská (ČR)
15:00 | T. Růžičková (4-ČR) – Gottvaldová (ČR)
15:00 | Jelínková (ČR) – Hubáčková (ČR)
16:30 | Karšňáková (ČR) – Michalcová (ČR)
16:30 | Klusáčková (ČR) – Suchovská (3-Austr.)
J30 KAMPALA (Uganda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:00 | Šubert (ČR) – Agenoga (Uganda)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Muška 7:5 6:2
Jirka 7:6 6:4 6:7 6:3
Tak tady vidím velký špatný