Zázrak na Masters, pak útlum a šokující prohry. Teď je v krizi. Letošní vizitka Menšíka
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová | Markéta Vondroušová | Kateřina Siniaková
Menšík bezpochyby učinil v letošním roce další výrazný progres. Teprve na začátku loňské sezony prorazil na nejvyšší okruh a nyní je šampionem na úrovni Masters a členem TOP 20 žebříčku. Očekává se, že ještě lepší bude z jeho pohledu následující rok.
Na druhou stranu ani letos nedosáhl na své první kariérní osmifinále na grandslamových turnajích a vyjma zázračného triumfu v Miami vlastně žádný další výraznější výsledek nezaregistroval. Navíc se momentálně nachází ve velmi nepříjemné krizi.
Solidní vstup do sezony
Menšík měl povedený začátek sezony. V Brisbane i Aucklandu se dostal do čtvrtfinále, ve kterých jen těsně nestačil na Giovanniho Mpetshiho Perricarda a Nuna Borgese. Na úvodní grandslam roku tak přijel v solidní formě a potvrdil ji.
Na Australian Open si vyšlápl na světovou šestku Caspera Ruuda a moc nechybělo k tomu, aby dosáhl na své první kariérní osmifinále na majorech. Jenže ve třetím kole s Alejandrem Davidovichem prohospodařil náskok 2:0 na sety a také dva mečboly.
V následujících týdnech to z jeho strany nebylo ideální. V Rotterdamu celkem jasně prohrál druhé s kolo s Alexem de Minaurem a ve stejné fázi na Masters v Indian Wells po vyhraném úvodním setu úplně odpadl v souboji s Karenem Chačanovem.
Mezi prestižními tisícovkami na půdě Spojených států se překvapivě vydal na challenger v Dominikánské republice, kde skončil v semifinále na raketě outsidera Damira Džumhura.
Zázrak na Masters v Miami
Vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by Menšík mohl o dva týdny později na Masters v Miami slavit svůj první triumf na nejvyšším okruhu. Navíc jsme se po skončení turnaje dozvěděli, že už před jeho začátkem nesl kvůli problémům s kolenem omluvenku hlavnímu rozhodčímu.
Ten byl však mimo kancelář, fyzioterapeut dokázal Menšíka dát dohromady a na konci března se v Česku slavil jeden z největších úspěchů naší tenisové historie. Na Floridě skolil mimo jiné Jacka Drapera, Taylora Fritze a ve finále svého idola Novaka Djokoviče.
"Myslím, že chvíli potrvá, než si to všechno uvědomím. Právě teď cítím, jak neuvěřitelné je to, co se stalo. Vyhrát dva tie-breaky proti Novakovi je šílené. Ale ještě víc zvláštní je, že jsem s ním tady opravdu hrál. On je důvod, proč hraju tenis. A já žiju svůj sen. Jak jsem napsal na kameru, je to první titul z mnoha," řekl první český šampion na této úrovni po téměř 20 letech. Z Čechů ovládli některou z akcí Masters už jen Tomáš Berdych, Petr Korda a Karel Nováček.
Potenciál i talent Menšíka se potvrdily a očekávalo se, že triumf v Miami bude odrazovým můstkem k dalším velkým úspěchům. Zároveň se ale předpovídalo, že může po tak zázračném výsledku přijít útlum.
Antukové jaro sice zahájil porážkou v Mnichově, nicméně pak na sebe upozornil výbornými výkony na Masters v Madridu. Ve španělské metropoli byl pár míčků od postupu do semifinále. Postupně však začala jeho kariéra mířit opačným směrem.
Útlum a šokující prohry
Zmíněný útlum trvá doteď a po vypuknutí antukového jara posbíral Menšík několik šokujících a velmi nepříjemných proher. Ta úvodní přišla ve druhém kole French Open. Nad Henriquem Rochou vedl 2:0 na sety a ty další tři celkem hladce ztratil. Bylo to jedno z největších překvapení antukového grandslamu, jelikož Portugalec byl kvalifikantem a 200. hráčem světa.
Další výbuch zaznamenal o pár dní později na challengeru v Prostějově. Start v rodném městě pro něj byl zřejmě jen povinností, protože závěr bitvy s Vitalijem Sačkem spíše odchodil a senzačně coby největší favorit skončil hned v úvodním kole.
Příprava na Wimbledon rozhodně nebyla ideální. Přesto Menšík na nejslavnějším turnaji splnil roli favorita proti Hugovi Gastonovi i Marcosovi Gironovi. Ve třetím kole však schytal výprask od Flavia Cobolliho a vypadalo to, že v tehdejším rozpoložení na užší špičku absolutně nestačí.
Nepovedla se mu ani sezona severoamerických betonů. Z každého ze tří odehraných turnajů odjížděl s bilancí jedné výhry a porážky. Další nepříjemnost řešil na US Open, když ve druhém kole prohrál pětisetovou bitvu s kvalifikantem a hráčem z konce druhé stovky žebříčku Ugem Blanchetem. Nad psychickou odolností Menšíka tak visel ještě větší otazník a řešilo se, kam se vytratila mentální síla z březnového tažení v Miami.
Krize v posledních měsících
Ani poslední turnaje nebyly v podání Menšíka příliš úspěšné. V závěru sezony přiznal, že má zdravotní problémy po celém těle a už mele z posledního. A na výkonech i výsledcích to bylo vidět.
V Pekingu kvůli zranění kolene skrečoval čtvrtfinále, v Šanghaji ztroskotal hned po úvodním zápase a neobhájil loňskou čtvrtfinálovou účast a v Basileji nenastoupil pro potíže s chodidlem k osmifinále. Tyto nezdary jen prohloubily už tak dost dlouhou krizi.
Poslední letošní zastávkou byl pro něj nakonec Davis Cup. Češi nečekaně prohráli hned ve čtvrtfinále s oslabeným Španělskem, nicméně Menšík roli favorita proti Pablovi Carreňovi splnil. Jeho vítězství však na postup nestačilo.
V prosinci se měl zúčastnit Turnaje mistrů do 20 let, kde mohl napravit loňský debakl. Prestižní akce pro mladé talenty se ale nakonec kvůli zdravotním problémům nezúčastnil. Novou sezonu by měl zahájit na začátku ledna v týmovém United Cupu.
Sezona 2025 z pohledu Menšíka
Počet odehraných individuálních turnajů: 22
Počet titulů: 1 (Miami)
Finále: 0
Semifinále: 0
Čtvrtfinále: 5 (Madrid, Peking, Eastbourne, Auckland, Brisbane)
Bilance (nepočítaje exhibice): 36:22
Ranking na začátku sezony: 49
Momentální ranking: 19
Australian Open: 3. kolo
French Open: 2. kolo
Wimbledon: 3. kolo
US Open: 2. kolo
