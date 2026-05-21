Bouzková zahodila nadějné vedení i setbol. Ve Štrasburku končí ve čtvrtfinále
Bouzková – Liová 3:6, 5:7
Bouzková začala čtvrtfinálový zápas ve Štrasburku ziskem servisu Liové a brejk následně potvrdila. Náskok však rychle ztratila. Američanka se rozehrála ke skvělému výkonu, v šestém gamu si pomohla i skvělým kraťasem a po bekhendové chybě Češky jí podruhé v řadě sebrala podání. 30. hráčka světa získala celkem pět her v řadě a průběh setu otočila.
Češka se ještě i díky přímým bodům z podání zmohla na snížení na 3:5. Liová v deváté hře zahrála skvělý vítězný forhend, následně přidala úspěšný zásah na síti a vypracovala si dva setboly. Ten druhý po agresivní nátlakové hře využila a získala úvodní dějství, ve kterém trefila 17 vítězným míčů, zatímco Bouzková pouze čtyři.
Druhou sadu začala Češka ziskem svého podání. Ve druhém gamu se po vítězném forhendu dostala po dlouhé době k brejkbolu. Američanka ale vytáhla skvělý servis, přidala další vítězný míč a poté, co Bouzková zkazila poměrně jednoduchý volej bylo srovnáno. Za stavu 2:2 zahodila nasazená osmička vedení 30:0 a i kvůli premiérové dvojchybě se dostala do problémů. Američanka si vypracovala brejkbol, při kterém zatlačila soupeřku do bekhendového rohu a po skvělém drive voleji sebrala české hráčce podání.
Bouzková následně reagovala rychlým rebrejkem, ke kterému přispěla i Liová svojí první dvojchybou. Češka si v dalším gamu opět vypracovala po vítězném bekhendu vedení 30:0, ale i tentokrát se dostala do komplikací. Musela smazat brejkbol, přesto servis nakonec udržela. V osmé hře se dostala ke třem brejbkolům v řadě, ten první Liová odvrátila vítězným fohendem, následně však Bouzková zahrála skvělý return a dostala se do vedení 5:3.
Sadu se jí ale dopodávat nepodařilo. Američanka přidala na agresivitě a po dvou vítězných úderech vedla na příjmu 40:0. První brejkbol česká tenistka ještě odvrátila přímým bodem z podání. Při tom dalším Liová znovu diktovala hru svým forhendem, bod zakončila skvělým drive volejem a snížila na rozdíl jediné hry. Desátý game přinesl velké drama. Světová třicítka ho začala dvěma vítěznými forhendy, na které Bouzková reagovala parádním zásahem na síti. Američanka zahodila vedení 40:15 a pustila soupeřku na shodu. Češka se dostala k setbolu, ten ale Liová odvrátila dalším nechytatelným forhendem, hned poté přidala další a vyrovnala na 5:5.
Koncovka sady nasazené osmičce vůbec nevyšla. Nedokázala reagovat na rychlou hru Liové a na podání se dostala do manka 15:40. první šanci sopeřky ještě odvrátila skvělým servisem, ale při druhém přišel další vítězný forhend Američanky, která se ujala vedení. Zápas následně dopodávala, poté co využila druhý mečbol, při kterém Bouzková nebyla dostatečně důrazná při voleji. Na antukovém podniku postoupila do semifinále vůbec poprvé.
Bouzková do duelu vstupovala jako lehká favoritka. Nejen kvůli lepšímu postavení na žebříčku, ale především kvůli tomu, že proti Američance vyhrála všechny tři předchozí vzájemné duely. Naposledy ji přetlačila po obratu na loňském Livesport Prague Open, kde si došla až pro titul.
Liová si připsala vůbec premiérové vítězství nad hráčkou z České republiky. Předtím ještě nikdy nedokázala porazit českou tenistku. Celkovou bilanci proti nim měla 0:6. Mimo Bouzkové neuspěla ani předloni proti Dominice Šalkové, minulý rok proti Anně Siskové a letos v Dubaji nestačila po bitvě na Lindu Noskovou. V semifinále si zahraje proti vítězce duelu mezi Shuai Zhang a Emmou Navarrovou.
Výsledky turnaje WTA 500 ve Štrasburku
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nevím jak na tohle autor článku přišel? Já vím minimálně o třech českých hráčkách které Li dokázala v minulosti porazit (Havlíčková, Knutson, Martincová) ...
kvitová ,3×Bouzková nad ní vyhráli .vyhrála s knutson ,martincovou,Havlíčkovou.