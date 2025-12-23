Pořád je královnou, vyrovnala legendu a přidala dva grandslamy. Letošní vizitka Siniakové
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová | Markéta Vondroušová
Siniaková tradičně excelovala ve své královské disciplíně, nicméně ve dvouhře se jí až na pár výjimek moc nedařilo a v singlovém žebříčku žádný progres neučinila. Sezonu začínala na 46. místě a zakončila ji na 48. pozici.
Ve čtyřhře je ovšem nadále královnou světového pořadí a popáté zakončila rok v čele, čímž vyrovnala rekordmanku Martinu Navrátilovou. Navíc přidala do své sbírky desátý a 11. grandslamový vavřín.
10. grandslamový titul
Vstup do sezony byl pro Siniakovou hořkosladký. Zatímco na úvodních třech akcích vypadla ve dvouhře vždy v prvním kole, ve čtyřhře byla s parťačkou Taylor Townsendovou dlouho neporažena. Ve spolupráci s Američankou pokračovala triumfem na Australian Open.
Pro rodačku z Hradce Králové se jednalo o už 10. grandslamový titul ve čtyřhře žen. "Jsem moc šťastná, že jsme vyhrály. Jsem pyšná na to, jak jsme zvládly těžké situace a našly cestu k vítězství. A děkuju všem fanouškům za podporu, bylo úžasné si před vámi zahrát," usmívala se Siniaková během slavnostního ceremoniálu v Rod Laver Areně.
Na začátku února zaznamenala na menší halové akci v Kluži jeden ze svých nejlepších letošních výsledků ve dvouhře. V Rumunsku se probila do semifinále, nicméně musela v něm kvůli zranění stehna po pár gamech skrečovat. Své první singlové finále od října 2023 tak nezapsala.
Moc se jí nedařilo ani v Dubaji, Indian Wells a Miami. Na všech třech tisícovkách skončila v úvodních kolech, avšak v Dubaji obhájila s Townsendovou deblový titul a slavila už 30. kariérní triumf ve čtyřhře žen. O letošní neporazitelnost s Townsendovou pak přišla v semifinále v Indian Wells po nečekané prohře s Asiou Muhammadovou a Demi Schuursovou.
Nepovedené antukové jaro
Antukové jaro se Siniakové vůbec nepovedlo. A tentokrát je jedno, jestli budeme mluvit o dvouhře nebo čtyřhře. V singlu se zúčastnila šesti turnajů a nejdál se podívala do čtvrtfinále na španělském podniku kategorie WTA 125. Na čtyřech akcích naopak ztroskotala hned po prvním zápase, včetně grandslamového French Open.
Nešlo to ani v deblu. Na vrchol antukového jara se připravovala v této disciplíně pouze v Římě a po boku Shuai Zhang se loučila hned na úvod. Pak s Townsendovou nečekaně nezvládla roli obrovských favoritek ve čtvrtfinále French Open proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové. Neobhájila tak loňský triumf, pro nějž si došla s jinou Američankou Coco Gauffovou.
Krize ve dvouhře pokračovala během příprav na Wimbledon. V Hertogenboschi schytala výprask od Anny Blinkovové a na nejvyšším okruhu prohrála už pošesté v řadě. Sebevědomí si trochu zvedla v Berlíně, kde prošla z kvalifikace do druhého kola. To samé se jí pak podařilo v Bad Homburgu.
Poprvé kralovala v mixu
Wimbledon začala Siniaková fantasticky. V úvodním kole skolila světovou šestku Qinwen Zheng a po více než roce porazila někoho z TOP 10 žebříčku. V následujícím zápase ji však zastavila další asijská hvězda Naomi Ósakaová.
Ve čtyřhře obhajovala titul po boku Townsendové. To se česko-americkému tandemu nepodařilo. Jejich cesta skončila v semifinále na dvojici Su-Wei Hsieh, Jelena Ostapenková. O den dříve však Siniaková poprvé kralovala v mixu. Trofej vybojovala po boku Sema Verbeeka.
"Je to pro mě opravdu speciální a znamená to pro mě hodně. Moc jsme si to spolu na kurtu užili, je skvělé hrát tady na centrkurtu a doufám, že se sem ještě vrátím," řekla česká hráčka po vítězství a zisku celkově 11. grandslamového titulu.
V dalších týdnech se Siniaková soustředila na dvouhru a byla úspěšná. Na domácím Livesport Prague Open se probila do čtvrtfinále a následně ovládla podnik WTA 125 v polské Varšavě.
Silný závěr sezony
Dá se říct, že poslední měsíce sezony se Siniakové povedly náramně. Na US Open, v Guadalajaře a Pekingu sice ztroskotala hned v prvním kole, nicméně v Soulu dokráčela z kvalifikace až do semifinále a na tisícovce ve Wuhanu zaznamenala postupem do čtvrtfinále jeden ze svých nejlepších singlových výsledků na těch největších turnajích.
Ještě mnohem lepší to bylo ve čtyřhře. Po finále na US Open kralovala s Barborou Krejčíkovou v Soulu a se Storm Hunterovou ve Wuhanu. V tomto období ji na chvíli sesadila z postu deblové světové jedničky parťačka Townsendová, ovšem Siniaková se celkem rychle do čela žebříčku vrátila.
Sezona pro ni skončila zklamáním i radostí. Na Turnaji mistryň si totiž zajistila, že už popáté v kariéře přezimuje na deblovém trůnu. Tímto počinem vyrovnala rekordmanku Martinu Navrátilovou a v příštím roce se může na prvním místě historických tabulek osamostatnit.
"Je to výjimečné a jsem ráda, že jsem to opět dokázala. Tahle sezona je plná skvělých vzpomínek a jsem vděčná za to, že zase můžu pozvednout tuhle trofej," řekla.
Vystoupení v Rijádu však uzavřela nešťastnou porážkou v semifinále. Společně s Townsendovou byly jeden míček od finále, ale mečbol proti pozdějším šampionkám Elise Mertensové a Veronice Kuděrmetovové proměnit nedokázaly.
Po skončení sezony byl prostor na ocenění. V anketě Sportovec roku obsadila čtvrté místo, na Zlatém kanárovi skončila třetí a s Townsendovou vyhrála cenu WTA pro deblový pár roku.
Všechny články o Kateřině Siniakové
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová | Markéta Vondroušová
Sezona 2025 z pohledu Siniakové
Počet odehraných individuálních turnajů: 24
Počet titulů: 0
Finále: 0
Semifinále: 2 (Soul, Kluž)
Čtvrtfinále: 2 (Wuhan, Praha)
Bilance (nepočítaje exhibice): 37:22
Ranking na začátku sezony: 46
Momentální ranking: 48
Australian Open: 1. kolo
French Open: 1. kolo
Wimbledon: 2. kolo
US Open: 1. kolo
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře