Nečekaná změna v týmu Djokoviče. Těsně před French Open angažoval nového trenéra
"Vítej můj příteli, týmový kolego a teď i trenére...," napsal Djokovič na instagramu ke společné fotografii s bývalým 12. hráčem žebříčku ATP. O dva roky starší Troicki byl v roce 2010 s Djokovičem v týmu, který pro Srbsko vybojoval dosud jediný titul v Davisově poháru. V roce 2021 ukončil hráčskou kariéru, nyní je kapitánem daviscupové reprezentace.
Djokovič se na začátku roku 2025 dohodl na spolupráci s bývalým rivalem Andym Murrayem. Po půl roce se ale s někdejší britskou světovou jedničkou a trojnásobným grandslamovým šampionem rozloučil. Pak byl bez kouče, naposledy se připravoval se srbským trenérem Borisem Bosnjakovičem.
Nejlepší hráč všech dob letos odehrál pouze tři turnaje s bilancí sedmi výher a tří porážek, přesto je stále světovou čtyřkou. Na French Open letos poprvé v kariéře dorazil bez jediného úspěšně zvládnutého duelu na antuce. Jako generálku si vybral pouze tisícovku v Římě, kde skončil na raketě chorvatského talentu Dina Prižmiče. V Paříži bude při absenci obhájce titulu Carlose Alcaraze nasazenou trojkou a jedním z největších favoritů na zisk titulu, který by pro něj byl rekordním 25. grandslamovým triumfem.
