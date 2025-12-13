Obrovská smůla, propad žebříčkem a otazník před novou sezonou. Letošní vizitka Krejčíkové
Další vizitky: Karolína Muchová
Na konci loňské sezony hrála Turnaj mistryň a figurovala v TOP 10 světového hodnocení. Jenže v letošním tenisovém roce toho Krejčíková moc odehrát nestihla. Na vině jsou časté zdravotní problémy, které vedly k velmi pozdnímu vstupu do sezony i k jejímu předčasnému konci.
V posledních měsících ale zase ukázala, že je schopná hrát výborný tenis, pokud je stoprocentně fit. Musíme však hned na začátku zmínit, že momentálně to nevypadá s jednou z nejúspěšnějších tenistek v české historii příliš dobře a před začátkem následující sezony u ní visí otazník.
Pozdní vstup do sezony
Krejčíková v podstatě přišla o úvodní polovinu sezony. Do turnajového kolotoče totiž v letošním roce naskočila až v týdnu před French Open. Nic moc se po tak dlouhé pauze způsobené vleklým zraněním zad neočekávalo.
Na nejpomalejším povrchu stihla odehrát jen tři zápasy a bylo vidět, že postrádá formu i kondici. Návrat odstartovala hladkou porážkou s Magdou Linetteovou ve Štrasburku a na French Open, kde v roce 2021 triumfovala, schytala ve druhém kole výprask od Veroniky Kuděrmetovové.
O trochu lepší to bylo na travnatých kurtech. V londýnském Queen's Clubu padla hned na úvod s Rebeccou Šramkovou, nicméně v Eastbourne se dostala až do čtvrtfinále. Musela však odvracet mečboly proti Harriet Dartové (dva) i Jodie Burrageové (tři).
Ke čtvrtfinálovému duelu s Varvarou Gračovovou však vůbec nenastoupila a českým tenisovým fanouškům v tu chvíli zatrnulo. Krejčíková ovšem o pár dní později informovala, že se cítí každým dnem lépe. Jednalo se tak nejspíš o preventivní odstoupení před blížícím se Wimbledonem.
Propad po Wimbledonu
Wimbledon představoval pro Krejčíkovou jeden z nejdůležitějších turnajů této z jejího pohledu velmi krátké sezony. Na slavném londýnském pažitu totiž obhajovala šokující loňský triumf a dva tisíce bodů v žebříčku.
Dlouhé tažení to nebylo, ale výkonnost brněnské rodačky se viditelně zvedla. Po bitvách s Alexandrou Ealaovou a Caroline Dolehideovou sehrála třísetový duel také s Emmou Navarrovou. V něm doplatila na nekvalitní přípravu na toto utkání a nakonec s Američankou padla.
"Můžu říct jen to, že v první půlce zápasu jsem si to na kurtu užívala. Cítila jsem se dobře. Pak jsem ale zničehonic ztratila všechnu energii a nedokázala jsem ji načerpat zpátky. Emma prostě byla víc fit než já. Měla víc energie a na konci kontrolovala zápas," řekla Krejčíková.
Příčinu potíží viděla v načasování stravy. "Zaprvé si myslím, že to bylo jídlem. Myslím, že jsem jedla moc brzy. To byl důvod, proč jsem na kurtu začala jíst všechny ty banány a cukry. Ale lepší to nebylo, naopak jsem se cítila hůř a hůř s tím, jak postupoval čas na kurtu. Je to pro mě velmi smutné a nešťastné," uvedla před tím, než kvůli virové infekci odstoupila ze čtyřhry.
Neúspěšná obhajoba obrovské porce bodů logicky znamenala výrazný propad ve světovém pořadí. Krejčíková klesla z 16. pozice až na 78. místo. Pro bývalou světovou dvojku se jednalo o nejhorší umístění od úvodu sezony 2021.
Solidní forma a pak další zranění
Nepovedený vstup do sezony severoamerických betonů v podobě jasné porážky s Biancou Andreescuovou v Montrealu hodila rychle za hlavu a pak přišlo další zlepšení. V Cincinnati se i díky skalpu Eliny Svitolinové dostala do osmifinále a na US Open se podívala ještě o kolo dál.
Na závěrečném grandslamu sezony smetla jednu z letošních komet Victorii Mbokovou, oplatila wimbledonskou porážku Emmě Navarrové a po odvrácení neuvěřitelných osmi mečbolů zdolala Taylor Townsendovou. Ve čtvrtfinále už viditelně postrádala síly a hladce podlehla Jessice Pegulaové.
Byl však vidět další progres ve formě i kondici. Zlepšenou fazónu potvrdila v Soulu, kde v osmifinále po likvidaci mečbolů skolila Emmu Raducanuovou a došla si s Kateřinou Siniakovou pro deblový triumf.
Asijská tour však pro ni skončila předčasně a nešťastně. Na tisícovce v Pekingu se prezentovala výbornými výkony a odehrála jeden z nejlepších turnajů této sezony. Jenže ve třetím kole špatně došlápla, zranila si koleno a musela skrečovat.
Nakonec se ukázalo, že je zranění vážné. Krejčíková odletěla zpátky do Evropy a vypadalo to, že se v letošní sezoně už na kurtech nepředstaví. "Po včerejšku je jasné, že zranění je vážnější, než jsem si myslela. Nevím, jak dlouho rekonvalescence potrvá. Vracím se zpátky do Evropy a budu pracovat se svým lékařským týmem na zotavení," napsala Krejčíková na Instagramu.
Otazník před novou sezonou
Zhruba měsíc po vážném zranění v Pekingu začala s lehkým tréninkem a na začátku listopadu oznámila, že by se ráda objevila na kurtech ještě letos. Úvodní prosincový halový podnik kategorie WTA 125 nestihla, ale v Limoges už hrála.
Bylo to však smutné představení s koncem hned po prvním zápase. Ve druhé sadě se začala chytat za levé koleno a nakonec raději za stavu 1:1 na sety skrečovala. Nad její další přípravou na blížící se sezonu 2026 tak visí otazník.
Novou sezonu by měla Krejčíková zahájit už za tři týdny v týmovém United Cupu v australském Sydney. Otázkou je, zda bude schopná do tenisového roku vstoupit hned na jeho začátku, nebo si raději vezme více času.
Sezona 2025 z pohledu Krejčíkové
Počet odehraných individuálních turnajů: 11
Počet titulů: 0
Finále: 0
Semifinále: 0
Čtvrtfinále: 3 (US Open, Soul, Eastbourne)
Bilance (nepočítaje exhibice): 16:10
Ranking na začátku sezony: 10
Momentální ranking: 65
Australian Open: nehrála
French Open: 2. kolo
Wimbledon: 3. kolo
US Open: čtvrtfinále
