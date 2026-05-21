Bouzková zahodila nadějné vedení i setbol. Ve Štrasburku končí ve čtvrtfinále

DNES, 12:37
WTA ŠTRASBURK - Marie Bouzková (27) ve čtvrtfinále pětistovky ve Štrasburku nezvládla těžkou výzvu a prohrála s 30. hráčkou žebříčku Ann Liovou (25), proti které vyhrála všechny tři předchozí duely. Česká hráčka v obou setech zahodila výhodu brejku a ve druhém dokonce nevyužila setbol a padla 3:6, 5:7. Američanka poprvé postoupila do antukového semifinále a připsala si premiérový skalp české tenistky.
Marie Bouzková ve Štrasburku skončila ve čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / speedshot | Ralf Just)

Bouzková – Liová 3:6, 5:7

Bouzková začala čtvrtfinálový zápas ve Štrasburku ziskem servisu Liové a brejk následně potvrdila. Náskok však rychle ztratila. Američanka se rozehrála ke skvělému výkonu, v šestém gamu si pomohla i skvělým kraťasem a po bekhendové chybě Češky jí podruhé v řadě sebrala podání. 30. hráčka světa získala celkem pět her v řadě a průběh setu otočila.

Češka se ještě i díky přímým bodům z podání zmohla na snížení na 3:5. Liová v deváté hře zahrála skvělý vítězný forhend, následně přidala úspěšný zásah na síti a vypracovala si dva setboly. Ten druhý po agresivní nátlakové hře využila a získala úvodní dějství, ve kterém trefila 17 vítězným míčů, zatímco Bouzková pouze čtyři.

Druhou sadu začala Češka ziskem svého podání. Ve druhém gamu se po vítězném forhendu dostala po dlouhé době k brejkbolu. Američanka ale vytáhla skvělý servis, přidala další vítězný míč a poté, co Bouzková zkazila poměrně jednoduchý volej bylo srovnáno. Za stavu 2:2 zahodila nasazená osmička vedení 30:0 a i kvůli premiérové dvojchybě se dostala do problémů. Američanka si vypracovala brejkbol, při kterém zatlačila soupeřku do bekhendového rohu a po skvělém drive voleji sebrala české hráčce podání.

Bouzková následně reagovala rychlým rebrejkem, ke kterému přispěla i Liová svojí první dvojchybou. Češka si v dalším gamu opět vypracovala po vítězném bekhendu vedení 30:0, ale i tentokrát se dostala do komplikací. Musela smazat brejkbol, přesto servis nakonec udržela. V osmé hře se dostala ke třem brejbkolům v řadě, ten první Liová odvrátila vítězným fohendem, následně však Bouzková zahrála skvělý return a dostala se do vedení 5:3.

Sadu se jí ale dopodávat nepodařilo. Američanka přidala na agresivitě a po dvou vítězných úderech vedla na příjmu 40:0. První brejkbol česká tenistka ještě odvrátila přímým bodem z podání. Při tom dalším Liová znovu diktovala hru svým forhendem, bod zakončila skvělým drive volejem a snížila na rozdíl jediné hry. Desátý game přinesl velké drama.  Světová třicítka ho začala dvěma vítěznými forhendy, na které Bouzková reagovala parádním zásahem na síti. Američanka zahodila vedení 40:15 a pustila soupeřku na shodu. Češka se dostala k setbolu, ten ale Liová odvrátila dalším nechytatelným forhendem, hned poté přidala další a vyrovnala na 5:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Koncovka sady nasazené osmičce vůbec nevyšla. Nedokázala reagovat na rychlou hru Liové a na podání se dostala do manka 15:40. první šanci sopeřky ještě odvrátila skvělým servisem, ale při druhém přišel další vítězný forhend Američanky, která se ujala vedení. Zápas následně dopodávala, poté co využila druhý mečbol, při kterém Bouzková nebyla dostatečně důrazná při voleji. Na antukovém podniku postoupila do semifinále vůbec poprvé.

Bouzková do duelu vstupovala jako lehká favoritka. Nejen kvůli lepšímu postavení na žebříčku, ale především kvůli tomu, že proti Američance vyhrála všechny tři předchozí vzájemné duely. Naposledy ji přetlačila po obratu na loňském Livesport Prague Open, kde si došla až pro titul.

Liová si připsala vůbec premiérové vítězství nad hráčkou z České republiky. Předtím ještě nikdy nedokázala porazit českou tenistku. Celkovou bilanci proti nim měla 0:6. Mimo Bouzkové neuspěla ani předloni proti Dominice Šalkové, minulý rok proti Anně Siskové a letos v Dubaji nestačila po bitvě na Lindu Noskovou. V semifinále si zahraje proti vítězce duelu mezi Shuai Zhang a Emmou Navarrovou.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Štrasburku

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

chlebavevaju
21.05.2026 14:10
Míša málo fandil, tady je výsledek.
HankMoody
21.05.2026 13:34
Chci dát obrovský kredit Marii Bouzkové. Dostala nebezpečnou Američankou do dvousetové bitvy, je to obrovský úspěch českého tenisu.
PTP
21.05.2026 13:15
Hezky do toho backhandu zaklekla
tommr
21.05.2026 13:12
"Liová si připsala vůbec premiérové vítězství nad hráčkou z České republiky. Předtím ještě nikdy nedokázala porazit českou tenistku. Celkovou bilanci proti nim měla 0:6."

Nevím jak na tohle autor článku přišel? Já vím minimálně o třech českých hráčkách které Li dokázala v minulosti porazit (Havlíčková, Knutson, Martincová) ...
tenisman1233
21.05.2026 13:16
+ 3 × Bouzková,další si nevybavuju.
The_Punisher
21.05.2026 13:47
Marus nad ni 3x vyhrala, ne prohrala
tenisman1233
21.05.2026 14:17
Samozřejmě,Nosková,Krejča,muška,
kvitová ,3×Bouzková nad ní vyhráli .vyhrála s knutson ,martincovou,Havlíčkovou.
tommr
21.05.2026 12:52
Ve druhém setu vedla Marie už 5:3 a měla možnost zápas poslat do třetího setu ale závěr zápasu vůbec nezvládla. Člověku se nutně vtírá otázka jak může být tak slabá hráčka v žebříčku tak vysoko? Typickým příkladem může být proměněný mečbol soupeřky. Marie měla nalitej míč na síti a před sebou úplně prázdnej kurt. Místo toho aby míček zabila tak do něj jen slabě plácla a soupeřka ho stačila přes celej kurt doběhnout a ještě z něj zahrát winner ...
frenkie57
21.05.2026 13:04
Ano, v tento moment jsem také nechápavě kroutil hlavou. Ona Marie do toho vůbec slabě plácá. Také nechápu, že je na rankingu tam , kde je.
Liverpool22
21.05.2026 14:05
Mařenka si umí vybrat turnaje kde není velká konkurence viz. Bogota, Merida nebo loni Praha či Monterrey a pak hraje turnaje před GS - dneska sice vypadla, ale má slušné bodíky za čtvrtfinále. Holt "vyčůraná" Mařenka a díky tomu se drží v žebříčku kolem TOP 30.
frenkie57
21.05.2026 14:56
Umí holt v tom chodit.
