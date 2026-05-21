Je to hráčka velkých kurtů, řekl trenér Bartůňkové. Po dopingové kauze se bojí jíst maso
Bartůňková je aktuálně 65. hráčkou žebříčku WTA, což je její kariérní maximum. Posunula se na něj díky velmi dobrým výsledkům v letošní sezoně, ale především po skvělém vystoupení na poslední tisícovce v Římě, po které vyletěla o 29 pozic. Z pozice lucky losera zde postoupila až do osmifinále a padla až s pozdější šampionkou Elinou Svitolinovou.
"Niky zažívá období, kdy stoupá a je z ní taková ta hvězdička. Z mého pohledu přeskočila nějakou fázi vývoje. Nehrála skoro žádné dvěstěpadesátky, moc nehrála stopětadvacítky. Přišla z těch menších turnajů, kde odehrála strašně moc zápasů a udělala dobré výsledky. Dvěma super výsledky se dostala někam. Nechci říct, že tam nepatří, ale nemá to nahrané, nemá to vyzkoušené. To tempo je jiné, ty zápasy jsou jiné a ona se v tom ještě potřebuje zorientovat," komentoval Vaníček raketový posun své svěřenkyně, která byla přesně před rokem mimo TOP 500.
Trenér české naděje také poukázal na zcela nové situace, se kterými se Bartůňková musí nyní vypořádat. Na čtyřech tisícovkách v řadě totiž skončila ve finále kvalifikace. "Další nová zkušenost pro ni je, že tam čeká jako lucky loser, což ona těžce nese. Nechce tam čekat, ale musí, protože má šanci, že se dostane do hlavní soutěže."
Naposledy se jí to stalo v Římě, kde v kvalifikaci nenašla recept na rozjetou Anastasiji Potapovovou. Turnaj pro Bartůňkovou však neskončil. "Řekli jsme si, že teď to musí vyjít. A na poslední chvíli to vyšlo. Musím říct, že se strašně dobře zhostila té role, že ji nasadili rovnou do druhého kola," uvedl. Česká tenistka totiž nahradila nasazenou Victorii Mbokovou z Kanady a po dvou třísetových bitvách se dostala mezi šestnáctku nejlepších a zapsala svůj nejlepší výsledek na takto prestižních turnajích.
Češka využila obrovskou šanci a dokázala porazit domácí outsiderku Tyru Caterinu Grantovou. Následně získala skvělý skalp grandslamové šampionky Madison Keysové. "Nastoupila proti někomu, koho měla porazit. Byla to velká šance. Hrála pod strašným tlakem. Já si toho vítězství vážím malinko víc než toho, že potom porazila Keysovou," popisoval Vaníček své pocity z turnaje v Římě.
Souboj se šampionkou loňského Australian Open ještě podrobněji rozebral a upozornil na silné stránky dvacetileté Češky. "Byl to nádherný zápas. Byla to parádička," rozplýval se. "V tom je síla Niky. V tom je ten její potenciál. Slušně se umí poprat se situacemi, kdy je plný stadion. Vždycky jsem si myslel, že ji to bude stresovat, ale ono ji to neskutečně uvolňuje, nabíjí, motivuje a neskutečně zvládá koncovky zápasů. Je to hráčka velkých kurtů," dodal.
Úspěch Bartůňkové nad Keysovou nebyl jediným výrazným momentem v této sezoně. V Melbourne šokovala výhrou nad Belindou Bencicovou. "Jedna věc je ty hráčky porazit a druhá věc je porážet je pravidelně. A to je ten rozdíl, na který se musí teď připravit," uvedl Vaníček. "Má relativně silnou hlavu, i když to tak někdy nevypadá. Ale má dar, že se umí poprat s těžkými situacemi. Má hru, která v rámci WTA není tak častá a není těm holkám vůbec příjemná."
Komentoval také to, že ji někteří fanoušci a odborníci přirovnávají k aktuální české jedničce Karolíně Muchové, která má taktéž pestrou hru plnou kraťasů, čopů a náběhů na síť. "Má na to udělat to těm holkám nepříjemné jinak než 90 procent z nich. Na kurtu i mimo něj je schopná čelit výzvám a nepříjemným situacím, což je v tenise strašně důležitá věc."
Dopingová kauza
Nemohlo chybět ani téma dopingové kauzy, která Bartůňkovou přibrzdila na začátku kariéry. "Bylo to hrozně dlouhé. Devět měsíců bez tenisu je neuvěřitelně dlouhá doba. Bartůňkovi si prožili malé peklo. Nakonec prokázala, že je v tom nevinně a jednalo se o kontaminaci," popisoval Vaníček. "Se Šwiatekovou měli stejnou látku," dodal známý fakt, který české hráčce zřejmě pomohl k návratu na kurty.
"Nikdo nevěděl, jak to bude, ale Niky si řekla, že se na to nemůže jen tak vykašlat a skončit. Bartůňkovi se rozhodli, že budou bojovat, a jezdili do Štrasburku se vzorky. Živila se varianta, že je v tom nevinně a že bude pokračovat," zavzpomínal. Popisoval také, jak moc ji toto nepříjemné období poznamenalo. "Je teď hrozně opatrná. Ani nejde pochopit, co si prožívala. Jednou jsme dostali doporučení, že v Mexiku upravují maso, a ona od té doby maso nejí. Teď s ním znovu pomalinku začíná, ale strašně se bojí," uvedl.
