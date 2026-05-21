Nečekaná změna v týmu Djokoviče. Těsně před French Open angažoval nového trenéra

DNES, 11:05
Novak Djokovič přibral do svého týmu jako trenéra svého někdejšího spoluhráče z daviscupové reprezentace a dlouholetého kamaráda Viktora Troického. Osmatřicetiletý držitel 24 grandslamových titulů, jenž už se v Paříži připravuje na svůj 22. start na French Open, to oznámil na sociálních sítích.
Novaka Djokoviče nyní trénuje jeho kamarád Viktor Troicki (@ Christophe Saidi / Sipa Press / Profimedia)

"Vítej můj příteli, týmový kolego a teď i trenére...," napsal Djokovič na instagramu ke společné fotografii s bývalým 12. hráčem žebříčku ATP. O dva roky starší Troicki byl v roce 2010 s Djokovičem v týmu, který pro Srbsko vybojoval dosud jediný titul v Davisově poháru. V roce 2021 ukončil hráčskou kariéru, nyní je kapitánem daviscupové reprezentace.

Djokovič se na začátku roku 2025 dohodl na spolupráci s bývalým rivalem Andym Murrayem. Po půl roce se ale s někdejší britskou světovou jedničkou a trojnásobným grandslamovým šampionem rozloučil. Pak byl bez kouče, naposledy se připravoval se srbským trenérem Borisem Bosnjakovičem.

Nejlepší hráč všech dob letos odehrál pouze tři turnaje s bilancí sedmi výher a tří porážek, přesto je stále světovou čtyřkou. Na French Open letos poprvé v kariéře dorazil bez jediného úspěšně zvládnutého duelu na antuce. Jako generálku si vybral pouze tisícovku v Římě, kde skončil na raketě chorvatského talentu Dina Prižmiče. V Paříži bude při absenci obhájce titulu Carlose Alcaraze nasazenou trojkou a jedním z největších favoritů na zisk titulu, který by pro něj byl rekordním 25. grandslamovým triumfem.

Jakub Hájek, ČTK
PTP
21.05.2026 11:29
Ten se k němu bude hodit, stejný srbský martyr
pantera1
21.05.2026 11:42
Pro pětadvacítku udělám vše, možná i zemřu na kurtu
