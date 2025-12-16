Je absolutní královnou Prahy a ulovila bývalého trenéra Nadala. Letošní vizitka Bouzkové
Bouzková v letošním roce získala svůj druhý kariérní titul na nejvyšším ženském okruhu a opět se z triumfu radovala na domácím Livesport Prague Open. Jinak to ale z jejího pohledu byla celkem průměrná sezona jen s občasnými záblesky.
Důkazem je i její pohyb v žebříčku. Momentálně se totiž nachází na úplně stejném umístění jako na začátku roku. Pražské rodačce momentálně patří 42. pozice a výše by někdejší světové čtyřiadvacítce mohl pomoct bývalý kouč legendy.
Skvělý vstup do sezony zkazilo zranění
Vstup do sezony měla Bouzková vynikající. V Brisbane skolila grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a Viktorii Azarenkovou a ve čtvrtfinále statečně vzdorovala světové jedničce a pozdější šampionce Aryně Sabalenkové.
V následujících dvou měsících však skoro vůbec nehrála. V závěru lednového australského léta ji trápilo zranění a po vypadnutí v úvodním kole Australian Open se znovu objevila na kurtech až na konci března.
A úspěšný Sunshine Swing rozhodně neměla. Na prestižních turnajích v Indian Wells a Miami totiž ztroskotala hned po prvním zápase. V té chvíli měla na kontě nelichotivou sérii čtyř prohraných duelů.
Na French Open byla jednou z nejlepších Češek
Ani začátek antukového jara nezastihl Bouzkovou v nejlepší možné formě. V Bogotě obhajovala finále a loučila se již ve čtvrtfinále na hráčce až třetí stovky žebříčku Katarzyně Kawaové. Ani slabá konkurence tak na zopakování loňské finálové účasti nestačila.
O týden později přišlo další zklamání. Češky nezvládly kvalifikaci na finálový turnaj BJK Cupu a Bouzková po porážce s Cristinou Bucsaovou neskrývala zklamání. "Mrzí mě to. Byl to těžký zápas. V prvním setu byla spousta gamů, které mi utekly. Pak bylo těžké se dostat do zápasu a vyvinout trochu větší tlak. Od prvního gamu jsem byla pozadu. Snažila jsem se vrátit zpátky. Myslím, že soupeřka četla dost dobře hru. Byla solidní. Těžko se tedy do zápasu vracelo," řekla Bouzková.
Po celkem průměrných vystoupeních v Madridu, Římě a Štrasburku, kde se bohužel v týdnu před French Open zranila, přijela na pařížskou antuku. V areálu Rolanda Garrose překvapivě došla společně s bývalou finalistkou Markétou Vondroušovou nejdál. Skončila ve třetím kole na raketě pozdější šampionky Coco Gauffové.
Znovu se stala královnou Prahy
Travnatá část sezony se Bouzkové vůbec nepovedla, nicméně po návratu na betony následovalo její nejlepší období této sezony. To začalo na konci července triumfem na Livesport Prague Open, kde slavila i jediný předchozí titul.
V závěrečných kolech letošního ročníku skolila favorizované krajanky Terezu Valentovou a Lindu Noskovou a coby dvojnásobná šampionka se stala nejúspěšnější hráčkou v historii pražského podniku WTA.
"Jsem hrozně moc ráda a skoro tomu ani nevěřím, že jsem tu vyhrála podruhé," uvedla Bouzková. "Myslím, že oba ročníky tu byly hrozně těžké. Když jsem zde vyhrála poprvé, nevěděla jsem ještě, do čeho jdu. Teď jsem si ale z toho trochu vzala zkušenosti. Hlavně tady v Praze, kde se mi to povedlo. To mi možná dodalo nějakou myšlenku, že to půjde," srovnávala oba pražské triumfy.
Ve výborné formě pokračovala. Na tisícovce v Montrealu se navzdory náročnému programu dostala do třetího kola a následovalo tažení až do semifinále na pětistovce v oblíbeném Mexiku. Tam však skrečovala a na US Open vypadla v prvním kole.
Po parádním Pekingu selhávala
Bylo to pro Bouzkovou jedno z nejlepších období celé kariéry a po US Open si vzala zaslouženou měsíční pauzu. Na kurty se vrátila na prestižní tisícovce v Pekingu a bylo vidět, že si skvělou fazónu drží.
V čínském hlavním městě vyřadila mimo jiné Magdu Linetteovou a bývalou světovou devítku Veroniku Kuděrmetovovou a v osmifinále se statečně rvala se zástupkyní TOP 10 žebříčku Jasmine Paoliniovou, která nakonec její jízdu zastavila.
Ve zbytku sezony stihla ještě tři turnaje, ale žádný se jí nepovedl. Ve druhém kole ve Wuhanu schytala výprask od Igy Šwiatekové a překročit ho nedokázala ani v Ósace po vyrovnané bitvě s Viktorijí Golubicovou. Největší selhání přišlo v Tokiu, když na úvod kvalifikace nevyužila mečbol proti velké outsiderce Kimberly Birrellové.
Angažovala bývalého kouče Nadala
Bouzková v poslední době žádný výraznější progres neučinila. Bývalá šampionka juniorského US Open se ovšem nevzdává a před novou sezonou angažovala hvězdnou posilu. Tou bude Marc López, bývalý kouč legendárního Rafaela Nadala.
S Bouzkovou nebude jezdit na každý turnaj. Podle španělského tenisového webu Punto de Break s ní během příštího roku stráví celkem 15 týdnů a například do Austrálie nepojede. Po přípravě na novou sezonu v Boca Raton na Floridě se k ní znovu připojí až v únoru.
Sezona 2025 z pohledu Bouzkové
Počet odehraných individuálních turnajů: 20
Počet titulů: 1 (Praha)
Finále: 0
Semifinále: 1 (Monterrey)
Čtvrtfinále: 2 (Brisbane, Bogotá)
Bilance (nepočítaje exhibice): 31:21
Ranking na začátku sezony: 42
Momentální ranking: 42
Australian Open: 1. kolo
French Open: 3. kolo
Wimbledon: 2. kolo
US Open: 1. kolo
