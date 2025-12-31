Je nová česká královna a prožila životní sezonu. Chybí jen titul. Letošní vizitka Noskové
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová | Markéta Vondroušová | Kateřina Siniaková | Jakub Menšík | Tomáš Macháč
Nosková neměla po většinu letošní sezony stabilní formu. Přesto je momentální českou žebříčkovou jedničkou a také světovou třináctkou. Navíc by měla v následujícím roce atakovat premiérový posun do elitní desítky hodnocení.
Jedinou výraznější kaňkou na sezoně 2025 je z jejího pohledu absence titulu. O ten si přitom zahrála celkem třikrát. Druhý kariérní triumf však přidat nedokázala a bude se o něj znovu pokoušet až v dalším roce.
Nestabilní forma v úvodu sezony
Úvodní tři měsíce sezony měla Nosková nahoru a dolů. Jindy oblíbené australské léto se jí absolutně nepovedlo a napříč třemi turnaji dokázala vyhrát dohromady jen jeden zápas. Na Australian Open měla smůlu na los a obhajobu čtvrtfinále zakončila hned v prvním kole na raketě rozjeté Clary Tausonové.
Mnohem lepší to bylo v rámci únorové tour na Blízkém východě. Tu odstartovala postupem do semifinále na pětistovce v Abú Zabí, kde nevyužila jedinečnou šanci a prohrála s Ashlyn Kruegerovou. Následovalo osmifinále v Dauhá a první čtvrtfinále na prestižních tisícovkách, které zapsala v Dubaji.
Sunshine Swing dopadl pro Noskovou nejhůř, jak mohl. V Indian Wells (Lulu Sunová) i v Miami (McCartney Kesslerová) totiž ztroskotala hned po prvním zápase. V sezoně 2026 si tedy může nejen na těchto dvou velkých turnajích výrazně polepšit.
Mizérie na antuce a zlepšení na trávě
Nosková je bývalou šampionkou juniorského French Open, nicméně na profesionální úrovni je pro ni antuka na nejvyšším okruhu zakletá. Na nejpomalejším povrchu má velmi slabé výsledky a zlepšení nepřišlo ani v poslední sezoně.
Z přípravných turnajů v Rouenu, Madridu a Římě odjížděla s bilancí jedné výhry a porážky, a ve Štrasburku i na French Open se dokonce loučila hned na úvod. Nutno přiznat, že až na souboj se Suzan Lamensovou v Rouenu, vždy prohrála s kvalitní soupeřkou.
Dlouhou mizérii ukončila na travnatých kurtech. Hned v Nottinghamu zapsala své první kariérní čtvrtfinále na pažitech a ještě lépe si vedla v Bad Homburgu. V semifinále v Německu podávala na vítězství proti pozdější šampionce Jessice Pegulaové.
Následně dosáhla ve Wimbledonu na svůj druhý kariérní postup do druhého týdne na grandslamech. Zastavila ji až Amanda Anisimovová v osmifinálové bitvě. Američanka měla životní formu a nakonec došla až do finále.
Zklamání v Praze
Není tajemstvím, že Nosková velmi touží po triumfu na domácím Livesport Prague Open. A stejně jako předloni se dostala do finále a byla favoritka. Letos v něm ale nečekaně nedotáhla vedení proti krajance Marii Bouzkové.
Při slavnostním ceremoniálu i na tiskové konferenci pak jen těžko skrývala emoce. "Samozřejmě to bolí. Každé finále bolí, každý prohraný zápas bolí. Chtěla jsem to vyhrát. Nejvíce jsem asi zklamaná z toho výkonu, který mě trošku potopil," uvedla Nosková.
Nezdar v pražské Stromovce asi chvíli rozdýchávala, protože na prestižních tisícovkách v Montrealu i Cincinnati jasně prohrála hned první zápas. Návrat do obvyklé formy nastal až těsně před US Open.
Přípravu na závěrečný grandslam roku zakončila čtvrtfinálovou účastí v Monterrey, kde obhajovala svůj jediný dosavadní titul. V New Yorku pak bojovala o postup do druhého týdne, ale před jeho branami jí vystavila stopku krajanka Karolína Muchová.
Životní finále a post české jedničky
Chuť si ovšem Nosková spravila v závěrečných týdnech sezony, když prožila vynikající asijskou tour. Hned na úvodní akci v Pekingu skolila mimo jiné Qinwen Zheng a Jessicu Pegulaovou a došla si na čínské tisícovce pro své největší finále v kariéře.
Ani tentokrát ale druhý titul nezískala. Ve finále podlehla letos fantasticky hrající Amandě Anisimovové. "Rozhodně jsem sem nejela s pocitem, že si zahraju finále, takže to bylo milé překvapení," řekla Nosková na kurtu. "Chci jen poblahopřát Amandě. Celý rok jsi hrála úžasně. Vlastně jsi nás všechny pořádně štvala," zažertovala s odkazem na výbornou formu soupeřky v posledních měsících.
Postup do životního finále znamenal debut v TOP 20 světového hodnocení a také premiérový posun na post české žebříčkové jedničky, ze kterého sesadila Karolínu Muchovou.
Navzdory náročnému programu zazářila i na dalším čínském podniku kategorie WTA 1000. Ve Wuhanu přežila bitvu s Julií Putincevovou a vyřadila hvězdnou Naomi Ósakaovou. V osmifinále proti Jeleně Rybakinové už ale viditelně postrádala síly.
Po krachu v prvním kole na menší akci v Ósace přišel další úspěch. Na tokijské pětistovce bojovala už potřetí v letošní sezoně o titul. Na Belindu Bencicovou však ve finále jednoznačně nestačila a zhoršila si svou kariérní finálovou bilanci na 1:5.
Ve zbytku sezony stihla ještě dvě akce. Nejprve pomohla Česku ke zvládnuté baráži Poháru Billie Jean Kingové v Chorvatsku a pak znovu po roce dovedla Přerov do finále Tenisové extraligy.
Všechny články o Lindě Noskové
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová | Markéta Vondroušová | Kateřina Siniaková | Jakub Menšík | Tomáš Macháč
Sezona 2025 z pohledu Noskové
Počet odehraných individuálních turnajů: 25
Počet titulů: 0
Finále: 3 (Peking, Tokio, Praha)
Semifinále: 2 (Bad Homburg, Abú Zabí)
Čtvrtfinále: 3 (Dubaj, Monterrey, Nottingham)
Bilance (nepočítaje exhibice): 40:26
Ranking na začátku sezony: 30
Momentální ranking: 13
Australian Open: 1. kolo
French Open: 1. kolo
Wimbledon: osmifinále
US Open: 3. kolo
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře