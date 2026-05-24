Češi v akci, neděle 24. 5. Menšík, Krejčíková a další na French Open. Štruplová má největší titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 23. 5. | pátek 22. 5. | čtvrtek 21. 5. | středa 20. 5. | úterý 19. 5.
Šest nadějí vstoupí do French Open
Velmi bohatý program z pohledu českého fanouška nabídne hned úvodní hrací den hlavní soutěže letošního ročníku French Open. V areálu Rolanda Garrose totiž absolvuje utkání prvního kola celkem šest našich tenistů.
Bývalou šampionku antukového grandslamu Barboru Krejčíkovou i trápící se Sáru Bejlek čeká velmi těžká výzva. Roli favorita by naopak měli splnit Marie Bouzková, Tereza Valentová, Tomáš Macháč a také Jakub Menšík.
Více informací přineseme v nedělním preview.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.) 6:3, 6:1
12:30 | T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
13:00 | Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
16:30 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Stephensová (USA)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.) 6:4, 6:4, 6:3
14:00 | Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - finále •
Štruplová (5-ČR) – Curmiová (Malta) 6:3, 6:3
ATP CHALLENGER 100 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Latinovič (Srb.) – Paulson (11-ČR) 6:3, 6:3
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Poljak (ČR) – Makk (10-Maď.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Cooper/Paganetti (1-Brit./Fr.) – D. Blažka/Holder (ČR/Brit.) 7:6 (7:3), 6:3
ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kotliarová (6-Ukr.) – Pulchartová (ČR) 7:5, 7:5
15:00 | Bayerlová (16-ČR) – Stošovičová (Srb.)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Premzl (10-Slovin.) – Šmejkal (ČR) 6:4, 6:3
Vrtílka (ČR) – Tuša (ČR) 6:1, 6:0
Kneževič (13-Č. Hora) – Fáček (ČR) 6:3, 6:1
Fidler (ČR) – Maštálka (ČR) 6:4, 7:6 (7:2)
Novotný (ČR) – Zuberbuehler (Chorv.) 6:3, 7:6 (10:8)
ITF M25 TROISDORF (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | O. Horák (10-ČR) – Guerra (Švýc.)
ITF W15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Michnaová (Něm.) – Neradová (ČR) 2:6, 6:4, 10:5
Staníková (SR) – Heinzová (13-ČR) 6:4, 6:1
12:00 | Kopřivová (ČR) – Auerová (11-Rak.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Efstathiou (1-Kypr) – D. Blažka (ČR) 6:3, 6:3
J100 SOBOTA (Polsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Palečková (ČR) – Bubnovová (-)
J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Vente (13-Niz.) – Bláha (1-ČR) 7:6 (9:7), 3:6, 10:6
Ambrož (4-ČR) – Janoušek (ČR) 6:3, 6:1
13:30 | Fencl (3-ČR) – Zaporožčenko (11-Ukr.)
Motal (ČR) – D. Soukup (7-ČR) 6:0, 6:2
13:30 | Köhler (8-ČR) – Ušakov (12-Ukr.)
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
15:00 | Miškovská (1-ČR) – Diana Dušková (ČR)
15:00 | Kohoutková (2-ČR) – Klusáčková (ČR)
15:00 | Karšňáková (3-ČR) – Tvrzská (ČR)
15:00 | Holubová (4-ČR) – Bidziliaová (ČR)
15:00 | Sejvalová (11-ČR) – Skamarochová (5-Pol.)
Michalcová (7-ČR) – Ptaková (10-Pol.) / bez boje
15:00 | Fialová (8-ČR) – Havlatová (USA)
16:30 | Kovářová (ČR) – Srejicová (6-Rak.)
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Vurm (ČR) – Vente (13-Niz.) / zrušeno
Sikanov (-) – Klar (10-ČR) 6:2, 7:6 (7:2)
Zaporožčenko (11-Ukr.) – Knoll (ČR) 7:5, 6:2
Janoušek (ČR) – Vozár (14-SR) 3:6, 6:3, 11:9
Szymanski (Švýc.) – Šimek (15-ČR) 6:3, 6:4
Motal (ČR) – Böttner (9-Švýc.) 6:1, 6:2
Modall (Něm.) – J. Tichý (16-ČR) 6:1, 6:0
Ušakov (12-Ukr.) – Krechler (ČR) 7:5, 6:3
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Diana Dušková (ČR) – Michna (ČR) 6:3, 7:5
Klusáčková (ČR) – Ulichová (ČR) 6:4, 6:4
Tvrzská (ČR) – A. Svobodová (ČR) 6:2, 6:4
Bidziliaová (ČR) – Polášková (ČR) 6:1, 6:0
Kovářová (ČR) – Skořepová (9-ČR) 6:4, 6:3
Havlatová (USA) – Krejčíková (12-ČR) / bez boje
Ptaková (10-Pol.) – S. Dvořáčková (ČR) 6:3, 6:4
Sejvalová (11-ČR) – Kotová (ČR) 6:3, 0:6, 10:7
J30 KAUNAS (Litva), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Gabzdylová (ČR) – Monstvilaitéová (Lit.) 7:5, 6:3
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Valentová - 50/50
Krejčíková - prohra
Bejlek - prohra
Macháč - výhra
Menšík - výhra
Macháč - SKREČ
Bejlek - VÝPRASK