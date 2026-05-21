Češi v akci, čtvrtek 21. 5. Bouzková končí ve čtvrtfinále, Svrčina na French Open selhal
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 20. 5. | úterý 19. 5. | pondělí 18. 5. | neděle 17. 5. | sobota 16. 5.
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Liová (USA) – Bouzková (8-ČR) 6:3, 7:5
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace muži
• Dvouhra muži - finále kvalifikace •
Faurel (Fr.) – Svrčina (8-ČR) 6:2, 6:3
WTA 250 RABAT (Maroko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
E. Chong/Kempenová (Hong./Belg.) – Detiucová/Chromačevová (4-ČR/-) 6:4, 6:1
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
16:15 | Bartoň (7-ČR) – Michalski (Pol.)
• Dvouhra - osmifinále •
Poljičak (Chorv.) – Mrva (ČR) 6:3, 2:6, 6:3
Bartoň (7-ČR) – Matusevich (Brit.) 6:3, 7:5
• Čtyřhra - osmifinále •
F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Ingildsen/Paris (2-Dán./Brit.) 6:3, 6:4
ATP CHALLENGER 50 CERVIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Forti/Romano (It.) – Loof/Poljak (1-Niz./ČR) 6:3, 6:4
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Štruplová (5-ČR) – McAdoová (USA) 7:5, 6:3
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Mazzolaová (It.) – Laboutková (ČR) 7:5, 6:4
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Pereira (Portug.) – Čížek (ČR) 4:6, 6:3, 6:3
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Fancutt/Rai (3-Austr./N. Zél.) – Čížek/Vukadin (ČR/Chorv.) 7:6 (7:4), 6:3
ITF W15 GRADO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Slavíková (ČR) – Gennarová (It.)
16:00 | Žoldáková (ČR) – Melissová (3-It.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Stankovičová (2-Srb.) – Bayerlová (ČR) 6:3, 7:6 (7:4)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Hansenová/Remanderová (3-Dán./Fin.)
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Řeček (ČR) – Oetzbach (7-Něm.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:4
• Čtyřhra - semifinále •
Stäheli/Wessels (3-Švýc./Něm.) – Baum/Řeček (1-ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 11:9
J500 MILÁN (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Cvetkovičová (4-Srb.) – Zajíčková (ČR) 6:3, 6:1
14:30 | J. Kovačková (2-ČR) – Ru Xi Wu (Čína)
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Asadullin/Mosolkin (-) 6:2, 6:4
J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Iwasaová (Jap.) – Navrátilová (9-ČR) 6:4, 6:2
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Durrerová/Navrátilová (7-Švýc./ČR) – Francaová/Koleticová (Portug./Švéd.)
17:30 | Iwasaová/B. Marešová (Jap./ČR) – Dournesová/Lujánová (6-Fr./Šp.)
J60 FREDERICTON (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
19:00 | Kempfová/Samaová (ČR/Kan.) – Lazarová/Reutová (Kan.)
J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
18:00 | M. Šmejcký (5-ČR) – Nistad (3-USA)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
21:00 | N. Moravec/M. Šmejcký (1-ČR) – Castellanos/Nistad (Guat./USA)
J60 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Kačenová/Lakhatová (ČR/USA) – Chepkemeiová Yegová/Kolesovová (2-Keňa/-)
* bude se hrát i semifinále
J30 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
S. Jiráková/Schwaigerová (ČR/Rak.) – W. Lindorffová/Munchová (Švéd./Dán.) 6:3, 6:4
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Maruška by potřebovala nabrat alespoň trochu svalové hmoty a více švihat, protože i když už jsou některé balóny dobře umístěné, tak jsou hrozně pomalé a soupeřka je doběhne a vrátí.
Celkem zasloužená porážka, Li byla prostě lepší.
Pokud vyhraje ve Štrasburku ještě tři zápasy, dostane se poprvé v kariéře do top 20 Chválím ji za dobrý výběr turnajů (Monterrey, Merida, Bogota, Štrasburk) a taky za to, že se ve Francii nepřihlásila do čtyřhry, stejně jako v letošní Kolumbii. Tři výhry by ale znamenaly titul, navíc asi přes Mboko, což je strašně daleká cesta, asi se nepovede... Ale můžu o tom snít minimálně do dnešního večera, protože teď zase nemám čas sledovat přenos :) Už Li je těžká výhra, loni v Praze s ní Maruška musela bojovat ve čtvrtfinále Prahy na tři sety.