Češi v akci, neděle 24. 5. Menšík, Krejčíková a další na French Open. Štruplová má největší titul

VČERA, 20:00
Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Tereza Valentová a Sára Bejlek vstoupí do grandslamového French Open. Julie Štruplová získala na podniku ITF ve Slovinsku svůj největší kariérní titul. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jakub Menšík rozehraje letošní ročník French Open (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Šest nadějí vstoupí do French Open

Velmi bohatý program z pohledu českého fanouška nabídne hned úvodní hrací den hlavní soutěže letošního ročníku French Open. V areálu Rolanda Garrose totiž absolvuje utkání prvního kola celkem šest našich tenistů.

Bývalou šampionku antukového grandslamu Barboru Krejčíkovou i trápící se Sáru Bejlek čeká velmi těžká výzva. Roli favorita by naopak měli splnit Marie Bouzková, Tereza Valentová, Tomáš Macháč a také Jakub Menšík.

Více informací přineseme v nedělním preview.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra ženy - 1. kolo •
Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.) 6:3, 6:1
12:30 | T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
13:00 | Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
16:30 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Stephensová (USA)

• Dvouhra muži - 1. kolo •
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.) 6:4, 6:4, 6:3
14:00 | Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)

 

ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

• Dvouhra - finále •
Štruplová (5-ČR) – Curmiová (Malta) 6:3, 6:3

 

ATP CHALLENGER 100 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Latinovič (Srb.) – Paulson (11-ČR) 6:3, 6:3

 

ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Poljak (ČR) – Makk (10-Maď.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Cooper/Paganetti (1-Brit./Fr.) – D. Blažka/Holder (ČR/Brit.) 7:6 (7:3), 6:3

 

ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kotliarová (6-Ukr.) – Pulchartová (ČR) 7:5, 7:5
15:00 | Bayerlová (16-ČR) – Stošovičová (Srb.)

 

ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Premzl (10-Slovin.) – Šmejkal (ČR) 6:4, 6:3
Vrtílka (ČR)Tuša (ČR) 6:1, 6:0
Kneževič (13-Č. Hora) – Fáček (ČR) 6:3, 6:1
Fidler (ČR) – Maštálka (ČR) 6:4, 7:6 (7:2)
Novotný (ČR) – Zuberbuehler (Chorv.) 6:3, 7:6 (10:8)

 

ITF M25 TROISDORF (Německo), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | O. Horák (10-ČR) – Guerra (Švýc.)

 

ITF W15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Michnaová (Něm.) – Neradová (ČR) 2:6, 6:4, 10:5
Staníková (SR) – Heinzová (13-ČR) 6:4, 6:1
12:00 | Kopřivová (ČR) – Auerová (11-Rak.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Efstathiou (1-Kypr) – D. Blažka (ČR) 6:3, 6:3

 

J100 SOBOTA (Polsko), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Palečková (ČR) – Bubnovová (-)

 

J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Vente (13-Niz.) – Bláha (1-ČR) 7:6 (9:7), 3:6, 10:6
Ambrož (4-ČR)Janoušek (ČR) 6:3, 6:1
13:30 | Fencl (3-ČR) – Zaporožčenko (11-Ukr.)
Motal (ČR) – D. Soukup (7-ČR) 6:0, 6:2
13:30 | Köhler (8-ČR) – Ušakov (12-Ukr.)

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
15:00 | Miškovská (1-ČR)Diana Dušková (ČR)
15:00 | Kohoutková (2-ČR)Klusáčková (ČR)
15:00 | Karšňáková (3-ČR)Tvrzská (ČR)
15:00 | Holubová (4-ČR)Bidziliaová (ČR)
15:00 | Sejvalová (11-ČR) – Skamarochová (5-Pol.)
Michalcová (7-ČR) – Ptaková (10-Pol.) / bez boje
15:00 | Fialová (8-ČR) – Havlatová (USA)
16:30 | Kovářová (ČR) – Srejicová (6-Rak.)

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Vurm (ČR) – Vente (13-Niz.) / zrušeno
Sikanov (-) – Klar (10-ČR) 6:2, 7:6 (7:2)
Zaporožčenko (11-Ukr.) – Knoll (ČR) 7:5, 6:2
Janoušek (ČR) – Vozár (14-SR) 3:6, 6:3, 11:9
Szymanski (Švýc.) – Šimek (15-ČR) 6:3, 6:4
Motal (ČR) – Böttner (9-Švýc.) 6:1, 6:2
Modall (Něm.) – J. Tichý (16-ČR) 6:1, 6:0
Ušakov (12-Ukr.) – Krechler (ČR) 7:5, 6:3

