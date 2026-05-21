Češi v akci, čtvrtek 21. 5. Bouzková končí ve čtvrtfinále, Svrčina na French Open selhal

Marie Bouzková nezvládla velmi těžké čtvrtfinále na poslední generálce ve francouzském Štrasburku. Dalibor Svrčina promarnil obrovskou šanci postoupit do hlavní soutěže na grandslamovém French Open. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Liová (USA) – Bouzková (8-ČR) 6:3, 7:5

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra muži - finále kvalifikace •
Faurel (Fr.) – Svrčina (8-ČR) 6:2, 6:3

 

WTA 250 RABAT (Maroko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
E. Chong/Kempenová (Hong./Belg.) – Detiucová/Chromačevová (4-ČR/-) 6:4, 6:1

 

ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
16:15 | Bartoň (7-ČR) – Michalski (Pol.)

• Dvouhra - osmifinále •
Poljičak (Chorv.) – Mrva (ČR) 6:3, 2:6, 6:3
Bartoň (7-ČR) – Matusevich (Brit.) 6:3, 7:5

• Čtyřhra - osmifinále •
F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Ingildsen/Paris (2-Dán./Brit.) 6:3, 6:4

 

ATP CHALLENGER 50 CERVIA (Itálie), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Forti/Romano (It.) – Loof/Poljak (1-Niz./ČR) 6:3, 6:4

 

ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Štruplová (5-ČR) – McAdoová (USA) 7:5, 6:3

 

ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Mazzolaová (It.) – Laboutková (ČR) 7:5, 6:4

 

ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Pereira (Portug.) – Čížek (ČR) 4:6, 6:3, 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Fancutt/Rai (3-Austr./N. Zél.) – Čížek/Vukadin (ČR/Chorv.) 7:6 (7:4), 6:3

 

ITF W15 GRADO (Itálie), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Slavíková (ČR) – Gennarová (It.)
16:00 | Žoldáková (ČR) – Melissová (3-It.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Stankovičová (2-Srb.) – Bayerlová (ČR) 6:3, 7:6 (7:4)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Hansenová/Remanderová (3-Dán./Fin.)

 

ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Řeček (ČR) – Oetzbach (7-Něm.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:4

• Čtyřhra - semifinále •
Stäheli/Wessels (3-Švýc./Něm.) – Baum/Řeček (1-ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 11:9

 

J500 MILÁN (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Cvetkovičová (4-Srb.) – Zajíčková (ČR) 6:3, 6:1
14:30 | J. Kovačková (2-ČR) – Ru Xi Wu (Čína)

 

J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka

• Čtyřhra chlapci - finále •
Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Asadullin/Mosolkin (-) 6:2, 6:4

 

J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Iwasaová (Jap.) – Navrátilová (9-ČR) 6:4, 6:2

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Durrerová/Navrátilová (7-Švýc./ČR) – Francaová/Koleticová (Portug./Švéd.)
17:30 | Iwasaová/B. Marešová (Jap./ČR) – Dournesová/Lujánová (6-Fr./Šp.)

 

J60 FREDERICTON (Kanada), tv. povrch / hala

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
19:00 | Kempfová/Samaová (ČR/Kan.) – Lazarová/Reutová (Kan.)

 

J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
18:00 | M. Šmejcký (5-ČR) – Nistad (3-USA)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
21:00 | N. Moravec/M. Šmejcký (1-ČR) – Castellanos/Nistad (Guat./USA)

 

J60 NAIROBI (Keňa), antuka

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Kačenová/Lakhatová (ČR/USA) – Chepkemeiová Yegová/Kolesovová (2-Keňa/-)
* bude se hrát i semifinále

 

J30 TALLINN (Estonsko), antuka

• Čtyřhra dívky - semifinále •
S. Jiráková/Schwaigerová (ČR/Rak.) – W. Lindorffová/Munchová (Švéd./Dán.) 6:3, 6:4


