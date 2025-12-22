Je českou kometou, udělala neskutečný progres a sahala po titulu. Letošní vizitka Valentové
Je celkem neuvěřitelné, že ještě v lednu figurovala Valentová až ve třetí stovce světového pořadí, hrála na nejnižším okruhu ITF a o necelých 12 měsíců později má pohodlné místo mezi elitou ženského tenisu.
V právě skončené sezoně posbírala 49 vítězství a pokořila několik milníků. Mimo jiné se prosadila i na nejvyšší úrovni a moc nechybělo k tomu, aby průlomový a zatím nejlepší rok své kariéry korunovala triumfem na turnaji WTA.
Úvodní měsíce na okruhu ITF
Zatímco spousta kolegyň bojovala na Australian Open, Valentová vstoupila do sezony coby 241. hráčka světa na okruhu ITF. A hned první akci vyhrála, když v závěru ledna nenašla přemožitelku v Portu. Prvenství znamenalo debut v TOP 200 žebříčku.
Na další finále nečekala dlouho a zahrála si ho v úvodu března v Trnavě. Tentokrát se však musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Chuť si spravila na konci stejného měsíce triumfem ve Slovinsku.
Pak se jí sice přestalo dařit a do půlky května toho moc neodehrála, nicméně na French Open přišel začátek jejího neuvěřitelného progresu. Za zmínku určitě stojí i první nominace na Pohár Billie Jean Kingové.
Průlom na French Open a mezi elitu
French Open bylo jejím prvním grandslamovým turnajem mezi dospělými. Debut absolvovala v dějišti, kde loni ovládla dívčí dvouhru i čtyřhru. A byla to parádní premiéra. Z kvalifikace se dostala až do druhého kola, ve kterém statečně vzdorovala pozdější šampionce Coco Gauffové.
Skvělou formu potvrdila v půlce června, kdy na antukovém podniku WTA 125 v Itálii vybojovala svůj tehdy nejcennější titul. Krátce po něm však musela kousat obrovské zklamání, jelikož zahodila luxusní náskok ve finále kvalifikace slavného Wimbledonu a do hlavní soutěže se neprokousala.
Nejlepším receptem na tento nezdar byl nějaký výraznější úspěch. A ten se dostavil hned na dalším turnaji. Valentová kralovala na akci WTA 125 v Portu a získala svůj celkově devátý profesionální titul.
Možná ještě mnohem výše staví vystoupení na Livesport Prague Open. Na domácím podniku WTA v pražské Stromovce si totiž zahrála své první čtvrtfinále na hlavním okruhu, vypadla až v semifinále po bitvě s pozdější vítězkou turnaje Marií Bouzkovou a postup mezi nejlepší kvarteto znamenal premiérový posun do TOP 100 hodnocení.
K titulu chyběl kousek
Po sérii osmi vítězství napříč Portem a Prahou přišlo povedené US Open. Valentová znovu ukázala, že se může měřit i s těmi nejlepšími hráčkami na světě. Po zvládnuté tříkolové kvalifikaci udolala Luciu Bronzettiovou a ve druhém kole vzdorovala Jeleně Rybakinové.
Proti světové desítce měla celkem čtyři setboly a trápila ji skoro dvě hodiny. Bývalou wimbledonskou šampionku však do rozhodujícího dějství dostat nedokázala. I tak to ale byl další důležitý střípek jejího letošního progresu.
Kvůli menšímu zdravotnímu problému zahájila asijskou tour o něco později a ve Wuhanu padla hned v prvním kole kvalifikace. Poslední letošní oficiální turnaj v Ósace byl ovšem jejím zatím životním.
V japonské metropoli zničila světovou jednadvacítku Elise Mertensovou a slavila svůj nejcennější skalp. Fenomenální jízda z kvalifikace až do finále ale nakonec triumfem neskončila. V souboji o titul podlehla ve třech setech grandslamové finalistce Leylah Fernandezové.
Zklamání i radost
Poslední týdny letošního roku byly pro Valentovou ve znamení zklamání i radosti. Během životní jízdy v Ósace si zranila břišní sval a musela na poslední chvíli zrušit účast v pro Česko velmi důležité baráži Poháru Billie Jean Kingové.
Smutek však vystřídaly oslavy. Před pár dny byla v anketě Sportovec roku nejlepší juniorkou a celkově v kategorii mladých talentů skončila třetí za Metodějem Jílkem a Davidem Kratochvílem.
Chuť si spravila také o den později v rámci Tenisové extraligy. Její klub Sparta totiž dokázal obhájit loňský triumf a Valentová rozhodla po boku Lucie Havlíčkové ve čtyřhře, v níž čelila Lindě Noskové a Anně Siskové.
Sezona 2025 z pohledu Valentové
Počet odehraných individuálních turnajů: 16
Počet titulů: 0
Finále: 1 (Ósaka)
Semifinále: 1 (Praha)
Čtvrtfinále: 0
Bilance (nepočítaje exhibice): 49:12
Ranking na začátku sezony: 241
Momentální ranking: 60
Australian Open: nehrála
French Open: 2. kolo
Wimbledon: kvalifikace
US Open: 2. kolo