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Diana Dušková (ČR) – Michna (ČR) 6:3, 7:5
Klusáčková (ČR) – Ulichová (ČR) 6:4, 6:4
Tvrzská (ČR)A. Svobodová (ČR) 6:2, 6:4
Bidziliaová (ČR) – Polášková (ČR) 6:1, 6:0
Kovářová (ČR) – Skořepová (9-ČR) 6:4, 6:3
Havlatová (USA) – Krejčíková (12-ČR) / bez boje
Ptaková (10-Pol.) – S. Dvořáčková (ČR) 6:3, 6:4
Sejvalová (11-ČR)Kotová (ČR) 6:3, 0:6, 10:7

 

J30 KAUNAS (Litva), antuka

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Gabzdylová (ČR) – Monstvilaitéová (Lit.) 7:5, 6:3


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
24.05.2026 12:45
Trochu ve stínu probíhajícího FO vybojovala Julie Struplová svůj zatím největší titul ... smile
frenkie57
24.05.2026 12:55
Koukám, že je jí teprve 21, to by třeba mohla ještě již s výkonností nahoru. Není zase až nějak moc vzdálená gs kvaldam.
tommr
24.05.2026 13:28
bohužel jí hodně brzdí častá zranění. Pokud by byla zdravá tak minimálně na top-200 určitě má ...
frenkie57
24.05.2026 12:18
Maruš vede 4:1 ve druhém, myslím, že to už dovede zdárně k vítězství .
frenkie57
24.05.2026 12:26
A tak se i stalo, 6:1
tommr
24.05.2026 12:33
Marie dneska podala solidní výkon ...
Mantra
24.05.2026 06:30
Já nechápu kurz na Bouzkovou a Macháče
Liverpool22
24.05.2026 09:57
Macháč je mírný favorit což je asi OK. U Marušky kurz taky nechápu smile Asi se přihlíží k tomu, že Bronzetti je nyní z formy a navíc tady na RG nikdy nepřelezla 1. kolo.
tenisman1233
24.05.2026 10:05
U Marušky ten kurz je za mě na Bronzetti celkem vysoký,ale bouzková favoritkou je.
Liverpool22
24.05.2026 10:13
Jinak dnes slušný kurzy na Alju, Annu B., Kraus a pak Oksanu. Nicméně největší úlet je 11,1 na Danku Kovinič proti Wang, ale nevím co s Dankou bylo, že není na žebříčku.
PTP
24.05.2026 11:17
Danka už to dávno zapíchla, teď si asi ještě přijela pro startovný.
com
23.05.2026 22:31
Big4ka Krejča jakozto byvala vitezka FO není ani kurzova favortika
Preview.lover
23.05.2026 22:55
od titulu vyhrála na FO 1 zápas ze 4
tommr
24.05.2026 00:08
a kdo viděl její poslední zápas proti Yastremské ví že její momentální forma má k ideálu hodně daleko ...
Kapitan_Teplak
23.05.2026 22:08
Když Štruplová vyhraje, bude ji za odměnu doplněno datum narození ?
com
23.05.2026 22:28
to je tajná informace
tommr
24.05.2026 00:03
Struplova je údajně ročník 2005. Proč se to tají ale netuším ...
Otmar
24.05.2026 07:06
Je to opravdu 16.11.2004 v Jablonci nad Nisou. AI je neúprosná i k ženám.
The_Punisher
24.05.2026 00:16
16.11.2004
jih
24.05.2026 00:38
Tak to je o celý den starší než Lindasmile.
PTP
24.05.2026 10:02
Naše sametová Lindička smile
baba
23.05.2026 21:21
Menšík 3:1 ,Macháč 3:2,Bouzkova 1:2, Valentová 2:1, Krejčíková 1:2;Bejlek. 1:2. Doufám, že to dopadne lépe alespoň ještě u jedné ženy
MARECEK7
23.05.2026 20:58
Všem hrozí postup
tommr
23.05.2026 20:55
Bouzková - 50/50
Valentová - 50/50
Krejčíková - prohra
Bejlek - prohra

Macháč - výhra
Menšík - výhra
Dobry-den
23.05.2026 20:34
Bouzková, Valentová, Krejčíková, Menšík - POSTUP
Macháč - SKREČ
Bejlek - VÝPRASK
tenisman1233
23.05.2026 20:36
Bejlek výprask nedostane ,macháč vyhraje ve 3 setech.
NOLE_unvaccinated_GOAT
24.05.2026 06:22
Tohle je grandslam. Pozor, ten se hraje na 3 vítězné. Tedy vyhrát ve 3 setech na GS není to samé co ve 3 setech mimo GS.
tenisman1233
24.05.2026 06:31
Já nyslím že opravdu Bergse dá bez ztráty setu.Tomáš jen jednou letos prohrál zápas 1.kola a to v Dauhá se Sinnerem.
tenisman1233
24.05.2026 15:59
Stalo se tak jsem si myslel 3:0 na sety.
Kapitan_Teplak
23.05.2026 22:10
Ty dostaneš VÝPRASK
com
23.05.2026 22:29
na holou bych mu dal smile
