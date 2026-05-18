Češi v akci, pondělí 18. 5. Siniaková prohrála s Bouzkovou, Menšík nezaváhal. Začalo French Open
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Bouzková (8-ČR) – Siniaková (ČR) 7:6 (7:3), 6:3
ATP 500 HAMBURK (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Menšík (ČR) – Struff (Něm.) 7:6 (7:3), 6:2
WTA 250 RABAT (Maroko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
Detiucová/Chromačevová (4-ČR/-) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.) 6:1, 6:0
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
Trevisanová (It.) – Knutsonová (ČR) 2:6, 6:0, 6:2
Šalková (12-ČR) – Podrezová (Ukr.) 6:2, 6:4
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
Svrčina (8-ČR) – Den Ouden (Niz.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Mrva (ČR) – Forejtek (8-ČR) 4:6, 6:4, 6:2
ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
Palán (ČR) – Isomura (Jap.) 6:4, 2:1 / odloženo
ITF W75 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Ovčarenková (1-) – Kajabová (ČR) 6:3, 7:5
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Hejtmánková (9-ČR) – Peternelová (Slovin.) 6:2, 6:3
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
Gasparovicová/Rablová (Rak.) – Djekicová/Jantačová (Rak./ČR) 7:5, 6:2
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Rothensteinerová (11-Rak.) – Michálková (6-ČR) 5:7, 6:3, 10:6
ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Mandelíková (10-ČR) – Mitevská (Mak.) 6:2, 6:1
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Šimunovič (11-Chorv.) – Novotný (ČR) 6:3, 6:4
Fáček (ČR) – Kneževič (6-Č. Hora) 4:6, 6:2, 10:7
Barun (Chorv.) – Vrtílka (15-ČR) 6:0, 6:1
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Cváčková (7-ČR) – Nulkarová (Indie) / zrušeno
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Pinter/Wagner (Rak.) 7:5, 6:4
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Baum (3-ČR) – Rosenkranz König (Rak.) 6:0, 6:4
Hrazdil (2-ČR) – Banti (15-It.) 4:6, 6:2, 10:6
Gundacker (4-Rak.) – Kozlovský (9-ČR) 6:2, 5:7, 10:5
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Najdenov (10-Bulh.) – D. Blažka (ČR) 6:2, 6:4
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Jamesová (Jam.) – T. Heřmanová (ČR) 7:5, 6:4
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Berezinová/Malovová (-) 6:4, 6:2
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
D. Vágner (ČR) – Barreira Bonzom (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Vrajíková (ČR) – Rangelovová (Bulh.) 6:4, 7:5
Hettlerová (1-ČR) – Cozmaová (Rum.) 6:1, 6:3
Jankovičová (7-Srb.) – Chladová (ČR) 6:2, 6:1
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Dubreuil/Suljič (Fr./Slovin.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Fedelová/Vrajíková (Něm./ČR) – Jankovičová/Van Zylová (4-Srb./JAR) / odloženo
19:00 | Hettlerová/Pawelská (1-ČR/Pol.) – Chladová/Iličová (ČR/Srb.)
J60 PODGORICA (Černá Hora), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Papavasiliu (2-ČR) – Ivančev (Bulh.) 6:3, 4:6, 7:5
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Kardumová (Chorv.) – Reifová (ČR) 6:3, 5:7, 6:4
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Papavasiliu/Verno (1-ČR/It.) – Drijver/Jutte (Niz.)
J60 FREDERICTON (Kanada), tv. povrch / hala
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Ameyová (7-Kan.) – Kempfová (ČR) 6:1, 6:3
J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
16:30 | N. Moravec (1-ČR) – Aguiar (Ekv.)
J30 TALLINN (Estonsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Barina (5-ČR) – Oestergaard (Dán.) 2:6, 6:1, 6:2
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
S. Jiráková (ČR) – Seppová (Est.) 6:2, 6:3
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Konkurentky hrají jinde
Ještě dnes mě mrzí prohrané finále Nanchangu 2023 se stejnou soupeřkou, to byla nejhorší porážka v kariéře MB, po které dlouho brečela
Loňská čísla jsou v odkazu jako souhrn za loňský rok, který jsem tehdy udělal (17. 12. 21:04):
https://www.tenisportal.cz/zpravy/je-absolutni-kralovnou-prahy-a-ulovila-byvaleho-trenera-nadala-letosni-vizitka-bouzkove-53310/
Tady odkaz přímo na statistiky na webu WTA:
https://www.wtatennis.com/stats/2025
A jak je to letos? Ze všech tenistek top 100 je Marie:
- 37. v proměňování brejkbolů, využila jich jen 47 % .......... LONI 1. (55,6 %)
- 54. v % vyhraných míčů po druhém podání soupeřky .......... LONI 2.
- 23. v % vyhraných míčů po prvním podání soupeřky .......... LONI 18.
- 40. % získaných bodů na returnu .......... LONI 4.
- celkově 41. v % získaných gemů při vlastním returnu (35,4 %) .......... LONI 5. (43,5 %)
https://www.wtatennis.com/stats/2026
Dá se říct, že return Marušky letos přestal existovat a to je ten hlavní důvod, proč není schopná pořádně konkurovat tenistkám z top 50. Stačí se podívat, koho letos porazila
Z přehledu je vidět, že ztratila agresivitu a jistotu hlavně při druhém servisu soupeřky a při proměňování brejkbolů. Zajímalo by mě, jestli to ví i její trenéři.