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pantera1
21.05.2026 14:41
Daliku, zaber, zkus to otočit.
pantera1
21.05.2026 15:05
Dalík venku bohužel .
tenisman1233
21.05.2026 15:19
Ale má šanci se dostat na LL ,aktuálně 4.,ještě bude hrát Nava(2) a Wong(3).Dnes jinak hrál Dalík nejen proti soupeři ale i proti 10 000 diváků,což muselo být strašné a to jsem viděl jen poslední 2 gemy.
Tomas_Smid_fan
21.05.2026 12:38
Maruška podala celkem strašidelný výkon a to jsem viděl jen druhý set. Nejlépe, kdyby na antuce asi radši vůbec nehrála. Prostě na tu dřinu nemá sílu. Zbytečné někam jezdit max na jedno kolo.
asgard33
21.05.2026 13:05
A na té slabě obsazené Bogotě snad taky neměla hrát,když tam kromě Osorky neměla žádnou rovnocennou soupeřku ? To byl titul skoro zadarmo.
Tomas_Smid_fan
21.05.2026 13:37
výjimka potvrzující pravidlo. Se to tak někdy někde sejde... Pokud je účast slabá a je tam reálná šance na body, tak prosím, ale obecně na tomhle povrchu Maruška moc šancí nemá - viz třeba tento, 4. zápas proti této soupeřce, poprvé na antuce a první prohra. Samozřejmě, mohlo to být částečně momentální formou, ale z logiky věci Maruška prostě nemůže na antuce podat takový výkon jako na betonu nebo trávě.
tenisman1233
21.05.2026 14:19
Ty její pomalé údery jsou na hardu a trávě rychlejší a účinnější.
Tomas_Smid_fan
21.05.2026 14:30
právě, a navíc i od soupeřek to zpravidla létá rychleji, čehož Maruš využívá.
sojka1
21.05.2026 14:56
takze diky vyssi nadmorske vysce i v Bogote..... :-)
asgard33
21.05.2026 14:33
Ale jo,tohle vysvětlení celkem beru.Bogota byla naopak pro Marušku jako stvořená a těžko se dala odmítnout.Nejen že tam měla velkou šanci na ůspěch, ale mezi místními kartelisty je i hodně oblíbená.
frenkie57
21.05.2026 12:33
Marie nedopodávala set a tak se dalo tušit, že to nedopadne dobře. Na její tenis se nekouká dobře, úderům chybí mnohdy délka a razance, z čehož soupeřka snadno těží.
Maruška by potřebovala nabrat alespoň trochu svalové hmoty a více švihat, protože i když už jsou některé balóny dobře umístěné, tak jsou hrozně pomalé a soupeřka je doběhne a vrátí.
Celkem zasloužená porážka, Li byla prostě lepší.
tommr
21.05.2026 12:36
ve druhým setu hrála Marie dobře až do stavu 5:3 ale pak zkazila co se dalo i to co se nedalo ...
HankMoody
21.05.2026 12:25
Chci dát obrovský kredit Marii Bouzkové. Dostala nebezpečnou Američankou do dvousetové bitvy, je to obrovský úspěch českého tenisu.
misa
21.05.2026 09:55
Maruška má letos už 3 výhry přes skreč soupeřky. Na to, že se teprve blíží půlka sezony, jde o vysoké číslo.

Pokud vyhraje ve Štrasburku ještě tři zápasy, dostane se poprvé v kariéře do top 20 Chválím ji za dobrý výběr turnajů (Monterrey, Merida, Bogota, Štrasburk) a taky za to, že se ve Francii nepřihlásila do čtyřhry, stejně jako v letošní Kolumbii. Tři výhry by ale znamenaly titul, navíc asi přes Mboko, což je strašně daleká cesta, asi se nepovede... Ale můžu o tom snít minimálně do dnešního večera, protože teď zase nemám čas sledovat přenos :) Už Li je těžká výhra, loni v Praze s ní Maruška musela bojovat ve čtvrtfinále Prahy na tři sety.
misa
21.05.2026 09:57
*Li je těžká výzva
Mantra
21.05.2026 10:09
přes Mboko to nepujde, ta holka je jako Coco, nejen barvou. Umí se porvat s nepěkným průběhem a drží a drží a drží až soupeřka povolí.
tommr
21.05.2026 11:42
vypadá to že to nepůjde už přes Li ...
bardunek666
21.05.2026 09:15
Maruš, bylo by fajn, kdyby vyhrála.
Diabolique
21.05.2026 01:02
14:00 los RG
